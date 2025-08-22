IBM watsonx BI è ora generalmente disponibile su IBM Cloud: il futuro delle decisioni intelligenti inizia qui

Intelligenza artificiale

22 agosto 2025

Autore

Kasun Attanapola

Product Management & Engineering leader

IBM Data & AI

Cosa c'è di nuovo: IBM watsonx BI è ora generalmente disponibile su IBM Cloud, combinando l'intelligenza basata su AI con un modello semantico governato per fornire insight coerenti e spiegabili basati sulla tua logica aziendale.

Il futuro della business intelligence (BI) è conversazionale, contestuale e cloud-native. Entro il 2027, il 90% dei dirigenti si aspetta che gli agenti AI consentano ai team di andare oltre i report statici e verso l'analisi predittiva in tempo reale. E oltre il 75% ritiene che questi agenti presto automatizzeranno completamente i workflow transazionali.

IBM watsonx BI è progettato per questo momento e per il futuro. Consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale, accelerare la generazione di insight e promuovere una cultura basata sui dati in tutta l'azienda, il tutto garantendo fiducia e scalabilità. Con supporto multi-LLM e capacità di integrazione plug-and-play, si integra perfettamente nei workflow, nei data lakehouse o negli strumenti di reporting esistenti, portando fiducia, velocità e scalabilità in ogni angolo della tua organizzazione.

Perché watsonx BI è importante: 

  • Intelligenza istantanea a portata di mano: poni domande di lavoro all'agente e otterrai risposte complete in pochi secondi, con visualizzazioni e trasparenza totale dei dati. Non dovrai più aspettare i report o navigare in dashboard complesse. Ora puoi dire addio ai colli di bottiglia di BI e dare il benvenuto al nuovo standard di intelligenza attuabile e spiegabile.
  • Verità di cui ti puoi fidare: elimina le metriche in conflitto all'interno della tua organizzazione con l'aiuto di un agente di insight aziendale che incorpora la tua logica aziendale specifica (definizioni, calcoli e KPI), direttamente nelle risposte basate sull'AI. Ciò garantisce che ogni risposta rifletta gli standard della tua azienda, non le ipotesi generiche.
  • Scala l'impatto del tuo team di dati: l'agente watsonx BI trasforma il tuo workflow arricchendo automaticamente i dati con sinonimi aziendali e descrizioni, creando modelli semantici e persino suggerendo definizioni di metriche agli analisti di dati.

Costruito per il presente, pronto per il futuro

Il futuro appartiene alle organizzazioni che possono pensare e agire alla velocità dei propri dati. Watsonx BI non è solo un altro strumento di analytics, è un partner pensante che comprende la tua attività, fa emergere insight che contano e spiega il "perché" dietro ogni risposta. In un mondo in cui il vantaggio competitivo si misura in pochi istanti, non in mesi, watsonx BI ti assicura di essere sempre pronto ad agire su ciò che conta di più.

Inizia oggi stesso con watsonx BI su IBM Cloud

L'era dell'attesa per gli insight è finita: watsonx BI è disponibile su IBM® Cloud. Questo è solo l'inizio, con ulteriori innovazioni in arrivo man mano che ampliamo la frontiera degli analytics. Assicurati di unirti alla nostra community watsonx BI techxchange. Dicci cosa funziona, cosa ti sorprende e cosa vuoi vedere nella prossima versione. Insieme definiremo il prossimo capitolo del processo decisionale intelligente.

Esplora watsonx BI

Maggiori informazioni Esplora watsonx BI Ulteriori informazioni su questo annuncio