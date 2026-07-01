IBM webMethods Hybrid Integration: dalla connettività al controllo nell'era dell'AI

IBM sta ampliando IBM webMethods Hybrid Integration con nuove funzionalità che aiutano le imprese a governare le interazioni con l'AI, a sbloccare il contesto aziendale B2B, a modernizzare le basi dell'integrazione e a scalare esperienze digitali affidabili in ambienti ibridi.
IBM sta introducendo nuove innovazioni in IBM webMethods Hybrid Integration che aiutano le organizzazioni ad andare oltre la semplice connessione dei sistemi per orchestrare e governare il sistema nervoso digitale dell'impresa basata sull'AI.
Nel loro insieme, queste innovazioni rispondono alla realtà operativa che le imprese devono affrontare man mano che l'AI, le API, gli eventi, le transazioni B2B e i sistemi ibridi diventano sempre più interconnessi. Le organizzazioni hanno bisogno di un modo per gestire le interazioni con l'AI, fornire ai team aziendali un contesto più chiaro sulle transazioni con i partner, aiutare gli sviluppatori a individuare e riutilizzare API ed eventi, e modernizzare le basi di integrazione senza creare nuovi silos o lacune di governance.
Secondo l'Institute for Business Value di IBM, il 68% delle imprese ritiene che le iniziative di AI falliranno senza funzionalità di integrazione più solide. Questa constatazione rafforza ciò che sentiamo dire ogni giorno dai clienti: il successo dell'AI dipende dalla capacità di collegare e governare dati e sistemi con fiducia, velocità e controllo.
Gli agenti di AI stanno rapidamente diventando partecipanti attivi nei workflow aziendali. Richiamano API, accedono ai dati, attivano strumenti e collaborano con altri agenti in tempo reale. Ma implementare gateway separati per LLM, MCP, comunicazione da agente a agente e simili è come gestire un aeroporto con un controllo di sicurezza diverso per ogni compagnia aerea, e conseguenti complessità inutili e punti ciechi operativi.
IBM DataPower Interact Gateway semplifica questo landscape fornendo un unico punto di controllo affidabile per le interazioni di AI. Funge da livello di mediazione tra agenti di AI, modelli, API aziendali, strumenti e fonti di dati, consentendo alle organizzazioni di applicare politiche coerenti in materia di sicurezza, governance, osservabilità e accesso in tutto il proprio ecosistema di AI.
Le organizzazioni possono esporre le API REST esistenti come strumenti Model Context Protocol (MCP) senza riscrivere la logica di business, per consentire agli agenti di AI di utilizzare immediatamente funzionalità aziendali collaudate e preservare al contempo gli investimenti esistenti. Man mano che emergono nuovi modelli e standard di interazione con l'AI, le imprese possono estendere lo stesso modello di governance senza introdurre l'ennesimo gateway specializzato.
Il risultato è una base sicura e guidata da policy che aiuta le organizzazioni ad accelerare l'adozione dell'AI, massimizzare il riutilizzo e innovare con fiducia senza sacrificare il controllo.
Ogni ordine spedito, fattura elaborata o conferma ricevuta rappresenta più di una semplice transazione tecnica: rappresenta un impegno aziendale. Eppure, quando qualcosa va storto, i team spesso impiegano ore a mettere insieme log e documenti provenienti da più sistemi per rispondere a semplici domande: Cosa è successo? Perché è successo? Cosa dovremmo fare ora?
È come cercare di tracciare un pacco mettendo insieme gli aggiornamenti provenienti da diversi corrieri, magazzini e uffici doganali, invece di avere una visione unica e completa della spedizione. I dati esistono, ma manca il contesto. Il problema non è la mancanza di dati, ma la mancanza di contesto aziendale.
IBM webMethods B2B Workspace cambia questa equazione trasformando i dati operativi frammentati in esperienze orientate al business. Attraverso viste contestuali basate sui ruoli e la tracciabilità dei documenti B2B, correla automaticamente i documenti tra partner, sistemi e processi aziendali per fornire una narrazione aziendale unificata end-to-end.
Ciò rappresenta un passaggio dal semplice monitoraggio delle transazioni alla comprensione dei risultati aziendali. Anziché affidarsi all'IT per mettere insieme le informazioni, i team aziendali e operativi possono vedere direttamente cosa sta accadendo, comprendere le dipendenze e identificare dove i processi si stanno bloccando.
