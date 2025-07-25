IBM watsonx Orchestrate è stata nominata Luminare nell'Agentic AI Innovation Watch di Everest Group

Nell'ambiente aziendale dinamico di oggi, la richiesta di operazioni resilienti, agili e ottimizzate in termini di costi è fondamentale. Sebbene l'automazione abbia prodotto efficienze tangibili, l'emergere dell'agentic AI sta ridefinendo ciò che è possibile. Con le sue funzionalità di autonomia intrinseca, adattabilità e processo decisionale, l'agentic AI è pronta a rivoluzionare le operazioni aziendali semplificando i workflow, migliorando l'intelligenza decisionale e sbloccando nuove strade per l'innovazione.

Watsonx Orchestrate è in prima linea in questa rivoluzione. Come strumento di orchestrazione con uso limitato di codice/no-code, consente agli utenti business di creare, distribuire e gestire assistenti e agenti AI che automatizzano workflow e processi complessi. Questi agenti sono progettati per gestire attività in più fasi, integrarsi perfettamente con i sistemi aziendali esistenti come Workday, SAP e Salesforce e rispondere a istruzioni in linguaggio naturale. La piattaforma offre anche copiloti specifici del dominio per aree critiche come il servizio clienti, la generazione di codice e le risorse umane.

Essere nominata Luminare colloca IBM tra i principali innovatori nell'agentic AI. Questo riconoscimento riflette la forza della nostra piattaforma watsonx Orchestrate, che consente agli utenti business di creare e distribuire agenti AI che automatizzano workflow complessi, senza bisogno di competenze tecniche approfondite.

Con watsonx Orchestrate, gli utenti possono:

Automatizzare attività in più fasi come la pianificazione dei colloqui e la creazione di lettere di offerta

Integrarsi perfettamente con sistemi aziendali come Workday, SAP e Salesforce

Utilizzare agenti specifici per dominio per risorse umane, servizio clienti e vendite

Usare il linguaggio naturale per istruire gli agenti e adattare i workflow in modo dinamico

Questo riconoscimento convalida il nostro impegno nel fornire AI di livello aziendale che sia accessibile, scalabile e di impatto.