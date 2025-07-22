22 luglio 2025
IBM z/OS è la base per le aziende che necessitano di affidabilità, scalabilità e sicurezza impareggiabili. Nel 2025, IBM si sta muovendo su queste solide fondamenta con z/OS 3.2, la prossima versione del sistema operativo mainframe di punta di IBM, progettata per sbloccare il valore del nuovo IBM z17. Questa versione di z/OS è stata progettata per consentire ai clienti di integrare le proprie applicazioni e i propri dati in ambienti hybrid cloud, sfruttando i punti di forza del mainframe per supportare i carichi di lavoro basati su AI.
Mentre le aziende affrontano la crescita esplosiva di dati e transazioni, l'urgenza di modernizzare e integrare l'AI pur attribuendo priorità a prestazioni, sicurezza e conformità non è mai stata così pressante. z/OS 3.2 risponde a questa sfida introducendo l'assistenza per le nuove tecnologie di accelerazione AI in IBM z17, progettata per aiutare le organizzazioni a eseguire modelli di AI tradizionali e AI generativa direttamente su dati sensibili in-place, riducendo al minimo i rischi connessi allo spostamento dei dati e accelerando al contempo il time-to-insight.
Con una crittografia avanzata e un sofisticato rilevamento delle minacce, le organizzazioni possono elaborare volumi crescenti di dati, mantenendo i massimi livelli di sicurezza ed efficienza operativa. Utilizzando le funzionalità di AI all'interno del sistema operativo, z/OS 3.2 è progettato per automatizzare e semplificare le operazioni.
z/OS è progettato per le organizzazioni che desiderano utilizzare l'AI per migliorare il processo decisionale, scoprire nuove opportunità di crescita ed estrarre maggiore valore dai dati e dalle applicazioni esistenti. z/OS 3.2 aiuta i clienti a sbloccare il valore dei loro dati sul sistema di registrazione tramite API moderne, progettate per rendere i dati z/OS accessibili in ambienti hybrid cloud e AI senza ricorrere a ETL, che può essere costoso e soggetto a errori.
DFSMSdfp Cloud Data Access (CDA) e DFSMS Object Access Method (OAM), tramite API REST standard del settore, integrano core business con hybrid cloud modernizzando l'accesso e la gestione di dati non strutturati su z/OS e consentendo agli ambienti distribuiti di accedere ai dati esistenti di z/OS.
Ora i miglioramenti delle API EzNoSQL consentono alle applicazioni di utilizzare Python su z/OS, oltre a COBOL, C e Java, permettendo ai clienti di sviluppare database NoSQL scalabili e accessibili direttamente su z/OS, per consentire l'analisi dei dati e la modellazione predittiva per le applicazioni aziendali.
A sostenere queste funzionalità di intelligenza artificiale integrate c'è un solido stack tecnologico, che include framework open source, librerie zDNN e strumenti di AI, tutti ottimizzati per il processore Telum II di IBM z17, Integrated Accelerator for AI e Spyre Accelerator1. Questi componenti funzionano insieme e sono progettati per consentire l'inferenza e l'esecuzione di modelli in tempo reale e ad alta velocità direttamente sulla piattaforma e ridurre al minimo la latenza senza dover spostare dati sensibili.
Ora l'AI può essere integrata nei workload mission-critical, supportando casi d'uso avanzati come il rilevamento delle frodi, l'ottimizzazione della supply chain e il processo decisionale automatizzato con prestazioni elevate e sicurezza elevate.
z/OS 3.2 fornisce una piattaforma altamente sicura e scalabile per l'esecuzione di applicazioni mission-critical, per proteggere dati e sistemi sensibili da minacce informatiche e altre interruzioni. L'impegno di IBM per la cyber resilience si riflette nelle solide caratteristiche di sicurezza della piattaforma, tra cui algoritmi crittografici quantistici designati, crittografia pervasiva, metodi di autenticazione avanzati e scansione dell'integrità. Con IBM Threat Detection for z/OS (TDz) e la nuova funzionalità di quarantena tramite il contenimento degli ID utente RACF, i clienti hanno una protezione aggiuntiva contro potenziali minacce informatiche.
