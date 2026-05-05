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IBM Z Database Assistant introduce operazioni intelligenti nell’era dell’AI

Con l’espansione dell’AI nelle aziende, l’efficienza operativa dei database sta diventando fondamentale per sbloccare appieno il valore dei dati Z affidabili.

Pubblicato il 5 maggio 2026

Oggi presentiamo IBM Z Database Assistant, un nuovo passo avanti per aiutare le aziende a modernizzare le operazioni sui database e rispondere alle esigenze dell’era dell’AI.

IBM Z supporta già le transazioni più critiche al mondo. È affidabile, sicuro e genera continuamente dati di alto valore. Eppure, sbloccare quei dati per la real-time analytics e l'AI richiede più di un semplice accesso. Richiede sistemi che possano operare in modo intelligente, costante e su larga scala.

Dalla complessità all'intelligence operativa

Le aziende stanno passando rapidamente dalla sperimentazione dell’AI alla sua adozione su larga scala. Tuttavia, con il progredire delle organizzazioni, sta emergendo una sfida che non è legata all’ambizione, bensì alla preparazione operativa. In tutti i settori, gli amministratori di database devono affrontare una sfida comune: l'enorme tempo dedicato al monitoraggio, alla risoluzione dei problemi e alla gestione di ambienti sempre più complessi

Gli amministratori di database sono oberati dalla gestione di una complessità di sistema sempre maggiore, il che lascia poco tempo per attività a maggior valore aggiunto. I segnali critici (colli di bottiglia nelle prestazioni, conflitti di blocco, vincoli di risorse) sono spesso dispersi tra diversi strumenti e richiedono competenze approfondite e notevoli attività manuali per essere interpretati. Con l'accelerazione dell'adozione dell'AI, questo modello può essere scalato.

IBM Z Database Assistant cambia questa dinamica portando l'intelligenza direttamente nella gestione dei database Db2 e IMS sul mainframe. Valuta costantemente lo stato di salute del database, fa emergere ciò che conta di più, spiega le problematiche nel contesto e guida i team verso le azioni giuste. Non si tratta di aggiungere un ulteriore livello di monitoraggio. Si tratta di ridurre la necessità di interpretazione manuale e di consentire ai team di agire con maggiore velocità e sicurezza.

Il risultato è il passaggio da una gestione reattiva a operazioni più proattive e semplificate, in cui gli amministratori di database dedicano meno tempo alla risoluzione manuale dei problemi del database, rispondendo ad avvisi come il degrado delle prestazioni e le interruzioni delle applicazioni e gestendo attività ripetitive come provisioning, de-provisioning, ricostruzione degli indici o backup dei log. Invece, possono concentrarsi maggiormente su priorità strategiche come migliorare la qualità dei dati, rafforzare la sicurezza e progettare workflow resilienti. L'amministrazione intelligente e automatizzata del database elimina l'attrito operativo, consentendo ai dati di IBM Z di potenziare l'adozione dell'AI su larga scala.

Sbloccare il valore completo dei dati IBM Z per l'AI

L'opportunità per le aziende è chiara: sbloccare tutto il valore dei dati affidabili di IBM Z per promuovere l'analytics e l'AI su larga scala. Eppure, sebbene le organizzazioni riconoscano l'importanza della modernizzazione, molte devono ancora sviluppare i workflow necessari per supportare questa visione.

IBM Z Database Assistant aiuta a colmare questo divario concentrandosi su ciò che conta di più per i team di amministrazione dei database. Consente ai DBA di superare la supervisione manuale e passare a operazioni più intelligenti e guidate nelle principali aree operative. Basato su un insieme di agenti AI progettati per i DBA, IBM Z Database Assistant combina agenti intelligenti con dashboard di interfaccia utente intuitive e contestuali per offrire le seguenti funzionalità:

  • Semplificare e accelerare i compiti principali dei DBA con interazioni in linguaggio naturale supportate da una profonda competenza di prodotto, un editor integrato per comandi e SQL e una navigazione intuitiva dei cataloghi Db2 e IMS, rendendo le operazioni quotidiane sui database più rapide e accessibili.
  • Ottimizzare le prestazioni con un tuning intelligente delle query SQL identificando automaticamente le istruzioni SQL che consumano più risorse e applicando ottimizzazioni mirate, tra cui riscrittura delle query, raccomandazioni sugli indici e aggiornamenti dei percorsi di accesso.
  • Risolvere più rapidamente i problemi con una diagnostica avanzata che offre una chiara visibilità sui thread bloccanti per le operazioni DDL, insieme ad analisi approfondite di deadlock e timeout.
  • Gestire gli oggetti del database con sicurezza tramite il monitoraggio continuo dello stato di salute degli oggetti, l’identificazione preventiva degli oggetti deprecati prossimi alla fine del supporto e l’analisi integrata dell’impatto prima delle modifiche allo schema.
  • Consentire ai DBA di elencare e raggruppare i privilegi basati su Db2 per migliorare la visibilità e l’allineamento con le pratiche di sicurezza aziendali, riducendo gli sforzi manuali e migliorando l'allineamento con la governance.

Semplificando il modo in cui gli ambienti database vengono analizzati, compresi e gestiti, IBM Z Database Assistant garantisce che i dati affidabili rimangano continuamente disponibili e pronti a supportare il business aziendale, l’AI e l’analytics. Altrettanto importante, contribuisce ad affrontare la crescente sfida legata alle competenze integrando la conoscenza operativa direttamente nei workflow, consentendo ai team di prendere decisioni più rapide e informate senza dipendere esclusivamente da competenze specialistiche difficili da reperire.

Verso operazioni intelligenti e autonome

Guardando al futuro, le operazioni aziendali continueranno a evolversi verso modelli più intelligenti, adattivi e sempre più autonomi.

IBM Z Database Assistant rappresenta un passaggio fondamentale in questo percorso di crescita. Stabilisce un livello operativo in cui gli insight non vengono soltanto portati alla luce, ma anche contestualizzati e trasformati in azioni concrete, gettando le basi per sistemi capaci di ottimizzarsi sempre di più e integrarsi più direttamente con workflow basati su AI.

Come parte del più ampio portfolio IBM Z per la gestione dei dati e delle applicazioni, svolge un ruolo critico nel consentire alle organizzazioni di passare da sistemi di registrazione stabili a sistemi d’azione intelligenti.

Perché, nell'era dell'AI, il successo non sarà definito solo dall'accesso ai dati, ma da quanto efficacemente le organizzazioni sono in grado di gestirli.

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Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Akiko Hoshikawa

Distinguished Engineer - Db2 for z/OS and AI Product Development

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software