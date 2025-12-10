Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM vince il premio SSON Service Provider of the Year 2025: una pietra miliare nell'eccellenza dei servizi basati su AI

Pubblicato il 10 dicembre 2025
By Paranee Reymondon

IBM è stata nominata Service Provider of the Year 2025 ai prestigiosi SSON Impact Awards, un riconoscimento che sottolinea la leadership dell'azienda nell'elevare l'eccellenza dei servizi condivisi e nell'accelerare la trasformazione basata sull'AI per le imprese globali.

Generare impatto attraverso la collaborazione

Il premio di quest'anno riflette non solo le capacità di IBM, ma anche l'impatto creato dalle sue partnership strategiche con organizzazioni leader come Amway, Philip Morris International, Reckitt e Unilever. Queste aziende stanno modernizzando le loro operazioni per ottenere scalabilità, intelligence e risultati di business più solidi, e IBM svolge un ruolo centrale nell'aiutarle a raggiungere questo obiettivo.

In tutti i settori, la combinazione di tecnologia avanzata, automazione intelligente e profonda esperienza di settore di IBM consente ai clienti di ridurre la complessità, migliorare la trasparenza e sbloccare incrementi misurabili delle prestazioni.

Cosa dicono i nostri clienti di IBM

Il riconoscimento è amplificato dalle voci dei clienti di IBM, che attribuiscono alla collaborazione il merito di una trasformazione tangibile:

  • Amway: "La nostra collaborazione con IBM è stata determinante nel trasformare i servizi condivisi globali di Amway attraverso automazione, analytics e Esperienza migliorata dei dipendenti", ha dichiarato Michael Van Der Ploeg, VP GBS & Corporate Controller. "La loro partnership agile e il loro impegno per il miglioramento continuo ci hanno aiutato a snellire i processi, a promuovere la trasparenza e ad elevare le prestazioni aziendali in tutti i mercati".
  • Philip Morris International: "L'approccio innovativo di IBM e la partnership con Philip Morris International continuano a produrre risultati eccezionali", ha affermato Salomo Lumban Gaol, Direttore, P2P & GBS Site Lead. "Apprezziamo la solida collaborazione che guida il nostro successo comune."
  • Reckitt: "L'esperienza e la partnership di IBM con Reckitt continuano a offrire innovazione e risultati misurabili. "Siamo orgogliosi di lavorare con un team così dedicato", ha affermato Sheela Ramakrishna, Direttore di Reckitt GBS Finance.
  • Unilever: "Il GBS di Unilever è un fornitore di soluzioni intelligenti aziendali orientato ai risultati e abilitato dall'IA, nella nostra strategia di 'desiderio su larga scala'", ha dichiarato Vikram Krishnamurthy, Direttore delle Operazioni Fornitori Unilever per l'Asia. "IBM è stata un partner affidabile che ha offerto straordinarie funzionalità di AI, automazione e decisione basata sui dati, aiutandoci a trasformarci ulteriormente e più velocemente."

Costruire l'impresa basata su AI

Al centro dell'approccio di IBM c'è la convinzione che il futuro delle operazioni aziendali sia fondamentalmente basato su AI, dove modelli avanzati, automazione e workflow lavorano a stretto contatto con l'esperienza umana.

IBM Continua ad aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a costruire modelli operativi più intelligenti, più resilienti e più adattivi, che accelerano la creazione di valore e pongono le basi per una competitività a lungo termine.

Un riconoscimento della differenziazione di IBM

"Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento", ha affermato Juhi McClelland, Managing Partner, IBM Consulting Asia Pacific. "In qualità di unica società di consulenza globale che opera all'interno di una organizzazione tecnologia su larga scala, offriamo ai nostri clienti un vantaggio unico. Questo premio riflette la capacità di IBM Consulting di scalare workflow di AI e agenti per promuovere risultati trasformativi e sostenibili."

Jhi ha aggiunto: "I clienti oggi si aspettano che i partner portino software basati su AI, strumenti di automazione e asset comprovati, e ci assicuriamo che i nostri consulenti abbiano a disposizione la tecnologia e le competenze necessarie per offrire risultati più rapidi e migliori."

Autore

Paranee Reymondon

External Relations Leader

IBM Asia Pacific