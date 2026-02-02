IBM Expert Labs presenta le offerte di servizi AI per Maximo Application Suite

IBM Expert Labs è lieta di annunciare una serie di offerte di servizi AI per la Maximo Application Suite di IBM che forniranno un approccio unificato per supportare le organizzazioni che avviano il percorso dell'AI all'interno della suite.
IBM Expert Labs aiuterà i team a concentrarsi su risultati aziendali chiari identificando le sfide prioritarie di manutenzione e preparando la Maximo Application Suite per affrontarle.
Il nostro approccio strutturato, dalla scoperta alla distribuzione, garantisce un time to value rapido e una trasformazione scalabile:
Spesso i team di manutenzione si trovano ad affrontare processi frammentati che richiedono passaggi manuali per verificare il lavoro, assegnare le risorse e acquisire informazioni sui guasti. Le inefficienze allungano i tempi di intervento di supervisori e ingegneri e limitano la capacità di stabilire le priorità delle attività di manutenzione.
Queste offerte di servizi sono progettate per implementare rapidamente le funzionalità di AI per Maximo dove sono più importanti, per migliorare l'affidabilità degli asset e la reportistica, ridurre gli sprechi di lavoro attraverso l'automazione e snellire i processi elaborati. Queste funzionalità riducono i costi, fanno risparmiare tempo e garantiscono che i team di manutenzione possano concentrarsi su attività di maggior valore. Utilizzando Maximo AI Discovery Workshop le organizzazioni potranno chiarire le esigenze aziendali, valutare le capacità attuali e definire una visione per le operazioni di manutenzione. Il workshop individua le sfide operative e identifica i casi d'uso dell'AI che possono risolverle.
Il risultato è un'architettura target e una roadmap che mostrano come l'AI può migliorare le decisioni, rafforzare l'affidabilità e supportare guadagni misurabili.
Una volta configurato il servizio Maximo AI, le organizzazioni possono distribuire funzionalità AI mirate che supportano ruoli di manutenzione specifici. Alcuni casi d'uso di IBM pronti da implementare aiutano i team a distribuire soluzioni e a realizzare valore.
Casi d'uso pronti per l'implementazione di Expert Labs:
Inizia con il workshop di IBM Maximo Application Suite AI Discovery per esplorare come AI e IBM Maximo possano far progredire il tuo approccio alla gestione degli asset in termini di manutenzione, affidabilità, operazioni e sostenibilità.