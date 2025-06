L'ultima espansione di IBM watsonx Code Assistant nell'automazione dell'infrastruttura

Immagina un team dedicato di sviluppatori che lavorano instancabilmente per mantenere intatta la loro infrastruttura IT. Affrontano numerose sfide, dalla mancanza di personale qualificato alla gestione dei dati e fino alla scalabilità. La carenza di personale IT aggiornato e addetto al cloud, di competenze e di automazione sono tra le sfide più importanti, citate dal 38% delle organizzazioni intervistate da IDC. È come avere una città con un numero insufficiente di ingegneri per la manutenzione delle strade e degli edifici. Gli sviluppatori devono gestire in modo efficiente grandi quantità di dati e garantire che i loro sistemi possano essere scalati per soddisfare le crescenti esigenze. L'integrazione di nuove tecnologie nei sistemi esistenti e l'ottimizzazione continua delle operazioni per mantenere le prestazioni complicano ulteriormente il loro compito. Per affrontare queste sfide sono necessarie soluzioni innovative in grado di automatizzare e semplificare i processi e di garantire una perfetta integrazione e l'eccellenza operativa.

È qui che entra in gioco l'AI. IBM watsonx Code Assistant aiuta ad automatizzare l'intero ciclo di vita dello sviluppo software con compatibilità tra diverse infrastrutture IT per linguaggi come Ansible. Ansible si concentra sulla gestione della configurazione e sulla distribuzione delle applicazioni. Viene utilizzato per configurare i software e le impostazioni sui server o su altre infrastrutture per cui Terraform ha effettuato il provisioning (ad esempio, l'installazione di pacchetti, la configurazione di utenti o la distribuzione di applicazioni). Watsonx Code Assistant utilizza modelli addestrati su set di dati Ansible di alta qualità e resi accurati (non dati pubblici casuali) per offrire agli sviluppatori la capacità di utilizzare il playbook in linguaggio naturale e la generazione di ruoli, spiegazioni dettagliate e un modello personalizzabile che fornisce consigli personalizzati per soddisfare la conformità e scalare le esigenze aziendali.