IBM watsonx.ai v2.4: espandere lo sviluppo dell’AI governata per l’azienda

La release amplia l’accesso ai modelli governati, rafforza le operazioni della piattaforma condivisa, aggiunge supporto per i workload di AI emergenti e offre ai clienti un percorso più chiaro per modernizzare gli asset interessati mentre si avviano verso la produzione.
IBM watsonx.ai v2.4 è progettato per aiutare i clienti a creare e scalare soluzioni di AI con una maggiore scelta di modelli, una governance più solida, tempi di runtime modernizzati e una maggiore flessibilità negli ambienti ibridi. La release amplia l’accesso ai modelli governati, rafforza le operazioni della piattaforma condivisa, aggiunge supporto per i workload di AI emergenti e offre ai clienti un percorso più chiaro per modernizzare gli asset interessati mentre si avviano verso la produzione.
Le imprese che costruiscono un modello operativo per l’AI necessitano di più di singoli strumenti di AI. Hanno bisogno di intelligence affidabile dai dati aziendali, di azioni governate tra modelli e applicazioni, di controllo operativo in ambienti ibridi e di fiducia integrata nel modo in cui l’AI viene sviluppata, implementata e scalata. watsonx.ai v2.4 supporta questa base aiutando i team ad accedere ai modelli, preparare i dati, governare l’utilizzo, modernizzare i runtime e operare lo sviluppo dell’AI in modo più sicuro negli ambienti enterprise.
Uno degli aggiornamenti più importanti di watsonx.ai v2.4 è la continua espansione di Model Gateway. Via via che le organizzazioni utilizzano un numero crescente di foundation model attraverso più fornitori e ambienti di hosting, l’accesso ai modelli può diventare frammentato. Gli sviluppatori possono desiderare flessibilità, mentre gli amministratori necessitano di controlli coerenti su accesso, policy, utilizzo e audit.
Model Gateway aiuta a risolvere questa sfida offrendo ai team un modo unificato per connettersi e utilizzare i foundation model tramite un’interfaccia API comune compatibile con OpenAI. Con questa release, Model Gateway introduce nuove funzionalità, tra cui:
Per i clienti, questo significa una maggiore possibilità di scelta tra i modelli senza rinunciare al controllo di livello enterprise. Gli sviluppatori possono lavorare con i modelli più adatti al loro caso d’uso, mentre gli amministratori possono applicare policy più coerenti di governance, accesso e audit tra provider di modelli e ambienti diversi.
watsonx.ai v2.4 riflette anche una più ampia direzione della piattaforma con Red Hat AI Enterprise.
Il nuovo bundle di watsonx.ai con Red Hat AI Enterprise è progettato per combinare le capacità di AI generativa di Red Hat AI Enterprise con le funzionalità di machine learning tradizionali di watsonx.ai. In futuro, i requisiti degli LLM per funzionalità come la comprensione dei documenti e la generazione di dati sintetici non strutturati dovrebbero essere soddisfatti tramite il componente Red Hat AI Inference di Red Hat AI Enterprise, connesso attraverso Model Gateway.
Per i clienti, questo crea un’architettura di AI aziendale più chiara:
Questo approccio supporta un’infrastruttura AI aperta e ibrida, aiutando al contempo i clienti a mantenere controlli enterprise su accesso ai modelli, utilizzo e distribuzione.
Con l’espansione dell’adozione dell’AI tra unità aziendali, team e ambienti diversi, molte organizzazioni devono scalare l’accesso alla piattaforma senza creare istanze isolate per ogni gruppo.
watsonx.ai v2.4 introduce il supporto multi-tenant per aiutare le organizzazioni a condividere in modo sicuro un’unica istanza della piattaforma tra più tenant, mantenendo però dati, configurazioni e workload di ciascun tenant isolati. Questo può contribuire a migliorare l’efficienza dei costi, la scalabilità e l’utilizzo delle risorse, mantenendo al contempo la separazione necessaria per i workload di AI governata.
Il supporto multi-tenant è abilitato nei componenti di watsonx.ai, tra cui Decision Optimization, Data Refinery, SPSS Modeler, Synthetic Data Generator, RStudio, AutoAI for machine learning, Prompt Lab, Vector Index, Document Understanding, Deep Learning Training, ML Inferencing e DL Inferencing.
watsonx.ai, ora disponibile su IBM Z e IBM LinuxONE con IBM Spyre, consente alle aziende di eseguire l’inferenza di AI generativa dove già risiedono dati e workload critici.
Con il supporto per foundation model come Granite e Ministral, insieme a funzionalità come Prompt Lab, guardrail, Document Understanding, AutoAI, Jupyter Notebook, Watson Machine Learning e Watson Studio, i clienti possono creare, implementare e scalare l’AI direttamente sulla piattaforma.
