La sicurezza rimane fondamentale per i clienti IBM Z. I meccanismi di autenticazione e autorizzazione variano tra le imprese, e la compatibilità con l'infrastruttura esistente è critica per l'adozione.

Oltre a RACF, IBM watsonx Assistant for Z ora supporta ACF2 e Top Secret tramite l'uso di SAF (System Authorization Facility), permettendo l'Integrazione con i framework di autenticazione e autorizzazione già utilizzati negli ambienti IBM Z.

Questa integrazione ampliata:

Si allinea con l'intera gamma di prodotti di sicurezza mainframe utilizzati nel settore

Si integra con le infrastrutture di autenticazione e autorizzazione esistenti

Supporta le politiche di controllo degli accessi aziendali attraverso l'integrazione con i framework di sicurezza esistenti

Supportando framework di sicurezza consolidati, IBM watsonx Assistant for Z è progettato per consentire alle organizzazioni di adottare funzionalità di agentic AI senza interrompere i controlli affidabili.