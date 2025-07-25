IBM watsonx Orchestrate è stata nominata Luminare nell'Agentic AI Innovation Watch di Everest Group

25 luglio 2025
IBM watsonx Orchestrate è stata nominata Luminare nell'Innovation Watch: Agentic AI Products 2025 di Everest Group, una prestigiosa designazione che evidenzia la nostra leadership nel landscape dell'agentic AI in rapida evoluzione. Questa designazione di alto livello sottolinea la leadership di IBM nel landscape dell'agentic AI in rapida evoluzione e il nostro impegno a fornire soluzioni all'edge che consentano a CIO e CTO di guidare una significativa business transformation.
L'Innovation Watch di Everest Group è una valutazione completa di 24 principali fornitori di tecnologia che offrono prodotti di agentic AI artificiale. Queste soluzioni consentono alle aziende di creare agenti intelligenti in grado di prendere decisioni autonome, orchestrazione del workflow e adattamento dinamico, trasformando il modo in cui le aziende operano tramite funzioni come risorse umane, assistenza clienti, procurement e vendite.
Il rapporto si concentra sulle piattaforme con uso limitato di codice/no-code e sugli agenti precostituiti e personalizzabili progettati per gli utenti business, escludendo i framework. I fornitori vengono valutati in base a 2 dimensioni chiave:
Sulla base di questi criteri, Everest Group classifica i fornitori in 4 categorie: Luminari, Fast follower, Influencer e Cercatori.
Nell'ambiente aziendale dinamico di oggi, la richiesta di operazioni resilienti, agili e ottimizzate in termini di costi è fondamentale. Sebbene l'automazione abbia prodotto efficienze tangibili, l'emergere dell'agentic AI sta ridefinendo ciò che è possibile. Con le sue funzionalità di autonomia intrinseca, adattabilità e processo decisionale, l'agentic AI è pronta a rivoluzionare le operazioni aziendali semplificando i workflow, migliorando l'intelligenza decisionale e sbloccando nuove strade per l'innovazione.
Watsonx Orchestrate è in prima linea in questa rivoluzione. Come strumento di orchestrazione con uso limitato di codice/no-code, consente agli utenti business di creare, distribuire e gestire assistenti e agenti AI che automatizzano workflow e processi complessi. Questi agenti sono progettati per gestire attività in più fasi, integrarsi perfettamente con i sistemi aziendali esistenti come Workday, SAP e Salesforce e rispondere a istruzioni in linguaggio naturale. La piattaforma offre anche copiloti specifici del dominio per aree critiche come il servizio clienti, la generazione di codice e le risorse umane.
Essere nominata Luminare colloca IBM tra i principali innovatori nell'agentic AI. Questo riconoscimento riflette la forza della nostra piattaforma watsonx Orchestrate, che consente agli utenti business di creare e distribuire agenti AI che automatizzano workflow complessi, senza bisogno di competenze tecniche approfondite.
Con watsonx Orchestrate, gli utenti possono:
Questo riconoscimento convalida il nostro impegno nel fornire AI di livello aziendale che sia accessibile, scalabile e di impatto.
L'agentic AI sta rimodellando il futuro del lavoro. Mentre le aziende cercano di aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare il processo decisionale, piattaforme come IBM watsonx Orchestrate sono all'avanguardia, consentendo ai team di fare di più con meno risorse e sbloccare nuovi livelli di efficienza. Il riconoscimento di Everest Group rafforza la posizione di IBM come partner affidabile per le organizzazioni che abbracciano la trasformazione basata su AI.
Leggi il report di Everest Group