Questo può contribuire a ridurre il movimento dei dati, rafforzare la sicurezza e la sovranità dei dati e supportare risultati di AI a bassa latenza per casi d’uso mission-critical.
watsonx.ai v2.4 aggiunge inoltre nuove funzionalità e miglioramenti in termini di scelta dei modelli, preparazione dei dati, generazione di dati sintetici, ottimizzazione, esperienze di chat e supporto runtime.
I nuovi foundation model ampliano il supporto per i workload di AI emergenti, inclusi riconoscimento vocale, vision-language e casi d’uso efficienti dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Queste aggiunte aiutano i team a scegliere i modelli in base alle esigenze specifiche del workload, come prestazioni, latenza, costi, modalità e vincoli di implementazione.
I miglioramenti di Synthetic Data Generator introducono un’API per l’uso programmatico della generazione di dati sintetici strutturati, consentendo agli utenti di inviare script direttamente e integrare la generazione di dati sintetici nei workflow esistenti. La release aggiunge anche la selezione degli LLM per la generazione di dati sintetici non strutturati.
Data Refinery aggiunge il supporto per Spark 3.5, Microsoft Azure Databricks, Vertica, la parametrizzazione dei job, la possibilità di annullare un job mentre è in fase di avvio e ai Review Folder. Questi aggiornamenti aiutano data engineer e data scientist a preparare e gestire i dati in modo più efficiente negli ambienti ibridi e multi-cloud.
Decision Optimization include ora il confronto tra scenari, consentendo agli utenti di confrontare e visualizzare differenze e somiglianze tra due scenari. Questo può aiutare i team a valutare più chiaramente piani di supply chain, alternative di pianificazione, strategie di allocazione delle risorse e altri scenari di ottimizzazione.
L’API Text Chat aggiunge il supporto per la gestione dei token di ragionamento nel payload di input, aiutando le applicazioni a mantenere conversazioni più accurate e consapevoli del contesto tra i vari turni.
Le distribuzioni di Watson Machine Learning aggiungono anche il supporto a Spark 4.0, aiutando a modernizzare lo stack di deployment per i workload di machine learning in produzione. Secondo la bozza, questa funzione dovrebbe essere disponibile alla fine del secondo trimestre.
watsonx.ai v2.4 include diverse modifiche a livello di runtime, gestione dei pacchetti, deprecazioni e rimozioni che i clienti dovrebbero esaminare quale parte della pianificazione dell’aggiornamento.
A partire dall’11 giugno 2026, i clienti non potranno più creare nuovi notebook, ambienti personalizzati o deployment utilizzando specifiche software basate su IBM Runtime 24.1. Il supporto per IBM Runtime 24.1 in watsonx.ai Runtime e watsonx.ai Studio terminerà il 9 luglio 2026. I clienti dovrebbero migrare gli asset e i workflow interessati a IBM Runtime 25.1 per evitare disagi.
Con questa release, i pacchetti Anaconda vengono rimossi e sostituiti con ambienti virtuali Python e il pip package manager. I team dovrebbero rivedere le dipendenze, aggiornare notebook e job dove necessario e verificare che i processi di installazione dei pacchetti funzionino con gli ambienti virtuali Python e pip.
I clienti dovrebbero inoltre verificare le funzionalità, i modelli, gli ambienti di runtime e le funzionalità di estrazione che sono stati deprecati o ritirati, per valutare se interessano i workload esistenti. Le funzionalità che saranno deprecate in vista di una futura rimozione includono IFM, Tuning Studio, alcuni modelli di machine learning creati con versioni precedenti di scikit-learn, Spark 3.5 e Spark 4 per Python 3.11 e R 4.3, il runtime do_20.1 e la funzionalità Generic KVP in Text Extraction. Sono inoltre deprecati diversi foundation model, tra cui mistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b e granite-3-2-8b-instruct.
In questa versione, gli elementi rimossi includono Spark 3.4 con Python 3.11 e R 4.3, tempo di esecuzione 24.1, i pacchetti Anaconda, pixtral-12b e Granite-vision-3-2-2b. I clienti che desiderano continuare a utilizzare i pacchetti Anaconda devono ottenere un accordo di licenza separato e valido direttamente da Anaconda, Inc.
I clienti che pianificano l’adozione di watsonx.ai v2.4 dovrebbero concentrarsi su quattro azioni:
Con watsonx.ai v2.4, IBM aiuta i clienti a portare lo sviluppo dell’AI aziendale più vicino alla realtà della produzione: più scelta di modelli, maggiore flessibilità di distribuzione, governance più solida, operazioni di piattaforma condivise e una base modernizzata per la scalabilità.
Per le imprese, questa combinazione è fondamentale. Lo sviluppo dell’AI sta diventando una disciplina di produzione ibrida e regolamentata. watsonx.ai v2.4 aiuta i team ad lavorare più velocemente, mantenendo al contempo il controllo, la sicurezza e la flessibilità richiesti dall’AI aziendale.