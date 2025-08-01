IBM vince il premio Service Provider of the Year 2025 di SSON

La collaborazione di IBM con Amway, una società globale di vendita diretta per semplificare le sue operazioni di contabilità fornitori, è un ottimo esempio dei nostri servizi condivisi. Sfruttando i workflow basati su AI e l'automazione, IBM ha standardizzato i processi, migliorato la gestione dei dati e ridotto al minimo gli errori manuali, portando a una maggiore efficienza e a una maggiore soddisfazione del cliente.

Insieme, ci siamo prefissati di trasformare le loro operazioni di contabilità fornitori. Implementando i workflow intelligenti e i servizi BPO basati sull'AI di IBM, li abbiamo aiutati a:

Standardizzare e automatizzare i processi in 58 paesi

Migliora la gestione dei dati e l'analisi utilizzando l'AI generativa di watsonx

Migliora la continuità aziendale e la conformità

Riduci gli errori manuali e gli interventi

Ottieni oltre il 50% di elaborazione delle fatture senza contatto

I risultati? Un miglioramento della produttività del 38%, una riduzione del ciclo di fatturazione di 10 giorni, un aumento della soddisfazione dei clienti dal 91% al 96% e una riduzione delle escalation del 90%.

"La partnership con IBM ha permesso ad Amway di implementare un workflow realmente globale su larga scala potenziato dall'AI", ha dichiarato Michael van der Ploeg, Vice-President GBS e Corporate Controller di Amway.