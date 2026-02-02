IBM Expert Labs presenta le offerte di servizi AI per Maximo Application Suite

Spesso i team di manutenzione si trovano ad affrontare processi frammentati che richiedono passaggi manuali per verificare il lavoro, assegnare le risorse e acquisire informazioni sui guasti. Le inefficienze allungano i tempi di intervento di supervisori e ingegneri e limitano la capacità di stabilire le priorità delle attività di manutenzione.

Queste offerte di servizi sono progettate per implementare rapidamente le funzionalità di AI per Maximo dove sono più importanti, per migliorare l'affidabilità degli asset e la reportistica, ridurre gli sprechi di lavoro attraverso l'automazione e snellire i processi elaborati. Queste funzionalità riducono i costi, fanno risparmiare tempo e garantiscono che i team di manutenzione possano concentrarsi su attività di maggior valore. Utilizzando Maximo AI Discovery Workshop le organizzazioni potranno chiarire le esigenze aziendali, valutare le capacità attuali e definire una visione per le operazioni di manutenzione. Il workshop individua le sfide operative e identifica i casi d'uso dell'AI che possono risolverle.

Il risultato è un'architettura target e una roadmap che mostrano come l'AI può migliorare le decisioni, rafforzare l'affidabilità e supportare guadagni misurabili.