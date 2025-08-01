IBM vince il premio Service Provider of the Year 2025 di SSON

1 agosto 2025

 

Autore

Amit Dube

Client Partner, Global Delivery & Centre Leader BPO NCR

IBM è stata nominata Service Provider of the Year 2025 ai SSON Impact Awards di Estoril, in Portogallo, un riconoscimento della nostra leadership nella promozione dei servizi condivisi e dell'eccellenza nell'outsourcing.

Una vittoria che riflette l'impatto nel mondo reale

La collaborazione di IBM con Amway, una società globale di vendita diretta per semplificare le sue operazioni di contabilità fornitori, è un ottimo esempio dei nostri servizi condivisi. Sfruttando i workflow basati su AI e l'automazione, IBM ha standardizzato i processi, migliorato la gestione dei dati e ridotto al minimo gli errori manuali, portando a una maggiore efficienza e a una maggiore soddisfazione del cliente.

Insieme, ci siamo prefissati di trasformare le loro operazioni di contabilità fornitori. Implementando i workflow intelligenti e i servizi BPO basati sull'AI di IBM, li abbiamo aiutati a:

  • Standardizzare e automatizzare i processi in 58 paesi
  • Migliora la gestione dei dati e l'analisi utilizzando l'AI generativa di watsonx
  • Migliora la continuità aziendale e la conformità
  • Riduci gli errori manuali e gli interventi
  • Ottieni oltre il 50% di elaborazione delle fatture senza contatto

I risultati? Un miglioramento della produttività del 38%, una riduzione del ciclo di fatturazione di 10 giorni, un aumento della soddisfazione dei clienti dal 91% al 96% e una riduzione delle escalation del 90%.

"La partnership con IBM ha permesso ad Amway di implementare un workflow realmente globale su larga scala potenziato dall'AI", ha dichiarato Michael van der Ploeg, Vice-President GBS e Corporate Controller di Amway.

Perché è importante

Gli SSON Impact Awards mettono in luce le organizzazioni leader nell'innovazione, nell'eccellenza operativa e nella trasformazione strategica. La vittoria di questo premio rafforza la posizione di IBM come partner affidabile nell'aiutare le imprese a modernizzare le operazioni attraverso l'AI, l'automazione e una profonda esperienza di settori.

"Tutto il team di IBM Consulting, me compreso, è orgoglioso e grato per questo importante riconoscimento", ha affermato Joan Torres, Vicepresidente/Senior Partner di IBM® Consulting.

Il futuro dei servizi per i processi aziendali

In IBM, crediamo che il futuro delle operazioni aziendali sia basato sull'AI, dove la tecnologia migliora le competenze umane anziché sostituirle. Il nostro approccio alla trasformazione dei processi aziendali si basa su:

  • Orchestrazione dei processi basati su AI con watsonx
  • Agentic AI per le operazioni finanziarie
  • Automazione end-to-end tra le funzioni procure-to-pay, record-to-analyze e lead-to-cash
  • Servizi di finanza sostenibile a supporto degli obiettivi a lungo termine

"Non stiamo solo ottimizzando i processi", ha affermato Amit Dube' di IBM Consulting, "stiamo collaborando e aiutando le organizzazioni a creare operazioni più intelligenti e resilienti, in grado di adattarsi al cambiamento e di crescere con sicurezza".

Uno sguardo al futuro

Non si tratta di automatizzare i processi di ieri. Si tratta di riprogettarli da zero, con gen AI, insight predittivi e il team uomo-macchina al centro.

Questo premio ci ispira a continuare a innovare. Ci impegniamo ad aiutare i clienti di tutti i settori a utilizzare l'AI e l'automazione per ottenere risultati aziendali reali.

"Questo premio sottolinea il valore differenziato che offriamo incorporando asset di AI e workflow agentici su larga scala", ha dichiarato Sachin Varma, Global Managing Partner, Business Operations Delivery, IBM Consulting. "Per IBM, questo non è un aspetto marginale, ma centrale nel modo in cui promuoviamo risultati trasformativi per i nostri clienti".

Questo premio è una testimonianza del rapporto tra Amway e IBM. Insieme, siamo andati oltre l'outsourcing per arrivare al sourcing corretto, creando aziende più intelligenti e resilienti che offrono un valore esperienziale su misura per le esigenze dei clienti.

Guardando al futuro, la nostra partnership si concentra sulla crescita alimentata da agentic AI: sistemi che non solo assistono, ma agiscono con autonomia, apprendimento e adattamento per fornire valore continuo. Man mano che approfondiamo la nostra collaborazione, IBM e Amway sono pronte a guidare la prossima ondata di operazioni intelligenti, dando forma al futuro del lavoro e dell'esperienza dei clienti.

