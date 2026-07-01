IBM webMethods Hybrid Integration: dalla connettività al controllo nell'era dell'AI

Gli agenti di AI stanno rapidamente diventando partecipanti attivi nei workflow aziendali. Richiamano API, accedono ai dati, attivano strumenti e collaborano con altri agenti in tempo reale. Ma implementare gateway separati per LLM, MCP, comunicazione da agente a agente e simili è come gestire un aeroporto con un controllo di sicurezza diverso per ogni compagnia aerea, e conseguenti complessità inutili e punti ciechi operativi.

IBM DataPower Interact Gateway semplifica questo landscape fornendo un unico punto di controllo affidabile per le interazioni di AI. Funge da livello di mediazione tra agenti di AI, modelli, API aziendali, strumenti e fonti di dati, consentendo alle organizzazioni di applicare politiche coerenti in materia di sicurezza, governance, osservabilità e accesso in tutto il proprio ecosistema di AI.

Le organizzazioni possono esporre le API REST esistenti come strumenti Model Context Protocol (MCP) senza riscrivere la logica di business, per consentire agli agenti di AI di utilizzare immediatamente funzionalità aziendali collaudate e preservare al contempo gli investimenti esistenti. Man mano che emergono nuovi modelli e standard di interazione con l'AI, le imprese possono estendere lo stesso modello di governance senza introdurre l'ennesimo gateway specializzato.

Il risultato è una base sicura e guidata da policy che aiuta le organizzazioni ad accelerare l'adozione dell'AI, massimizzare il riutilizzo e innovare con fiducia senza sacrificare il controllo.