z/OS 3.2 continua la nostra concentrazione sulla protezione dei dati dei clienti dalle minacce quantistiche emergenti e dalle violazioni dei dati implementando algoritmi di sicurezza quantistica del National Institute of Standards and Technology (NIST). Le caratteristiche di sicurezza avanzate di z/OS 3.2 aiutano le aziende ad affrontare il rischio di minacce informatiche e violazioni dei dati ancora invisibili. Questi miglioramenti sono progettati per aiutare i clienti e le aziende a proteggere l'integrità e la riservatezza dei loro dati, a soddisfare i requisiti normativi e i mandati di conformità.
Inoltre, z/OS 3.2 semplifica le attività di gestione per fornire un'esperienza più intuitiva e facile da usare per i team IT. Le funzionalità di automazione avanzate e le API della piattaforma sono progettate per aiutare le organizzazioni a semplificare le operazioni IT, ridurre i costi e migliorare la produttività. z/OS 3.2 sfrutta strumenti e funzionalità integrati con l'AI come Workload Manager (WLM) basato su AI per prevedere i picchi del carico di lavoro e adattarsi in modo proattivo per soddisfare la domanda2. Queste previsioni basate su AI e sui dati aiutano le organizzazioni a continuare ad accedere a servizi e applicazioni critici, senza interruzioni.
Per contribuire a semplificare ulteriormente le operazioni, z/OS 3.2 introduce un z/OSMF Storage Management Plugin che utilizza la funzionalità avanzata delle API REST di storage per fornire visualizzazioni delle strutture del Storage Management Subsystem (SMS) e dei Control Data Set (CDS) non attivi. Questa interfaccia moderna e semplificata consente agli amministratori di storage di aggiornarsi rapidamente sull'esecuzione delle attività di gestione dello storage mainframe. Modernizzando l'esperienza utente e rendendo le attività principali più accessibili, IBM sta fornendo alla prossima generazione di talenti del mainframe gli strumenti e le competenze di cui hanno bisogno per avere successo. Questo miglioramento si fonda sull'impegno di IBM per semplificare la gestione di z/OS e rendere la piattaforma più intuitiva ed efficiente per tutti gli utenti.
z/OS 3.2 rappresenta una pietra miliare significativa nell'informatica mainframe. Le sue caratteristiche innovative di AI, la sicurezza avanzata e le funzionalità di gestione semplificate lo rendono una piattaforma essenziale per le organizzazioni che desiderano promuovere la crescita del business, migliorare l'efficienza operativa e rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. Investendo in z/OS 3.2, le aziende possono sbloccare il potenziale degli asset mainframe e posizionarsi per il successo a lungo termine in un landscape digitale sempre più complesso e in rapida evoluzione.
z/OS 3.2 dovrebbe diventare disponibile a livello generale il 30 settembre 2025. Scopri di più su z/OS e inizia subito. Unisciti alla IBM z/OS Community per poter usufruire delle caratteristiche più recenti, le discussioni e gli eventi su z/OS.
Ti invitiamo a scoprire di più su questa nuova entusiasmante versione tramite la nostra lettera di annuncio e il prossimo webinar il 29 luglio 2025 alle 13:00 ET per una panoramica tecnica approfondita delle nuove funzionalità e caratteristiche che z/OS 3.2 può offrire. Registrati qui.
Prova z/OS 3.2 di persona e ascolta gli esperti in materia alla nostra prossima conferenza TechXchange a Orlando, FL, dal 6 al 9 ottobre 2025.
Fonti:
1 L'assistenza per IBM Spyre AI Accelerator dovrebbe essere disponibile nel quarto trimestre del 2025.
2 La disponibilità di questa funzionalità è prevista per il quarto trimestre del 2025.
