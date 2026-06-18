IBM introduce Agent Assist in watsonx Orchestrate per trasformare le prestazioni dei contact center

La funzionalità Agent Assist si aggiunge a una serie crescente di funzionalità in watsonx Orchestrate, che consentono alle aziende di automatizzare i workflow mantenendo al contempo il controllo umano su ogni decisione rilevante.
IBM® ha annunciato la disponibilità generale di Agent Assist in IBM Watsonx Orchestrate, una nuova funzionalità che fornisce indicazioni AI in tempo reale agli operatori del servizio clienti durante interazioni live con i clienti. La funzione è progettata per ridurre i tempi di gestione delle chiamate, aumentare i tassi di risoluzione al primo contatto e aiutare i contact center a scalare le competenze dell'intera forza lavoro degli agenti.
Agent Assist è integrato in watsonx Orchestrate senza ulteriori acquisti. Funziona perfettamente con Genesys Cloud, una delle principali piattaforme di assistenza clienti al mondo, mettendo in evidenza il rilevamento dell'intento, i trigger automatici dei processi e le raccomandazioni sulla prossima migliore azione all'interno dello spazio di lavoro degli agenti già utilizzati. La funzionalità funziona sia nei canali vocali che in chat.
L'annuncio riflette la strategia più ampia di IBM di distribuire l'AI non come sostituto dei lavoratori umani, ma come moltiplicatore di forza che gestisce il lavoro monotono del servizio clienti, affinché gli agenti possano concentrarsi su giudizio, empatia e risoluzione. La funzionalità Agent Assist si aggiunge a una serie crescente di funzionalità agentiche in Watsonx Orchestrate, che consentono alle aziende di automatizzare i workflow end-to-end mantenendo al contempo il controllo umano su ogni decisione rilevante.
Agent Assist è uno strato di AI in tempo reale che si attiva nel momento in cui inizia un'interazione con un cliente con un rappresentante. Man mano che la conversazione si svolge, sia tramite chat che voce, ascolta, rileva l'intento e fa emergere istantaneamente le informazioni giuste e le azioni raccomandate all'interno dello spazio di lavoro esistente dell'agente.
Niente passaggi tra schede, ricerche di documenti normativi durante una chiamata o affidamento alla memoria. Gli agenti restano concentrati sul cliente e l'AI si occupa del resto. "Ai dirigenti dei contact center è stata promessa l'intelligenza artificiale per anni, ma ciò che hanno ottenuto sono chatbot che seguono script rigorosi", ha dichiarato Kourosh Karimkhany, product manager, IBM watsonx Orchestrate. "Agent Assist è diverso: segue conversazioni complesse e tortuose e avvia workflow automatizzati mentre il rappresentante del servizio clienti rimane presente con il cliente".
"Non riconosco questa transazione."
Le transazioni contestate sono tra i motivi più comuni e urgenti per cui i clienti delle banche chiamano. Nel momento in cui Agent Assist rileva un tentativo di frode o di contestazione, recupera automaticamente la cronologia delle transazioni recenti del cliente, precompila il modulo di avvio della contestazione e presenta all'agente un percorso di risoluzione consigliato, il tutto prima ancora che l'agente debba porre una singola domanda di approfondimento.
"Devo inviare denaro."
I trasferimenti di fondi generano un volume di chiamate significativo e comportano rischi reali se gestiti manualmente. Agent Assist riconosce l'intento relativo al trasferimento nelle prime fasi della conversazione, verifica automaticamente lo status dell'account e i limiti di trasferimento, e guida l'agente attraverso qualsiasi checkpoint di conformità o autenticazione in tempo reale.
"Ho bisogno di più tempo per effettuare il pagamento di questo mese."
Le difficoltà di pagamento sono argomenti delicati che richiedono sia empatia che rapidità. Quando Agent Assist rileva segnali di difficoltà nella conversazione, fa emergere immediatamente la cronologia dei pagamenti del cliente, i programmi di assistenza idonei e le opzioni pre-approvate, fornendo all'agente tutto il necessario per offrire una soluzione significativa senza mettere il cliente in attesa.
La promessa principale di Agent Assist è quella di far sì che ogni operatore del contact center possa esprimere il massimo delle proprie potenzialità. Ricerche di routine, pre-popolazione dei moduli, controlli di conformità e trigger di processo avvengono tutti automaticamente, in background, emergendo come raccomandazioni chiare che gli agenti controllano e confermano.
Agent Assist si integra nativamente con Genesys Cloud, fornendo indicazioni AI direttamente all'interno dell'Agent Workspace già utilizzato dai team. Attraverso chat e voce, la funzionalità fornisce un supporto costante in tempo reale senza nuove interfacce da imparare e senza infrastrutture da sostituire.
Per maggiori informazioni su Orchestrate e Agent Assist, contatta un rappresentante IBM o consulta i link qui sotto.