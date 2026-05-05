IBM Z Database Assistant introduce operazioni intelligenti nell’era dell’AI

Con l’espansione dell’AI nelle aziende, l’efficienza operativa dei database sta diventando fondamentale per sbloccare appieno il valore dei dati Z affidabili.
Oggi presentiamo IBM Z Database Assistant, un nuovo passo avanti per aiutare le aziende a modernizzare le operazioni sui database e rispondere alle esigenze dell’era dell’AI.
IBM Z supporta già le transazioni più critiche al mondo. È affidabile, sicuro e genera continuamente dati di alto valore. Eppure, sbloccare quei dati per la real-time analytics e l'AI richiede più di un semplice accesso. Richiede sistemi che possano operare in modo intelligente, costante e su larga scala.
Le aziende stanno passando rapidamente dalla sperimentazione dell’AI alla sua adozione su larga scala. Tuttavia, con il progredire delle organizzazioni, sta emergendo una sfida che non è legata all’ambizione, bensì alla preparazione operativa. In tutti i settori, gli amministratori di database devono affrontare una sfida comune: l'enorme tempo dedicato al monitoraggio, alla risoluzione dei problemi e alla gestione di ambienti sempre più complessi
Gli amministratori di database sono oberati dalla gestione di una complessità di sistema sempre maggiore, il che lascia poco tempo per attività a maggior valore aggiunto. I segnali critici (colli di bottiglia nelle prestazioni, conflitti di blocco, vincoli di risorse) sono spesso dispersi tra diversi strumenti e richiedono competenze approfondite e notevoli attività manuali per essere interpretati. Con l'accelerazione dell'adozione dell'AI, questo modello può essere scalato.
IBM Z Database Assistant cambia questa dinamica portando l'intelligenza direttamente nella gestione dei database Db2 e IMS sul mainframe. Valuta costantemente lo stato di salute del database, fa emergere ciò che conta di più, spiega le problematiche nel contesto e guida i team verso le azioni giuste. Non si tratta di aggiungere un ulteriore livello di monitoraggio. Si tratta di ridurre la necessità di interpretazione manuale e di consentire ai team di agire con maggiore velocità e sicurezza.
Il risultato è il passaggio da una gestione reattiva a operazioni più proattive e semplificate, in cui gli amministratori di database dedicano meno tempo alla risoluzione manuale dei problemi del database, rispondendo ad avvisi come il degrado delle prestazioni e le interruzioni delle applicazioni e gestendo attività ripetitive come provisioning, de-provisioning, ricostruzione degli indici o backup dei log. Invece, possono concentrarsi maggiormente su priorità strategiche come migliorare la qualità dei dati, rafforzare la sicurezza e progettare workflow resilienti. L'amministrazione intelligente e automatizzata del database elimina l'attrito operativo, consentendo ai dati di IBM Z di potenziare l'adozione dell'AI su larga scala.
L'opportunità per le aziende è chiara: sbloccare tutto il valore dei dati affidabili di IBM Z per promuovere l'analytics e l'AI su larga scala. Eppure, sebbene le organizzazioni riconoscano l'importanza della modernizzazione, molte devono ancora sviluppare i workflow necessari per supportare questa visione.
IBM Z Database Assistant aiuta a colmare questo divario concentrandosi su ciò che conta di più per i team di amministrazione dei database. Consente ai DBA di superare la supervisione manuale e passare a operazioni più intelligenti e guidate nelle principali aree operative. Basato su un insieme di agenti AI progettati per i DBA, IBM Z Database Assistant combina agenti intelligenti con dashboard di interfaccia utente intuitive e contestuali per offrire le seguenti funzionalità:
Semplificando il modo in cui gli ambienti database vengono analizzati, compresi e gestiti, IBM Z Database Assistant garantisce che i dati affidabili rimangano continuamente disponibili e pronti a supportare il business aziendale, l’AI e l’analytics. Altrettanto importante, contribuisce ad affrontare la crescente sfida legata alle competenze integrando la conoscenza operativa direttamente nei workflow, consentendo ai team di prendere decisioni più rapide e informate senza dipendere esclusivamente da competenze specialistiche difficili da reperire.
Guardando al futuro, le operazioni aziendali continueranno a evolversi verso modelli più intelligenti, adattivi e sempre più autonomi.
IBM Z Database Assistant rappresenta un passaggio fondamentale in questo percorso di crescita. Stabilisce un livello operativo in cui gli insight non vengono soltanto portati alla luce, ma anche contestualizzati e trasformati in azioni concrete, gettando le basi per sistemi capaci di ottimizzarsi sempre di più e integrarsi più direttamente con workflow basati su AI.
Come parte del più ampio portfolio IBM Z per la gestione dei dati e delle applicazioni, svolge un ruolo critico nel consentire alle organizzazioni di passare da sistemi di registrazione stabili a sistemi d’azione intelligenti.
Perché, nell'era dell'AI, il successo non sarà definito solo dall'accesso ai dati, ma da quanto efficacemente le organizzazioni sono in grado di gestirli.