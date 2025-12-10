IBM vince il premio SSON Service Provider of the Year 2025: una pietra miliare nell'eccellenza dei servizi basati su AI

Il premio di quest'anno riflette non solo le capacità di IBM, ma anche l'impatto creato dalle sue partnership strategiche con organizzazioni leader come Amway, Philip Morris International, Reckitt e Unilever. Queste aziende stanno modernizzando le loro operazioni per ottenere scalabilità, intelligence e risultati di business più solidi, e IBM svolge un ruolo centrale nell'aiutarle a raggiungere questo obiettivo.
In tutti i settori, la combinazione di tecnologia avanzata, automazione intelligente e profonda esperienza di settore di IBM consente ai clienti di ridurre la complessità, migliorare la trasparenza e sbloccare incrementi misurabili delle prestazioni.