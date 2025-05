Ti presentiamo GitLab Ultimate for IBM Z

Modernizza la toolchain abbandonando i gestori del codice sorgente (SCM) obsoleti

abbandonando i gestori del codice sorgente (SCM) obsoleti Riduce i costi grazie alla riduzione delle spese per le licenze e la manutenzione

grazie alla riduzione delle spese per le licenze e la manutenzione Consente la distribuzione più rapida dei software con workflow DevOps semplificati e automatizzati

con workflow DevOps semplificati e automatizzati Migliora la qualità e la sicurezza durante tutto il ciclo di vita delle applicazioni

durante tutto il ciclo di vita delle applicazioni Trattiene i talenti grazie all'uso di strumenti di nuova generazione

GitLab Ultimate for IBM Z è progettato per supportare applicazioni aziendali critiche e tecnologie emergenti, incluso lo sviluppo basato sulla Gen AI. Riducendo i silos, i trasferimenti manuali e la frammentazione degli strumenti, questa soluzione aiuta le organizzazioni a incrementare la produttività degli sviluppatori mantenendo un basso costo totale di esercizio (TCO). In collaborazione reciproca, GitLab e IBM stanno rimodellando il modo in cui le aziende creano e distribuiscono software su IBM Z, modernizzando il processo di sviluppo del mainframe e rendendo DevOps un'esperienza davvero unificata in tutta l'azienda.

"Siamo orgogliosi di collaborare con IBM per fornire GitLab Ultimate con IBM Z per rispondere alla necessità di workflow di sviluppo mainframe moderni ed efficienti", ha dichiarato Mike Flouton, vicepresidente della gestione dei prodotti di GitLab. "Combinando la potente piattaforma DevSecOps di GitLab con gli strumenti di sviluppo mainframe di IBM, questa soluzione congiunta offre ai team di sviluppo un'esperienza unificata per modernizzare le loro applicazioni mission-critical con velocità cloud-native e sicurezza."

Scopri di più sulla pagina del prodotto

Esplora la pagina degli annunci IBM