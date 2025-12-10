IBM vince il premio SSON Service Provider of the Year 2025: una pietra miliare nell'eccellenza dei servizi basati su AI

"Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento", ha affermato Juhi McClelland, Managing Partner, IBM Consulting Asia Pacific. "In qualità di unica società di consulenza globale che opera all'interno di una organizzazione tecnologia su larga scala, offriamo ai nostri clienti un vantaggio unico. Questo premio riflette la capacità di IBM Consulting di scalare workflow di AI e agenti per promuovere risultati trasformativi e sostenibili."

Jhi ha aggiunto: "I clienti oggi si aspettano che i partner portino software basati su AI, strumenti di automazione e asset comprovati, e ci assicuriamo che i nostri consulenti abbiano a disposizione la tecnologia e le competenze necessarie per offrire risultati più rapidi e migliori."

