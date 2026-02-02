Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM Expert Labs presenta le offerte di servizi AI per Maximo Application Suite

IBM Expert Labs è lieta di annunciare una serie di offerte di servizi AI per la Maximo Application Suite di IBM che forniranno un approccio unificato per supportare le organizzazioni che avviano il percorso dell'AI all'interno della suite.

Pubblicato il 2 febbraio 2026
By Simon Melia , Jaydev Hari

IBM Expert Labs aiuterà i team a concentrarsi su risultati aziendali chiari identificando le sfide prioritarie di manutenzione e preparando la Maximo Application Suite per affrontarle.

Il percorso e le offerte di servizi AI di Expert Labs Maximo

Il nostro approccio strutturato, dalla scoperta alla distribuzione, garantisce un time to value rapido e una trasformazione scalabile:

Il viaggio di Expert Labs Maximo AI
Expert Labs offre servizi chiave concepiti come punti di accesso rapidi e convenienti, personalizzati in base alla fase del tuo percorso verso Maximo AI. Queste offerte aiutano a definire una roadmap strategica, a configurare Maximo AI e a distribuire casi d'uso predefiniti.

  • Workshop sul discovery di Maximo AI: un impegno collaborativo per valutare le tue esigenze aziendali e tecniche e definire un'architettura strategica e una roadmap per accelerare i risultati con Maximo AI
  • Configura e abilita Maximo AI: configura Maximo AI, basato su AI tramite Maximo AI Assistant, per distribuire nuovi casi d'uso, incrementando produttività e crescita.
  • Configura e costruisci casi d'uso: distribuisci i casi d'uso definiti durante il workshop o implementa rapidamente i nostri casi d'uso predefiniti con le funzionalità di Maximo AI pronte all'uso, per fornire soluzioni rapidamente e consentire agli stakeholder di scalare in tutta l'organizzazione.

Affronta le sfide di manutenzione nelle operazioni asset-intensive

Spesso i team di manutenzione si trovano ad affrontare processi frammentati che richiedono passaggi manuali per verificare il lavoro, assegnare le risorse e acquisire informazioni sui guasti. Le inefficienze allungano i tempi di intervento di supervisori e ingegneri e limitano la capacità di stabilire le priorità delle attività di manutenzione.

Queste offerte di servizi sono progettate per implementare rapidamente le funzionalità di AI per Maximo dove sono più importanti, per migliorare l'affidabilità degli asset e la reportistica, ridurre gli sprechi di lavoro attraverso l'automazione e snellire i processi elaborati. Queste funzionalità riducono i costi, fanno risparmiare tempo e garantiscono che i team di manutenzione possano concentrarsi su attività di maggior valore. Utilizzando Maximo AI Discovery Workshop le organizzazioni potranno chiarire le esigenze aziendali, valutare le capacità attuali e definire una visione per le operazioni di manutenzione. Il workshop individua le sfide operative e identifica i casi d'uso dell'AI che possono risolverle.

Il risultato è un'architettura target e una roadmap che mostrano come l'AI può migliorare le decisioni, rafforzare l'affidabilità e supportare guadagni misurabili.

3 casi d'uso della nuova funzionalità AI

Una volta configurato il servizio Maximo AI, le organizzazioni possono distribuire funzionalità AI mirate che supportano ruoli di manutenzione specifici. Alcuni casi d'uso di IBM pronti da implementare aiutano i team a distribuire soluzioni e a realizzare valore.

Casi d'uso pronti per l'implementazione di Expert Labs:

  • Distribuire la valutazione degli ordini di lavoro potenziata dall'AI con Maximo Assistant: migliora la qualità degli ordini di lavoro di revisione semplificando il recupero delle informazioni, validando i dettagli degli ordini di lavoro e guidando le azioni di follow-up necessarie.
  • Distribuire il rilevamento e la risoluzione degli ordini di lavoro duplicati con il servizio Maximo AI: riduce lo spreco di lavoro e l'allocazione delle risorse identificando e risolvendo più ordini di lavoro creati per lo stesso problema di asset.
  • Distribuire codici di errore mancanti consigliati con il servizio Maximo AI: migliora l'affidabilità a lungo termine analizzando gli ordini di lavoro completati e raccomandando codici di errore accurati che rafforzano la reportistica e la pianificazione della manutenzione futura.

Inizia oggi stesso

Inizia con il workshop di IBM Maximo Application Suite AI Discovery per esplorare come AI e IBM Maximo possano far progredire il tuo approccio alla gestione degli asset in termini di manutenzione, affidabilità, operazioni e sostenibilità.

Simon Melia

Business Unit Executive, WW Expert Labs, ALM, B2Bi & ELM

Jaydev Hari

Product Manager