IBM watsonx Assistant for Z: portare intelligence e automazione alla gestione IT del mainframe con l'agentic AI

Alcuni prodotti software IBM Z sono ora basati su watsonx Assistant for Z per utilizzare al meglio la sua chat di AI conversazionale e il framework agentico, al fine di fornire nuove funzionalità progettate per aumentare la produttività e semplificare l'esperienza utente del mainframe.

Watsonx Assistant for Z è progettato per supportare gli operatori IT nel guidare gli utenti dal monitoraggio degli avvisi alla risoluzione dei problemi. Agendo da facilitatore, può eliminare la necessità di passare da un'interfaccia di più strumenti all'altra, indirizzando le richieste agli agenti AI giusti che poi evidenziano le cause principali, il contesto storico e le azioni successive consigliate, il tutto in un unico flusso conversazionale. Potenziando la chat AI e l'esperienza di runtime degli agenti alla base di prodotti come IBM Concert for Z, watsonx Assistant for Z genera risposte sensibili al contesto che supportano la correzione degli incidenti.

Il risultato? Gli operatori possono dare priorità agli avvisi più critici, comprendere rapidamente i problemi e intraprendere azioni correttive direttamente all'interno dell'assistente. Tutto questo è progettato per ridurre il tempo medio di risoluzione, migliorare l'affidabilità del sistema e consentire ai team di concentrarsi sui lavori di maggior valore.