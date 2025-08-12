Gli agenti AI sono progettati per interpretare gli obiettivi degli utenti e decidere autonomamente quali strumenti utilizzare e come usarli. Questa autonomia è potente, in quanto consente agli agenti di adattarsi in base al contesto, ai dati e persino al ragionamento probabilistico. Ma quando la posta in gioco è alta, come la trasformazione di dati sensibili, il trattamento dei dati o il coordinamento tra i sistemi, non possiamo lasciare i risultati al caso. Ecco perché watsonx Orchestrate utilizza i flussi per guidare il comportamento degli agenti, garantendo che le azioni siano intelligenti e affidabili.

I flussi portano determinismo all'esecuzione agentica. Definiscono esattamente quali strumenti utilizzare, in quale ordine e in quali condizioni. Quando un agente chiama un flusso, non sta improvvisando, sta seguendo un percorso intenzionalmente progettato, ben definito e riutilizzabile. Ciò significa meno sorprese, più coerenza e maggiore fiducia in ogni risultato.

Quando un agente richiama un flusso:

la toolchain è predefinita ;

; la logica di esecuzione è fissa (ad esempio condizionali, riprove, ramificazioni);

(ad esempio condizionali, riprove, ramificazioni); la gestione dei dati è esplicita, incluso il modo in cui gli input vengono mappati, trasformati e passati tra le fasi.

Ciò rende i flussi ideali per: