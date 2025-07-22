IBM z/OS è la base per le aziende che necessitano di affidabilità, scalabilità e sicurezza impareggiabili. Nel 2025, IBM si sta muovendo su queste solide fondamenta con z/OS 3.2, la prossima versione del sistema operativo mainframe di punta di IBM, progettata per sbloccare il valore del nuovo IBM z17. Questa versione di z/OS è stata progettata per consentire ai clienti di integrare le proprie applicazioni e i propri dati in ambienti hybrid cloud, sfruttando i punti di forza del mainframe per supportare i carichi di lavoro basati su AI.

Mentre le aziende affrontano la crescita esplosiva di dati e transazioni, l'urgenza di modernizzare e integrare l'AI pur attribuendo priorità a prestazioni, sicurezza e conformità non è mai stata così pressante. z/OS 3.2 risponde a questa sfida introducendo l'assistenza per le nuove tecnologie di accelerazione AI in IBM z17, progettata per aiutare le organizzazioni a eseguire modelli di AI tradizionali e AI generativa direttamente su dati sensibili in-place, riducendo al minimo i rischi connessi allo spostamento dei dati e accelerando al contempo il time-to-insight.

Con una crittografia avanzata e un sofisticato rilevamento delle minacce, le organizzazioni possono elaborare volumi crescenti di dati, mantenendo i massimi livelli di sicurezza ed efficienza operativa. Utilizzando le funzionalità di AI all'interno del sistema operativo, z/OS 3.2 è progettato per automatizzare e semplificare le operazioni.