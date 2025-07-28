Instana ora supporta il monitoraggio delle applicazioni PHP su AWS Fargate

Man mano che le organizzazioni accelerano le loro trasformazioni cloud-native, piattaforme come AWS Fargate stanno diventando essenziali per implementare workload scalabili e containerizzati senza l'onere operativo della gestione dei server. Allo stesso tempo, PHP rimane una pietra miliare dello sviluppo web moderno, alimentando tutto, dalle piattaforme di contenuti alle API critiche per il business.

Ecco perché siamo lieti di annunciare che Instana offre ora il supporto completo per il monitoraggio delle applicazioni PHP in esecuzione su AWS Fargate, offrendo un'osservabilità avanzata e in tempo reale dei workload PHP in ambienti dinamici e serverless.