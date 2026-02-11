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Scegliere il silicio giusto per il workload giusto: perché la scelta architettonica è importante nella prossima era delle prestazioni del cloud

IBM Cloud ha introdotto Intel Xeon a 6 processori con P-core su IBM Cloud Virtual Server for VPC.

Pubblicato il 11 febbraio 2026
Stanza di stack di dati in vetro all'interno di un ufficio, con persona in attesa di scendere in un carrello blu
By Satinder Sethi

I workload moderni (e in particolare quelli che coinvolgono inferenza AI, analytics e trattamento dei dati) impongono richieste molto diverse all'infrastruttura rispetto alle applicazioni tradizionali.

Questi workload traggono vantaggio da:

  • Elevate prestazioni per core
  • Latenza prevedibile all'interno dei domini NUMA
  • Ampia larghezza di banda di memoria e località della cache
  • Gestione efficiente delle operazioni vettoriali e di quelle che richiedono un elevato throughput

Per supportare queste esigenze, IBM Cloud ha introdotto Intel Xeon a 6 processori con core di prestazioni (P-cores) su IBM Cloud Virtual Server for VPC.

Con questa nuova architettura, IBM Cloud può fornire fino a due volte più vCPU all'interno di un singolo dominio NUMA, aiutando i workload a scalare in modo efficiente mantenendo la località della memoria, un fattore importante per applicazioni sensibili alla latenza e data-intensive.

Inoltre, le istanze Intel Xeon 6 forniscono fino a 5MB di cache per core, aiutando a consentire un accesso rapido ai dati frequentemente utilizzati e a migliorare l'efficienza complessiva del workload di analytics, inferenza AI e workload pesanti in memoria.

"Man mano che i workload cloud continuano a evolversi, le prestazioni devono essere applicate con maggiore precisione", ha affermato Srini Krishna, Intel Fellow, Data Center Products, Intel Corporation. "Intel Xeon 6 introduce core ottimizzati per le prestazioni, progettati per workload moderni come l'inferenza AI, analytics e trattamento dei dati. Lavorare a stretto contatto con IBM Cloud ci consente di portare questi progressi architetturali ai clienti in modo deliberato e basato sui workload".

Rete e throughput ad alte prestazioni su larga scala

Le sole prestazioni di calcolo non sono più sufficienti per i workload cloud moderni. Il movimento dei dati tra servizi, attraverso i nodi e nelle pipeline di AI e analytics è diventato altrettanto critico.

Con Intel Xeon 6 su IBM Cloud Virtual Server for VPC, i clienti possono raggiungere fino a 100 Gbps di throughput di rete per scheda di interfaccia di rete virtuale (VNIC). Questa funzionalità di rete ad alto throughput supporta workload distribuiti e ad alta intensità di dati che si basano su una comunicazione rapida e prevedibile tra i servizi.

In combinazione con core dalle prestazioni ottimizzate e una maggiore densità di vCPU per dominio NUMA, questa architettura è stata progettata per aiutare workload a scalare orizzontalmente e verticalmente senza introdurre inutili colli di bottiglia.

Architetture complementari

Questa evoluzione riguarda l'allineamento dell'architettura al workload intent.

Processori Intel Xeon di 4ª generazione su IBM Cloud

I processori Intel Xeon di 4a generazione Continua a svolgere un ruolo critico in IBM Cloud, offrendo prestazioni bilanciate, general-purpose e una vasta compatibilità con gli stack software aziendali.

Adatto a:

  • Sistemi ERP e CRM
  • Database tradizionali
  • Ambienti aziendali virtualizzati
  • Stati stazionari e workload misti

Questi processori rimangono un'ottima scelta per eseguire applicazioni aziendali critiche che valorizzano coerenza, flessibilità e prestazioni comprovate.

Intel Xeon 6 su IBM Cloud

I processori Intel Xeon 6 con P-core estendono questa base affrontando workload che richiedono caratteristiche di prestazioni più mirate, tra cui:

  • Workload di inferenza AI
  • Analytics e pipeline di dati
  • Database vettoriali e ricerca
  • Applicazioni ad alta intensità di memoria
  • Servizi cloud-native ad alto rendimento

Intel Xeon 6 rappresenta una specializzazione progettata per integrare le opzioni di elaborazione esistenti e offrire ai clienti un maggiore controllo sull'applicazione delle prestazioni.

Architecture by design su IBM Cloud

L'approccio di IBM Cloud all'infrastruttura è deliberato. Non perseguiamo la scelta architettonica fine a se stessa, ma la perseguiamo per aiutare i clienti a eseguire workload giusti sulle piattaforme giuste, con chiarezza e sicurezza. Offrendo sia architetture di calcolo bilanciate e generali che ottimizzate per le prestazioni all'interno di IBM Cloud Virtual Server for VPC, puntiamo a permettere ai clienti di:

  1. Ottimizza le prestazioni senza over-provisioning
  2. Migliorare la prevedibilità del workload
  3. Allineare le decisioni sull'infrastruttura con i requisiti dell'applicazione
  4. Costruisce ambienti cloud che scalano in modo intelligente, non indiscriminato.

Questa scelta di architettura è ulteriormente supportata da IBM Cloud Flex Profiles, che offrono ai clienti maggiore flessibilità nel dimensionare e allocare le risorse per soddisfare le esigenze di workload al prezzo più basso per vCPU.

Disponibilità di Intel Xeon 6 su IBM Cloud

I processori Intel Xeon 6 con P-core sono ora disponibili su IIBM Cloud Virtual Servers for VPC tra profili bilanciati, di calcolo e di memoria, a partire dalla regione multi-zona di Dallas (MZR). Ulteriori regioni sono previste nel corso del 2026.

Collaborazione dove più conta

Mentre i workload cloud continuano a evolversi, l'infrastruttura deve evolversi con loro, non inseguendo le metriche di prestazioni grezze ma offrendo chiarezza architetturale, allineamento dei workload e scelta intenzionale.

La collaborazione di IBM Cloud con Intel va oltre qualsiasi singola generazione di processori. Insieme, IBM e Intel lavorano a stretto contatto per portare nuove microarchitetture CPU e innovazioni nel cloud (inclusi processori Intel Xeon e acceleratori AI Gaudi) con un focus su prestazioni, sicurezza e workload reali. Questa collaborazione aiuta i clienti a modernizzare l'infrastruttura, a scalare l'AI e innovare con fiducia in ambienti di hybrid cloud.

In IBM Cloud, definiamo le prestazioni del cloud non in base a un singolo processore, ma in base alla capacità di scegliere il silicio giusto per il giusto workload e di applicare le prestazioni esattamente dove sono più importanti.

Maggiori informazioni sui processori Intel Xeon 6 su IBM Cloud Virtual Server for VPC

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Satinder Sethi

GM, IBM Cloud Infrastructure Services

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