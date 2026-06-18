IBM introduce Agent Assist in watsonx Orchestrate per trasformare le prestazioni dei contact center

Agent Assist è uno strato di AI in tempo reale che si attiva nel momento in cui inizia un'interazione con un cliente con un rappresentante. Man mano che la conversazione si svolge, sia tramite chat che voce, ascolta, rileva l'intento e fa emergere istantaneamente le informazioni giuste e le azioni raccomandate all'interno dello spazio di lavoro esistente dell'agente.

Niente passaggi tra schede, ricerche di documenti normativi durante una chiamata o affidamento alla memoria. Gli agenti restano concentrati sul cliente e l'AI si occupa del resto. "Ai dirigenti dei contact center è stata promessa l'intelligenza artificiale per anni, ma ciò che hanno ottenuto sono chatbot che seguono script rigorosi", ha dichiarato Kourosh Karimkhany, product manager, IBM watsonx Orchestrate. "Agent Assist è diverso: segue conversazioni complesse e tortuose e avvia workflow automatizzati mentre il rappresentante del servizio clienti rimane presente con il cliente".