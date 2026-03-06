Presentazione di Agentic AI per l'order management con IBM Sterling OMS

Perché ora? Mentre la trasformazione digitale continua a rimodellare i settori, l'AI è emersa come un driver chiave dell'innovazione in molte funzioni aziendali, incluso l'order management. Le aziende che hanno adottato l'AI stanno già vedendo i benefici in aree come l'ottimizzazione della supply chain, la previsione della domanda e l'evasione degli ordini.

Agentic AI per IBM Sterling OMS è progettata per soddisfare le esigenze in evoluzione delle aziende che vogliono restare all'avanguardia. Non si tratta solo di rendere le operazioni più rapide o efficienti, ma di dare alle organizzazioni gli strumenti per prendere decisioni migliori e più intelligenti, in grado di garantire il successo a lungo termine. E poiché la soluzione si integra direttamente nell'infrastruttura IBM Sterling OMS esistente, consente alle aziende di utilizzare questi benefici senza l'interruzione di una sostituzione a livello di sistema.