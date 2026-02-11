Scegliere il silicio giusto per il workload giusto: perché la scelta architettonica è importante nella prossima era delle prestazioni del cloud

I workload moderni (e in particolare quelli che coinvolgono inferenza AI, analytics e trattamento dei dati) impongono richieste molto diverse all'infrastruttura rispetto alle applicazioni tradizionali.
Questi workload traggono vantaggio da:
Per supportare queste esigenze, IBM Cloud ha introdotto Intel Xeon a 6 processori con core di prestazioni (P-cores) su IBM Cloud Virtual Server for VPC.
Con questa nuova architettura, IBM Cloud può fornire fino a due volte più vCPU all'interno di un singolo dominio NUMA, aiutando i workload a scalare in modo efficiente mantenendo la località della memoria, un fattore importante per applicazioni sensibili alla latenza e data-intensive.
Inoltre, le istanze Intel Xeon 6 forniscono fino a 5MB di cache per core, aiutando a consentire un accesso rapido ai dati frequentemente utilizzati e a migliorare l'efficienza complessiva del workload di analytics, inferenza AI e workload pesanti in memoria.
"Man mano che i workload cloud continuano a evolversi, le prestazioni devono essere applicate con maggiore precisione", ha affermato Srini Krishna, Intel Fellow, Data Center Products, Intel Corporation. "Intel Xeon 6 introduce core ottimizzati per le prestazioni, progettati per workload moderni come l'inferenza AI, analytics e trattamento dei dati. Lavorare a stretto contatto con IBM Cloud ci consente di portare questi progressi architetturali ai clienti in modo deliberato e basato sui workload".
Le sole prestazioni di calcolo non sono più sufficienti per i workload cloud moderni. Il movimento dei dati tra servizi, attraverso i nodi e nelle pipeline di AI e analytics è diventato altrettanto critico.
Con Intel Xeon 6 su IBM Cloud Virtual Server for VPC, i clienti possono raggiungere fino a 100 Gbps di throughput di rete per scheda di interfaccia di rete virtuale (VNIC). Questa funzionalità di rete ad alto throughput supporta workload distribuiti e ad alta intensità di dati che si basano su una comunicazione rapida e prevedibile tra i servizi.
In combinazione con core dalle prestazioni ottimizzate e una maggiore densità di vCPU per dominio NUMA, questa architettura è stata progettata per aiutare workload a scalare orizzontalmente e verticalmente senza introdurre inutili colli di bottiglia.
Questa evoluzione riguarda l'allineamento dell'architettura al workload intent.
I processori Intel Xeon di 4a generazione Continua a svolgere un ruolo critico in IBM Cloud, offrendo prestazioni bilanciate, general-purpose e una vasta compatibilità con gli stack software aziendali.
Adatto a:
Questi processori rimangono un'ottima scelta per eseguire applicazioni aziendali critiche che valorizzano coerenza, flessibilità e prestazioni comprovate.
I processori Intel Xeon 6 con P-core estendono questa base affrontando workload che richiedono caratteristiche di prestazioni più mirate, tra cui:
Intel Xeon 6 rappresenta una specializzazione progettata per integrare le opzioni di elaborazione esistenti e offrire ai clienti un maggiore controllo sull'applicazione delle prestazioni.
L'approccio di IBM Cloud all'infrastruttura è deliberato. Non perseguiamo la scelta architettonica fine a se stessa, ma la perseguiamo per aiutare i clienti a eseguire workload giusti sulle piattaforme giuste, con chiarezza e sicurezza. Offrendo sia architetture di calcolo bilanciate e generali che ottimizzate per le prestazioni all'interno di IBM Cloud Virtual Server for VPC, puntiamo a permettere ai clienti di:
Questa scelta di architettura è ulteriormente supportata da IBM Cloud Flex Profiles, che offrono ai clienti maggiore flessibilità nel dimensionare e allocare le risorse per soddisfare le esigenze di workload al prezzo più basso per vCPU.
I processori Intel Xeon 6 con P-core sono ora disponibili su IIBM Cloud Virtual Servers for VPC tra profili bilanciati, di calcolo e di memoria, a partire dalla regione multi-zona di Dallas (MZR). Ulteriori regioni sono previste nel corso del 2026.
Mentre i workload cloud continuano a evolversi, l'infrastruttura deve evolversi con loro, non inseguendo le metriche di prestazioni grezze ma offrendo chiarezza architetturale, allineamento dei workload e scelta intenzionale.
La collaborazione di IBM Cloud con Intel va oltre qualsiasi singola generazione di processori. Insieme, IBM e Intel lavorano a stretto contatto per portare nuove microarchitetture CPU e innovazioni nel cloud (inclusi processori Intel Xeon e acceleratori AI Gaudi) con un focus su prestazioni, sicurezza e workload reali. Questa collaborazione aiuta i clienti a modernizzare l'infrastruttura, a scalare l'AI e innovare con fiducia in ambienti di hybrid cloud.
In IBM Cloud, definiamo le prestazioni del cloud non in base a un singolo processore, ma in base alla capacità di scegliere il silicio giusto per il giusto workload e di applicare le prestazioni esattamente dove sono più importanti.
Maggiori informazioni sui processori Intel Xeon 6 su IBM Cloud Virtual Server for VPC