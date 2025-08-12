12 agosto 2025
Siamo lieti di annunciare una nuova potente caratteristica di watsonx Orchestrate: Flows, un modo strutturato e affidabile per guidare gli agenti AI attraverso processi complessi e in più fasi, con precisione e controllo.
Man mano che le aziende adottano agentic AI per automatizzare attività più sofisticate, la necessità di prevedibilità, precisione e ripetibilità diventa critica. Questo è esattamente ciò per cui i flussi sono stati progettati.
Gli agenti AI sono progettati per interpretare gli obiettivi degli utenti e decidere autonomamente quali strumenti utilizzare e come usarli. Questa autonomia è potente, in quanto consente agli agenti di adattarsi in base al contesto, ai dati e persino al ragionamento probabilistico. Ma quando la posta in gioco è alta, come la trasformazione di dati sensibili, il trattamento dei dati o il coordinamento tra i sistemi, non possiamo lasciare i risultati al caso. Ecco perché watsonx Orchestrate utilizza i flussi per guidare il comportamento degli agenti, garantendo che le azioni siano intelligenti e affidabili.
I flussi portano determinismo all'esecuzione agentica. Definiscono esattamente quali strumenti utilizzare, in quale ordine e in quali condizioni. Quando un agente chiama un flusso, non sta improvvisando, sta seguendo un percorso intenzionalmente progettato, ben definito e riutilizzabile. Ciò significa meno sorprese, più coerenza e maggiore fiducia in ogni risultato.
Quando un agente richiama un flusso:
Ciò rende i flussi ideali per:
Molti processi aziendali richiedono più di una persona. I flussi rendono facile creare esperienze multiutente in un'interfaccia a singolo agente, mettendo in pausa per le approvazioni, notificando i stakeholder o assegnando le attività alla persona giusta al momento giusto.
E mentre gli agenti possono essere guidati con il linguaggio naturale, i flussi offrono un'alternativa più affidabile quando l'accuratezza è essenziale. Combinano gli strumenti in un'unica unità strutturata che garantisce che il processo si svolga sempre correttamente. Oggi, watsonx Orchestrate consente alle persone di automatizzare le attività senza sforzo. Entro la fine dell'anno, faremo un ulteriore passo avanti, introducendo la collaborazione multiutente per sbloccare nuovi livelli di produttività del team e automazione condivisa.
I flussi sono particolarmente utili nei settori in cui precisione e conformità non sono negoziabili.
Nei servizi finanziari, ad esempio, i flussi possono automatizzare il processo end-to-end di onboarding di un nuovo cliente, verificando l'identità, raccogliendo la documentazione, eseguendo valutazioni del rischio e avviando i controlli di conformità, il tutto con la garanzia che ogni fase segua le linee guida normative.
Nel settore sanitario, i flussi possono supportare l'accettazione dei pazienti estraendo i dati dai moduli, convalidando i dettagli assicurativi e indirizzando le informazioni ai sistemi o al personale appropriati, con una riduzione degli errori manuali e un miglioramento dei tempi di consegna.
Nel settore retail e e-commerce, i flussi possono semplificare gli aggiornamenti dell'inventario, sincronizzare i dati dei prodotti tra le piattaforme e attivare avvisi quando i livelli delle scorte scendono al di sotto delle soglie, garantendo efficienza operativa e migliori esperienze del cliente.
Questi sono solo alcuni esempi di come i flussi aiutano le organizzazioni a passare dall'automazione all'orchestrazione proattiva.
Questo lancio segna un importante passo avanti nel modo in cui agenti e flussi interagiscono in watsonx Orchestrate, combinando la flessibilità degli agenti con l'affidabilità dei flussi per fornire un'automazione intelligente e scalabile.
Per saperne di più sui flussi agentici su watsonx Orchestrate, visita la pagina web di watsonx Orchestrate o inizia la prova gratuita di 30 giorni.