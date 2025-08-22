IBM watsonx BI è ora generalmente disponibile su IBM Cloud: il futuro delle decisioni intelligenti inizia qui

Il futuro della business intelligence (BI) è conversazionale, contestuale e cloud-native. Entro il 2027, il 90% dei dirigenti si aspetta che gli agenti AI consentano ai team di andare oltre i report statici e verso l'analisi predittiva in tempo reale. E oltre il 75% ritiene che questi agenti presto automatizzeranno completamente i workflow transazionali.

IBM watsonx BI è progettato per questo momento e per il futuro. Consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale, accelerare la generazione di insight e promuovere una cultura basata sui dati in tutta l'azienda, il tutto garantendo fiducia e scalabilità. Con supporto multi-LLM e capacità di integrazione plug-and-play, si integra perfettamente nei workflow, nei data lakehouse o negli strumenti di reporting esistenti, portando fiducia, velocità e scalabilità in ogni angolo della tua organizzazione.