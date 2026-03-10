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IBM watsonx Assistant for Z v3.2: maggiore flessibilità, sicurezza e semplicità per IBM Z

IBM watsonx Assistant for Z continua a far progredire il modo in cui le aziende interagiscono con la piattaforma IBM Z.

Pubblicato il 10 marzo 2026

Questo rilascio rafforza l'impegno di IBM nel fornire funzionalità AI sicure e pronte per l'azienda direttamente negli ambienti IBM Z, aiutando le organizzazioni a semplificare la complessità mantenendo la governance e il controllo.

In questa versione, introduciamo 4 nuove caratteristiche, tra cui:

  • Una nuova GUI, costruita per semplificare l'ingestione delle conoscenze aziendali nella sua lingua
  • Servizi di autenticazione ampliati per funzioni di sicurezza avanzate 
  • Una nuova interfaccia grafica per creare e testare workflow agentici
  • Strumenti di distribuzione semplificati, per accelerare l'installazione e la configurazione

Rendere la conoscenza aziendale più accessibile

La conoscenza operativa negli ambienti IBM Z spesso risiede in documentazione proprietaria, runbook, guide di risoluzione dei problemi e procedure spesso scritte in linguaggi locali. Poiché le organizzazioni operano a livello globale, le differenze linguistiche possono limitare l'efficacia dell'accesso e dell'applicazione delle conoscenze.

Con questa versione, i clienti possono inserire documenti nelle lingue supportate,1 consentendo agli utenti di porre domande e ricevere risposte nella stessa lingua del contenuto acquisito, senza convertire o riformattare i materiali di origine.

Questa funzionalità è progettata per permettere alle organizzazioni di:

  • Usare contenuti proprietari specifici per linguaggio senza duplicazioni
  • Offrire esperienze di supporto localizzate per i team globali

Inoltre, la nuova interfaccia di acquisizione dei documenti contribuisce a semplificare le modalità di caricamento, gestione e manutenzione della documentazione. Riducendo l'impegno amministrativo delle aziende, i team possono concentrarsi sulla garanzia che le conoscenze rimangano accurate e aggiornate.

Nel loro insieme, questi miglioramenti sono stati creati per rendere accessibili le tue conoscenze proprietarie, in modo che i tuoi utenti possano ottenere risposte tempestive alle loro domande, in qualsiasi momento.

Espandere l'integrazione di autenticazione e autorizzazione tra ambienti IBM Z

La sicurezza rimane fondamentale per i clienti IBM Z. I meccanismi di autenticazione e autorizzazione variano tra le imprese, e la compatibilità con l'infrastruttura esistente è critica per l'adozione.

Oltre a RACF, IBM watsonx Assistant for Z ora supporta ACF2 e Top Secret tramite l'uso di SAF (System Authorization Facility), permettendo l'Integrazione con i framework di autenticazione e autorizzazione già utilizzati negli ambienti IBM Z.

Questa integrazione ampliata:

  • Si allinea con l'intera gamma di prodotti di sicurezza mainframe utilizzati nel settore
  • Si integra con le infrastrutture di autenticazione e autorizzazione esistenti
  • Supporta le politiche di controllo degli accessi aziendali attraverso l'integrazione con i framework di sicurezza esistenti

Supportando framework di sicurezza consolidati, IBM watsonx Assistant for Z è progettato per consentire alle organizzazioni di adottare funzionalità di agentic AI senza interrompere i controlli affidabili.

Progettare workflow agentici con maggiore semplicità e controllo

Gli agenti AI creano valore quando possono eseguire workflow strutturati e deterministici con precisione. Fino ad ora, costruire tali workflow richiedeva competenze in scripting e configurazione manuale, rendendo l'automazione fuori dalla portata di molti team

In questa versione, Agent Builder include un builder grafico di flussi che trasforma il modo in cui i team progettano e rendono operativi i workflow basati sull'AI. Utilizzando un'intuitiva interfaccia drag-and-drop, i builder possono progettare visivamente, testare le automazioni in tempo reale e perfezionare i flussi prima della distribuzione.

I builder possono:

  • Definire sequenze di strumenti usando la logica visiva
  • Testare i flussi direttamente all'interno dell'interfaccia prima della distribuzione
  • Applicare il controllo dei flussi per creare rami e loop condizionali
  • Acquisire gli input strutturati degli utenti tramite moduli avanzati, inclusi elenchi, menu a discesa e caricamenti di file

Per supportare casi d'uso più avanzati, sono incluse tre funzionalità aggiuntive:

  • Form Builder consente la creazione di moduli multi-input senza codifica manuale.
  • Data Mapping consente la mappatura di input e output tra strumenti, supportando consegne di trasferimento coerenti tra le fasi del workflow.
  • Code Block consente di incorporare una logica Python personalizzata per trasformare le risposte delle API o manipolare i dati quando necessario, il tutto all'interno dell'ambiente grafico.

Abbassando la barriera allo sviluppo dei workflow preservando il controllo e il determinismo, questi miglioramenti sono progettati per permettere ai team dell'organizzazione di progettare e scalare l'automazione in modo efficiente negli ambienti IBM Z.

Semplificare l'implementazione

Le fasi di installazione e configurazione possono richiedere molto tempo ed essere soggette a errori manuali. Per semplificare questo processo, IBM Watsonx Assistant for Z ora include l'automazione per parti chiave del processo di installazione.

È stato progettato per ridurre le fasi di configurazione manuale, ridurre i tempi di implementazione, ridurre il rischio di errori di configurazione e un'esperienza di installazione più prevedibile. Semplificando l'installazione e riducendo la complessità, i team possono ottenere rapidamente valore.

Avanzare l'automazione intelligente su IBM Z

Con l'acquisizione di conoscenze multilingue, lo sviluppo grafico del workflow, il supporto di autenticazione esteso e gli strumenti di installazione semplificati, questa versione rafforza ulteriormente IBM watsonx Assistant for Z come soluzione AI sicura e scalabile per gli ambienti IBM Z.

Man mano che le aziende continuano a modernizzare i sistemi core, IBM Watsonx Assistant for Z aiuta a semplificare le operazioni, ampliare l'accessibilità e mantenere gli standard di sicurezza affidabili che definiscono il mainframe.

Disponibilità generale

Gli ultimi aggiornamenti di IBM Watsonx Assistant for Z saranno generalmente disponibili a partire dal 13 marzo 2026. Questa versione introduce nuove funzionalità che semplificano l'accesso alle conoscenze, semplificano lo sviluppo dei workflow ed espandono l'integrazione della sicurezza per gli ambienti IBM Z.

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Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM

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