Con questo livello di contesto, i team hanno la capacità di passare dalla risoluzione reattiva dei problemi a un processo decisionale proattivo, rispondendo a domande critiche come cosa è successo, perché è successo e quali sono i rischi futuri, il tutto in un unico posto.
Il risultato è un processo decisionale più rapido, una minore dipendenza dall'IT, un rilevamento precoce dei rischi e un'ottimizzazione continua dei processi mission-critical come l'order-to-cash e il procure-to-pay, trasformando i dati B2B da un semplice elemento di back-office a un motore strategico delle prestazioni aziendali.
Quando un ente pubblico modernizza un servizio per i cittadini o un operatore sanitario migra workflow critici sul cloud, il successo non si misura solo in termini di velocità, ma anche dalla capacità di farlo senza compromettere la sicurezza, la conformità o la fiducia dei cittadini.
Le organizzazioni del settore pubblico e di altri settori altamente regolamentati devono affrontare ogni giorno questo difficile equilibrio. Si trovano a dover modernizzare infrastrutture obsolete pur operando nel rispetto di rigorosi requisiti normativi e operativi.
Forti del fatto che IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ha ottenuto l'autorizzazione FedRAMP di livello "Moderate", le agenzie federali possono accelerare l'adozione del cloud allineandosi al contempo agli standard di sicurezza consolidati del settore pubblico. Gli stessi principi ingegneristici vanno a vantaggio dei clienti nei settori dei servizi finanziari, della sanità, dell'energia e in altri settori regolamentati, dove resilienza, governance e disciplina operativa sono requisiti fondamentali piuttosto che caratteristiche opzionali.
Il risultato è una piattaforma di integrazione che consente alle organizzazioni di innovare con fiducia, sapendo che la fiducia e la conformità sono integrate nelle fondamenta.
Le moderne imprese digitali dipendono sempre più sia dalle API che dai flussi di eventi. Eppure, troppo spesso, gli sviluppatori devono districarsi tra cataloghi separati e modelli di governance scollegati per trovare ciò di cui hanno bisogno.
IBM webMethods Hybrid Integration riunisce API ed eventi in un portale dello sviluppatore unificato, per consentire ai team di individuare, utilizzare e riutilizzare asset sia sincroni che asincroni attraverso un'unica esperienza governata.
Il risultato va oltre la semplice comodità. Accelera lo sviluppo, migliora il riutilizzo, rafforza la governance e aiuta le organizzazioni a costruire architetture guidate dagli eventi con maggiore coerenza e sicurezza.
L'innovazione richiede una piattaforma moderna su cui basarsi.
IBM webMethods 12.1 introduce il supporto per Jakarta EE 10 e Java 21 su IBM Semeru Runtime 21, insieme alla configurazione YAML del tempo di esecuzione e alle immagini dei container che semplificano la distribuzione e le operazioni. Gli sviluppatori beneficiano inoltre di funzionalità quali il supporto nativo per Apache Avro con integrazione del registro degli schemi e test unitari integrati, che consentono cicli di sviluppo più rapidi e integrazioni più affidabili.
Questi miglioramenti forniscono alle organizzazioni una base sicura, supportabile e pronta per il futuro che riduce la complessità operativa e aumenta al contempo la produttività degli sviluppatori.
L'integrazione aziendale sta entrando in una nuova fase. Non si tratta più solo di collegare applicazioni e trasferire dati da un sistema all'altro. Si tratta di consentire alle organizzazioni di adottare l'AI in modo responsabile, rispondere più rapidamente ai cambiamenti e operare con maggiore visibilità e sicurezza.
Le innovazioni che abbiamo introdotto in IBM webMethods Hybrid Integration riflettono il passaggio dal governare le interazioni con l'AI e semplificare l'esperienza degli sviluppatori al fornire un contesto aziendale più ricco per le operazioni B2B e al supportare la modernizzazione in ambienti altamente regolamentati.
Insieme, riflettono una convinzione fondamentale: il vantaggio competitivo non deriverà dal semplice collegamento di un maggior numero di sistemi, bensì dalla trasformazione di tali connessioni in operazioni affidabili e intelligenti.
Questa idea è al centro di IBM webMethods Hybrid Integration. Aiutando le organizzazioni a unificare la governance, accelerare l'innovazione e costruire su basi affidabili, consentiamo ai nostri clienti di cogliere le opportunità offerte dall'AI mantenendo al contempo il pieno controllo della propria attività.
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