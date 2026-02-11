Scegliere il silicio giusto per il workload giusto: perché la scelta architettonica è importante nella prossima era delle prestazioni del cloud

Le sole prestazioni di calcolo non sono più sufficienti per i workload cloud moderni. Il movimento dei dati tra servizi, attraverso i nodi e nelle pipeline di AI e analytics è diventato altrettanto critico.

Con Intel Xeon 6 su IBM Cloud Virtual Server for VPC, i clienti possono raggiungere fino a 100 Gbps di throughput di rete per scheda di interfaccia di rete virtuale (VNIC). Questa funzionalità di rete ad alto throughput supporta workload distribuiti e ad alta intensità di dati che si basano su una comunicazione rapida e prevedibile tra i servizi.

In combinazione con core dalle prestazioni ottimizzate e una maggiore densità di vCPU per dominio NUMA, questa architettura è stata progettata per aiutare workload a scalare orizzontalmente e verticalmente senza introdurre inutili colli di bottiglia.