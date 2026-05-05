IBM Z Database Assistant introduce operazioni intelligenti nell’era dell’AI

Le aziende stanno passando rapidamente dalla sperimentazione dell’AI alla sua adozione su larga scala. Tuttavia, con il progredire delle organizzazioni, sta emergendo una sfida che non è legata all’ambizione, bensì alla preparazione operativa. In tutti i settori, gli amministratori di database devono affrontare una sfida comune: l'enorme tempo dedicato al monitoraggio, alla risoluzione dei problemi e alla gestione di ambienti sempre più complessi

Gli amministratori di database sono oberati dalla gestione di una complessità di sistema sempre maggiore, il che lascia poco tempo per attività a maggior valore aggiunto. I segnali critici (colli di bottiglia nelle prestazioni, conflitti di blocco, vincoli di risorse) sono spesso dispersi tra diversi strumenti e richiedono competenze approfondite e notevoli attività manuali per essere interpretati. Con l'accelerazione dell'adozione dell'AI, questo modello può essere scalato.

IBM Z Database Assistant cambia questa dinamica portando l'intelligenza direttamente nella gestione dei database Db2 e IMS sul mainframe. Valuta costantemente lo stato di salute del database, fa emergere ciò che conta di più, spiega le problematiche nel contesto e guida i team verso le azioni giuste. Non si tratta di aggiungere un ulteriore livello di monitoraggio. Si tratta di ridurre la necessità di interpretazione manuale e di consentire ai team di agire con maggiore velocità e sicurezza.

Il risultato è il passaggio da una gestione reattiva a operazioni più proattive e semplificate, in cui gli amministratori di database dedicano meno tempo alla risoluzione manuale dei problemi del database, rispondendo ad avvisi come il degrado delle prestazioni e le interruzioni delle applicazioni e gestendo attività ripetitive come provisioning, de-provisioning, ricostruzione degli indici o backup dei log. Invece, possono concentrarsi maggiormente su priorità strategiche come migliorare la qualità dei dati, rafforzare la sicurezza e progettare workflow resilienti. L'amministrazione intelligente e automatizzata del database elimina l'attrito operativo, consentendo ai dati di IBM Z di potenziare l'adozione dell'AI su larga scala.