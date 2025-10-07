IBM watsonx Assistant for Z: portare intelligence e automazione alla gestione IT del mainframe con l'agentic AI

IBM presenta una nuova versione di watsonx Assistant for Z che fornisce un framework di agentic AI per IBM Z.
Questa versione segna l'inizio di un percorso volto a semplificare e trasformare ulteriormente il modo in cui gli operatori interagiscono con il mainframe, per sbloccare nuovi livelli di produttività.
Dal suo lancio nel 2024, watsonx Assistant for Z semplifica l'esperienza del mainframe attraverso l'AI conversazionale integrata, basata sull'esperienza e sulla conoscenza aziendale di IBM Z. I clienti sono stati in grado di collegare la loro automazione esistente alla chat AI dell'assistente, progettata per consentire agli utenti autorizzati di attivare workflow affidabili e semplificare le attività.
Con questa nuova versione, portiamo la produttività a un livello superiore introducendo funzionalità di agentic AI. watsonx Assistant for Z va oltre l'AI generativa per offrire un'intelligenza basata sui dati e l'automazione personalizzabile del workflow.
L'automazione è in genere limitata a situazioni predeterminate o a workflow manuali. Grazie agli agenti AI che ora guidano le risposte, watsonx Assistant for Z va oltre, poiché è progettato per comprendere le sfumature della conversazione, ragionare attraverso interazioni in più fasi e prendere decisioni basate su obiettivi piuttosto che su regole fisse. Questo cambiamento trasforma sia l'esperienza degli utenti che dei builder, per l'automazione e l'esecuzione di workflow complessi con una supervisione minima e un maggiore controllo manuale quando necessario. Ecco come watsonx Assistant for Z offre queste nuove funzionalità:
Questo lancio offre un'architettura scalabile per la creazione e la gestione di agenti AI nell'ecosistema mainframe. Include l'orchestrazione multiagente che consente la collaborazione tra agenti e assistenti AI, per aiutare ad automatizzare workflow complessi.
Il nuovo Agent Builder consente ai team di creare agenti personalizzati per workflow che vanno dal semplice al complesso. Offre una funzionalità no-code per la creazione rapida di agenti per attività specifiche, un'opzione pro-code con l'Agent Development Kit (ADK) per le capacità avanzate degli agenti e l'analisi dell'utilizzo, delle prestazioni e dell'affidabilità degli agenti. Questo consente ai team di democratizzare le competenze, creando agenti che utilizzano l'automazione esistente dell'organizzazione, progettata per l'intelligenza basata sugli obiettivi e per l'automazione scalabile del workflow.
IBM watsonx Assistant for Z include servizi e agenti AI precostituiti, progettati per aumentare la produttività e fornire un percorso più rapido verso il valore. Gli agenti integrati nello stack software IBM Z forniscono ai clienti una ricca raccolta di agenti progettati per accelerare la produttività e semplificare le operazioni. Questo framework è stato creato per consentire una facile distribuzione di agenti precostituiti, agenti di prodotto IBM Z e agenti di terze parti personalizzati. Questi agenti coprono aree come monitoraggio del sistema, pianificazione dei workload, automazione e supporto, consentendo agli operatori IT di ottenere insight, agire su eventi critici e semplificare i workflow. Che si tratti di far emergere insight da OMEGAMON, automatizzare la risposta agli incidenti tramite ServiceNow o accelerare gli upgrade di Z, il framework basato su agenti aiuta a creare un'intelligenza coerente per tutto il mainframe. Per iniziare rapidamente o creare estensioni personalizzate, puoi esplorare il nostro repository GitHub per documentazione, esempi e risorse per gli sviluppatori.
Alcuni prodotti software IBM Z sono ora basati su watsonx Assistant for Z per utilizzare al meglio la sua chat di AI conversazionale e il framework agentico, al fine di fornire nuove funzionalità progettate per aumentare la produttività e semplificare l'esperienza utente del mainframe.
Watsonx Assistant for Z è progettato per supportare gli operatori IT nel guidare gli utenti dal monitoraggio degli avvisi alla risoluzione dei problemi. Agendo da facilitatore, può eliminare la necessità di passare da un'interfaccia di più strumenti all'altra, indirizzando le richieste agli agenti AI giusti che poi evidenziano le cause principali, il contesto storico e le azioni successive consigliate, il tutto in un unico flusso conversazionale. Potenziando la chat AI e l'esperienza di runtime degli agenti alla base di prodotti come IBM Concert for Z, watsonx Assistant for Z genera risposte sensibili al contesto che supportano la correzione degli incidenti.
Il risultato? Gli operatori possono dare priorità agli avvisi più critici, comprendere rapidamente i problemi e intraprendere azioni correttive direttamente all'interno dell'assistente. Tutto questo è progettato per ridurre il tempo medio di risoluzione, migliorare l'affidabilità del sistema e consentire ai team di concentrarsi sui lavori di maggior valore.
In arrivo nel Q4, il supporto di IBM Spyre Accelerator consentirà ai clienti di eseguire watsonx Assistant for Z interamente su IBM Z con l'agentic AI, preservando al contempo la sicurezza e le qualità di servizio della piattaforma. Gli agenti si affidano agli LLM per indirizzare correttamente le richieste, raccogliere le risposte e restituire risposte significative all'utente. Con Spyre Cards queste richieste, decisioni e azioni non lasciano mai il mainframe, garantendo che tutte avvengano con il massimo livello di sicurezza. Clicca qui per saperne di più su Spyre.1
Scopri il futuro delle operazioni mainframe consultando la pagina del prodotto watsonx Assistant for Z. Per approfondimenti su come IBM Z sta trasformando l'esperienza del mainframe, leggi il blog di IBM. Per ulteriori informazioni su come IBM sta reinventando il modo in cui viene svolto il lavoro con l'agentic AI, leggi il comunicato stampa di IBM.
Qualsivoglia dichiarazione relativa a orientamento e intenzioni future di IBM è suscettibile di modifiche o smentite senza preavviso e rappresenta unicamente obiettivi e scopi.