IBM watsonx BI è ora generalmente disponibile su IBM Cloud: il futuro delle decisioni intelligenti inizia qui

22 agosto 2025
Cosa c'è di nuovo: IBM watsonx BI è ora generalmente disponibile su IBM Cloud, combinando l'intelligenza basata su AI con un modello semantico governato per fornire insight coerenti e spiegabili basati sulla tua logica aziendale.
Il futuro della business intelligence (BI) è conversazionale, contestuale e cloud-native. Entro il 2027, il 90% dei dirigenti si aspetta che gli agenti AI consentano ai team di andare oltre i report statici e verso l'analisi predittiva in tempo reale. E oltre il 75% ritiene che questi agenti presto automatizzeranno completamente i workflow transazionali.
IBM watsonx BI è progettato per questo momento e per il futuro. Consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale, accelerare la generazione di insight e promuovere una cultura basata sui dati in tutta l'azienda, il tutto garantendo fiducia e scalabilità. Con supporto multi-LLM e capacità di integrazione plug-and-play, si integra perfettamente nei workflow, nei data lakehouse o negli strumenti di reporting esistenti, portando fiducia, velocità e scalabilità in ogni angolo della tua organizzazione.
Il futuro appartiene alle organizzazioni che possono pensare e agire alla velocità dei propri dati. Watsonx BI non è solo un altro strumento di analytics, è un partner pensante che comprende la tua attività, fa emergere insight che contano e spiega il "perché" dietro ogni risposta. In un mondo in cui il vantaggio competitivo si misura in pochi istanti, non in mesi, watsonx BI ti assicura di essere sempre pronto ad agire su ciò che conta di più.
L'era dell'attesa per gli insight è finita: watsonx BI è disponibile su IBM® Cloud. Questo è solo l'inizio, con ulteriori innovazioni in arrivo man mano che ampliamo la frontiera degli analytics. Assicurati di unirti alla nostra community watsonx BI techxchange. Dicci cosa funziona, cosa ti sorprende e cosa vuoi vedere nella prossima versione. Insieme definiremo il prossimo capitolo del processo decisionale intelligente.