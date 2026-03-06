Presentazione di Agentic AI per l'order management con IBM Sterling OMS

Integrando l'AI avanzata nei sistemi di order management (OMS) esistenti, le aziende possono migliorare il processo decisionale, ottimizzare i workflow e aumentare la produttività complessiva, senza la necessità di una revisione completa del sistema.
L'imminente introduzione delle funzionalità di Agentic AI all'interno del Sistema IBM Sterling Order Management (OMS) porterà un'agentic AI all'avanguardia sulla piattaforma IBM Sterling OMS, integrando l'intelligenza in modo fluido lungo tutto il ciclo di vita degli ordini e sfruttando al contempo la solida base del sistema esistente.
Con il nuovo IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, gli utenti possono migliorare la precisione della realizzazione, semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza del cliente in ambienti omnicanale complessi. Il Toolkit include agenti per informazioni sugli ordini, applicazione dei coupon, cancellazioni degli ordini, segmentazione dell'inventario e valutazione del rischio contrattuale, ognuno dei quali fornisce informazioni mirate per ridurre errori, ottimizzare le decisioni e proteggere i ricavi.
Nota: la disponibilità generale delle nuove funzionalità di Agentic AI all'interno del Sistema IBM Sterling Order Management (OMS) è prevista per il 6 marzo 2026, portando decisioni avanzate basate su AI e automazione direttamente nella piattaforma OMS.
Un valore chiave basato su AI che IBM Sterling OMS offre è la capacità di controllare in modo predittivo durante tutto il ciclo di vita degli ordini. Le funzionalità predittive basate su AI consentono al tuo team di anticipare e risolvere potenziali colli di bottiglia prima che si verifichino, migliorando la velocità e la precisione della gestione degli ordini.
Che si tratti di prevedere potenziali ritardi nella supply chain, identificare carenze di inventario o anticipare i picchi di domanda dei clienti, le funzionalità di AI consentono agli utenti di prendere decisioni informate e basate sui dati in modo più rapido e sicuro. L'analytics predittiva non solo aumenta l'efficienza operativa, ma consente anche un servizio clienti proattivo, aiutando le aziende a soddisfare le aspettative dei clienti riducendo al contempo i rischi di errori costosi.
L'automazione è un altro pilastro dell'integrazione di Agentic AI. Con questa versione, gli utenti di IBM Sterling OMS avranno la possibilità di automatizzare attività di routine e ripetitive che tradizionalmente richiedevano preziose risorse umane.
Automatizzando questi processi, le aziende possono liberare i dipendenti affinché si concentrino su compiti di maggior valore, stimolando l'innovazione e migliorando l'esperienza del cliente. Ciò comporta sia risparmi di tempo che riduzioni dei costi, poiché l'AI si occupa delle attività che richiedono tempo, consentendo al tuo team di scalare senza la necessità di ulteriori risorse.
Immagina un ordine che deve essere instradato a un magazzino specifico in base ai livelli di inventario, alla vicinanza e ai costi di spedizione. Con le funzionalità abilitate dall'AI, questo processo di instradamento sarà automatizzato, assicurando che l'ordine venga gestito in modo rapido ed efficiente, riducendo al contempo gli errori umani e ottimizzando i costi di spedizione.
Una preoccupazione comune per l'AI è la mancanza di trasparenza, soprattutto nei processo decisionale critico. Con Agentic AI, IBM Sterling OMS affronta questa sfida offrendo decisioni spiegabili. Questa caratteristica garantisce che ogni decisione presa dall'AI possa essere tracciata, spiegata e compresa dagli utenti.
Ad esempio, se un ordine viene ritardato o deviato, il sistema di AI fornirà una spiegazione di come e perché quella decisione è stata presa. Che si tratti di vincoli della supply chain, disponibilità di inventario o logistica di spedizione, gli utenti avranno accesso a motivazioni chiare e comprensibili alla base di ogni decisione. Questa trasparenza non solo favorisce la fiducia, ma consente anche un'ottimizzazione continua del sistema di AI basandosi sul feedback e sulle condizioni aziendali in evoluzione.
A differenza di altri sistemi che richiedono una completa revisione, Agentic AI si integra perfettamente nella base esistente di IBM Sterling OMS. Non è necessario sostituire o ricostruire il sistema di order management; è sufficiente potenziarlo con funzionalità di AI che offrono un valore immediato.
Perché ora? Mentre la trasformazione digitale continua a rimodellare i settori, l'AI è emersa come un driver chiave dell'innovazione in molte funzioni aziendali, incluso l'order management. Le aziende che hanno adottato l'AI stanno già vedendo i benefici in aree come l'ottimizzazione della supply chain, la previsione della domanda e l'evasione degli ordini.
Agentic AI per IBM Sterling OMS è progettata per soddisfare le esigenze in evoluzione delle aziende che vogliono restare all'avanguardia. Non si tratta solo di rendere le operazioni più rapide o efficienti, ma di dare alle organizzazioni gli strumenti per prendere decisioni migliori e più intelligenti, in grado di garantire il successo a lungo termine. E poiché la soluzione si integra direttamente nell'infrastruttura IBM Sterling OMS esistente, consente alle aziende di utilizzare questi benefici senza l'interruzione di una sostituzione a livello di sistema.
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Siamo qui per aiutarti a sbloccare tutto il potenziale dell'AI nella tua azienda e guidarti attraverso il processo di integrazione di Agentic AI nel tuo ambiente OMS esistente.