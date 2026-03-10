IBM watsonx Assistant for Z continua a far progredire il modo in cui le aziende interagiscono con la piattaforma IBM Z.
Questo rilascio rafforza l'impegno di IBM nel fornire funzionalità AI sicure e pronte per l'azienda direttamente negli ambienti IBM Z, aiutando le organizzazioni a semplificare la complessità mantenendo la governance e il controllo.
In questa versione, introduciamo 4 nuove caratteristiche, tra cui:
La conoscenza operativa negli ambienti IBM Z spesso risiede in documentazione proprietaria, runbook, guide di risoluzione dei problemi e procedure spesso scritte in linguaggi locali. Poiché le organizzazioni operano a livello globale, le differenze linguistiche possono limitare l'efficacia dell'accesso e dell'applicazione delle conoscenze.
Con questa versione, i clienti possono inserire documenti nelle lingue supportate,1 consentendo agli utenti di porre domande e ricevere risposte nella stessa lingua del contenuto acquisito, senza convertire o riformattare i materiali di origine.
Questa funzionalità è progettata per permettere alle organizzazioni di:
Inoltre, la nuova interfaccia di acquisizione dei documenti contribuisce a semplificare le modalità di caricamento, gestione e manutenzione della documentazione. Riducendo l'impegno amministrativo delle aziende, i team possono concentrarsi sulla garanzia che le conoscenze rimangano accurate e aggiornate.
Nel loro insieme, questi miglioramenti sono stati creati per rendere accessibili le tue conoscenze proprietarie, in modo che i tuoi utenti possano ottenere risposte tempestive alle loro domande, in qualsiasi momento.
La sicurezza rimane fondamentale per i clienti IBM Z. I meccanismi di autenticazione e autorizzazione variano tra le imprese, e la compatibilità con l'infrastruttura esistente è critica per l'adozione.
Oltre a RACF, IBM watsonx Assistant for Z ora supporta ACF2 e Top Secret tramite l'uso di SAF (System Authorization Facility), permettendo l'Integrazione con i framework di autenticazione e autorizzazione già utilizzati negli ambienti IBM Z.
Questa integrazione ampliata:
Supportando framework di sicurezza consolidati, IBM watsonx Assistant for Z è progettato per consentire alle organizzazioni di adottare funzionalità di agentic AI senza interrompere i controlli affidabili.
Gli agenti AI creano valore quando possono eseguire workflow strutturati e deterministici con precisione. Fino ad ora, costruire tali workflow richiedeva competenze in scripting e configurazione manuale, rendendo l'automazione fuori dalla portata di molti team
In questa versione, Agent Builder include un builder grafico di flussi che trasforma il modo in cui i team progettano e rendono operativi i workflow basati sull'AI. Utilizzando un'intuitiva interfaccia drag-and-drop, i builder possono progettare visivamente, testare le automazioni in tempo reale e perfezionare i flussi prima della distribuzione.
I builder possono:
Per supportare casi d'uso più avanzati, sono incluse tre funzionalità aggiuntive:
Abbassando la barriera allo sviluppo dei workflow preservando il controllo e il determinismo, questi miglioramenti sono progettati per permettere ai team dell'organizzazione di progettare e scalare l'automazione in modo efficiente negli ambienti IBM Z.
Le fasi di installazione e configurazione possono richiedere molto tempo ed essere soggette a errori manuali. Per semplificare questo processo, IBM Watsonx Assistant for Z ora include l'automazione per parti chiave del processo di installazione.
È stato progettato per ridurre le fasi di configurazione manuale, ridurre i tempi di implementazione, ridurre il rischio di errori di configurazione e un'esperienza di installazione più prevedibile. Semplificando l'installazione e riducendo la complessità, i team possono ottenere rapidamente valore.
Con l'acquisizione di conoscenze multilingue, lo sviluppo grafico del workflow, il supporto di autenticazione esteso e gli strumenti di installazione semplificati, questa versione rafforza ulteriormente IBM watsonx Assistant for Z come soluzione AI sicura e scalabile per gli ambienti IBM Z.
Man mano che le aziende continuano a modernizzare i sistemi core, IBM Watsonx Assistant for Z aiuta a semplificare le operazioni, ampliare l'accessibilità e mantenere gli standard di sicurezza affidabili che definiscono il mainframe.
Gli ultimi aggiornamenti di IBM Watsonx Assistant for Z saranno generalmente disponibili a partire dal 13 marzo 2026. Questa versione introduce nuove funzionalità che semplificano l'accesso alle conoscenze, semplificano lo sviluppo dei workflow ed espandono l'integrazione della sicurezza per gli ambienti IBM Z.
Scopri come IBM watsonx Assistant for Z può semplificare e modernizzare il tuo ambiente IBM Z.
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1 Il supporto linguistico dipende dall'LLM. Lingue supportate da Granite: cinese, ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo. Lingue supportate da Llama: inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, tailandese