IBM watsonx.ai v2.4: espandere lo sviluppo dell’AI governata per l’azienda

watsonx.ai v2.4 include diverse modifiche a livello di runtime, gestione dei pacchetti, deprecazioni e rimozioni che i clienti dovrebbero esaminare quale parte della pianificazione dell’aggiornamento.

A partire dall’11 giugno 2026, i clienti non potranno più creare nuovi notebook, ambienti personalizzati o deployment utilizzando specifiche software basate su IBM Runtime 24.1. Il supporto per IBM Runtime 24.1 in watsonx.ai Runtime e watsonx.ai Studio terminerà il 9 luglio 2026. I clienti dovrebbero migrare gli asset e i workflow interessati a IBM Runtime 25.1 per evitare disagi.

Con questa release, i pacchetti Anaconda vengono rimossi e sostituiti con ambienti virtuali Python e il pip package manager. I team dovrebbero rivedere le dipendenze, aggiornare notebook e job dove necessario e verificare che i processi di installazione dei pacchetti funzionino con gli ambienti virtuali Python e pip.

I clienti dovrebbero inoltre verificare le funzionalità, i modelli, gli ambienti di runtime e le funzionalità di estrazione che sono stati deprecati o ritirati, per valutare se interessano i workload esistenti. Le funzionalità che saranno deprecate in vista di una futura rimozione includono IFM, Tuning Studio, alcuni modelli di machine learning creati con versioni precedenti di scikit-learn, Spark 3.5 e Spark 4 per Python 3.11 e R 4.3, il runtime do_20.1 e la funzionalità Generic KVP in Text Extraction. Sono inoltre deprecati diversi foundation model, tra cui mistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b e granite-3-2-8b-instruct.

In questa versione, gli elementi rimossi includono Spark 3.4 con Python 3.11 e R 4.3, tempo di esecuzione 24.1, i pacchetti Anaconda, pixtral-12b e Granite-vision-3-2-2b. I clienti che desiderano continuare a utilizzare i pacchetti Anaconda devono ottenere un accordo di licenza separato e valido direttamente da Anaconda, Inc.