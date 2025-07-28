Instana ora supporta il monitoraggio delle applicazioni PHP su AWS Fargate

28 luglio 2025
Man mano che le organizzazioni accelerano le loro trasformazioni cloud-native, piattaforme come AWS Fargate stanno diventando essenziali per implementare workload scalabili e containerizzati senza l'onere operativo della gestione dei server. Allo stesso tempo, PHP rimane una pietra miliare dello sviluppo web moderno, alimentando tutto, dalle piattaforme di contenuti alle API critiche per il business.
Ecco perché siamo lieti di annunciare che Instana offre ora il supporto completo per il monitoraggio delle applicazioni PHP in esecuzione su AWS Fargate, offrendo un'osservabilità avanzata e in tempo reale dei workload PHP in ambienti dinamici e serverless.
Instana offre una visibilità completa sullo stato di salute e sulle prestazioni dei tuoi workload Fargate, comprese le metriche chiave dell'infrastruttura come l'utilizzo della CPU e della memoria a livello di attività ECS.
Utilizza la dashboard di integrazione inclusa per ottenere una panoramica di alto livello del tuo ambiente Fargate e garantire che l'infrastruttura sottostante che supporta le tue applicazioni PHP funzioni in modo efficiente ed efficace.
Correlando i dati dell'infrastruttura e dell'applicazione, Instana ti aiuta a mantenere stabilità e scalabilità man mano che il tuo workload cresce.
Le funzionalità APM di Instana ti consentono di tracciare le tracce distribuite dalla tua applicazione, offrendo insight approfonditi su come i tuoi servizi gestiscono le richieste attraverso la tua architettura di microservizi.
Per una visibilità ancora maggiore, puoi implementare più collettori Instana AWS Fargate per diversi tempi di esecuzione, fornendo una visione olistica dell'ecosistema dell'applicazione, anche se basato su linguaggi e framework misti.
Se stai già utilizzando Instana, abilitare il supporto PHP su Fargate è rapido e semplice:
L'aggiunta del supporto PHP su AWS Fargate rappresenta un altro passo avanti nella missione di Instana di fornire osservabilità senza limiti, consentendo ai team di monitorare qualsiasi workload, ovunque.
Che tu stia migrando applicazioni legacy sul cloud o creando servizi cloud-native da zero, Instana ti garantisce la visibilità approfondita, le prestazioni, l'insight e le analisi in tempo reale necessarie per costruire e operare con fiducia.
Provalo oggi stesso e sperimenta il monitoraggio PHP di livello superiore su Fargate.