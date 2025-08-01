IBM vince il premio Service Provider of the Year 2025 di SSON

1 agosto 2025
IBM è stata nominata Service Provider of the Year 2025 ai SSON Impact Awards di Estoril, in Portogallo, un riconoscimento della nostra leadership nella promozione dei servizi condivisi e dell'eccellenza nell'outsourcing.
La collaborazione di IBM con Amway, una società globale di vendita diretta per semplificare le sue operazioni di contabilità fornitori, è un ottimo esempio dei nostri servizi condivisi. Sfruttando i workflow basati su AI e l'automazione, IBM ha standardizzato i processi, migliorato la gestione dei dati e ridotto al minimo gli errori manuali, portando a una maggiore efficienza e a una maggiore soddisfazione del cliente.
Insieme, ci siamo prefissati di trasformare le loro operazioni di contabilità fornitori. Implementando i workflow intelligenti e i servizi BPO basati sull'AI di IBM, li abbiamo aiutati a:
I risultati? Un miglioramento della produttività del 38%, una riduzione del ciclo di fatturazione di 10 giorni, un aumento della soddisfazione dei clienti dal 91% al 96% e una riduzione delle escalation del 90%.
"La partnership con IBM ha permesso ad Amway di implementare un workflow realmente globale su larga scala potenziato dall'AI", ha dichiarato Michael van der Ploeg, Vice-President GBS e Corporate Controller di Amway.
Gli SSON Impact Awards mettono in luce le organizzazioni leader nell'innovazione, nell'eccellenza operativa e nella trasformazione strategica. La vittoria di questo premio rafforza la posizione di IBM come partner affidabile nell'aiutare le imprese a modernizzare le operazioni attraverso l'AI, l'automazione e una profonda esperienza di settori.
"Tutto il team di IBM Consulting, me compreso, è orgoglioso e grato per questo importante riconoscimento", ha affermato Joan Torres, Vicepresidente/Senior Partner di IBM® Consulting.
In IBM, crediamo che il futuro delle operazioni aziendali sia basato sull'AI, dove la tecnologia migliora le competenze umane anziché sostituirle. Il nostro approccio alla trasformazione dei processi aziendali si basa su:
"Non stiamo solo ottimizzando i processi", ha affermato Amit Dube' di IBM Consulting, "stiamo collaborando e aiutando le organizzazioni a creare operazioni più intelligenti e resilienti, in grado di adattarsi al cambiamento e di crescere con sicurezza".
Non si tratta di automatizzare i processi di ieri. Si tratta di riprogettarli da zero, con gen AI, insight predittivi e il team uomo-macchina al centro.
Questo premio ci ispira a continuare a innovare. Ci impegniamo ad aiutare i clienti di tutti i settori a utilizzare l'AI e l'automazione per ottenere risultati aziendali reali.
"Questo premio sottolinea il valore differenziato che offriamo incorporando asset di AI e workflow agentici su larga scala", ha dichiarato Sachin Varma, Global Managing Partner, Business Operations Delivery, IBM Consulting. "Per IBM, questo non è un aspetto marginale, ma centrale nel modo in cui promuoviamo risultati trasformativi per i nostri clienti".
Questo premio è una testimonianza del rapporto tra Amway e IBM. Insieme, siamo andati oltre l'outsourcing per arrivare al sourcing corretto, creando aziende più intelligenti e resilienti che offrono un valore esperienziale su misura per le esigenze dei clienti.
Guardando al futuro, la nostra partnership si concentra sulla crescita alimentata da agentic AI: sistemi che non solo assistono, ma agiscono con autonomia, apprendimento e adattamento per fornire valore continuo. Man mano che approfondiamo la nostra collaborazione, IBM e Amway sono pronte a guidare la prossima ondata di operazioni intelligenti, dando forma al futuro del lavoro e dell'esperienza dei clienti.