IBM Ventures investe in SQK e QodeX Quantum per accelerare l'innovazione nel settore Quantum

In IBM, crediamo che il software quantistico sia la chiave per sbloccare il valore reale dei computer quantistici.
In IBM, crediamo che il software quantistico sia la chiave per sbloccare il valore reale dei computer quantistici. Per questo ci impegniamo a sviluppare software quantistico e a mantenere il kit di sviluppo software quantistico open source Qiskit, collaborando e investendo in startup che sono all'avanguardia nelle applicazioni quantistiche per accelerare l'adozione e l'impatto.
Siamo orgogliosi di annunciare i nostri ultimi investimenti in SQK e QodeX Quantum, due startup in fase iniziale del programma di accelerazione di startup quantistiche Duality, selezionate per la seconda fase della coorte inaugurale dell'acceleratore Alchemist Chicago .
Queste aziende rappresentano la prossima ondata di innovazioni nel campo del software quantistico e si distinguono per la capacità di affrontare sfide critiche in ambito sanitario e di machine learning. Il loro lavoro esemplifica come il quantum computing stia spingendo verso la fornitura di soluzioni trasformative per i settori.
SQK, una startup con sede a Seattle fondata nel 2023, ha impressionato IBM con il suo approccio innovativo all'applicazione di algoritmi ibridi quantistici-classici per la ricostruzione delle immagini mediche, una funzionalità che trasformerebbe la diagnostica in oncologia, salute cardiovascolare e neuroscienze. Veicolando una delle esigenze più pressanti dell'assistenza sanitaria, migliorando l'accuratezza e l'efficienza della diagnostica per immagini, SQK è in grado di avere un impatto significativo. IBM fornirà a SQK le risorse, il mentoring e le connessioni strategiche essenziali per la sua crescita.
QodeX Quantum, una startup con sede a Chicago fondata nel 2025, si è distinta per la sua audace visione di abilitare modelli AI quantistici nativi. Costruendo una piattaforma che integra perfettamente il quantum computing nei workflow del machine learning, QodeX sta facendo avanzare la frontiera del quantum AI, uno spazio destinato a ridefinire l'analytics e il processo decisionale. Allo stesso modo, IBM mira ad aiutare QodeX a raggiungere una crescita sostenibile e a lungo termine fornendo accesso alla tecnologia quantistica di IBM, alle reti e agli ecosistemi clienti.
Parte della strategia quantistica di IBM è accelerare la crescita dell'ecosistema software per esplorare algoritmi e applicazioni che potrebbero aiutare a sbloccare il potenziale dei computer quantistici.
Per promuovere questa visione, abbiamo collaborato con il Polsky Center dell'Università di Chicago per startup di software quantum partecipando a un programma in due fasi nell'acceleratore Alchemist Chicago:
Combinando risorse tecniche, consulenza aziendale e capitale, stiamo creando un ecosistema che aiuta le startup quantistiche a colmare il divario tra scienza rivoluzionaria e impatto nel mondo reale.
L'Illinois svolge un ruolo centrale in questa visione. Con la distribuzione/implementazione di IBM Quantum System Two presso l'Illinois Quantum and Microelectronics Park e la creazione del National Quantum Algorithm Center, la regione sta emergendo come un polo globale per l'innovazione quantistica. Grazie a questi investimenti, IBM sta rafforzando la sua collaborazione in Illinois, garantendo che la regione continui a essere un trampolino di lancio per le scoperte in campo quantistico.
Supportando gli innovatori del software Quantum come SQK e QodeX, oltre alle collaborazioni di ricerca regionali a lungo termine e sostenendo il National Quantum Algorithm Center, IBM sta costruendo un solido ecosistema quantistico che avvicina la promessa del quantum computing più vicino alla realtà.
Questi investimenti sono solo l'inizio; siamo impegnati a collaborare con i fondatori che stanno plasmando il futuro del calcolo quantistico. Se stai sviluppando applicazioni quantum che risolvono sfide reali, ti invitiamo a connetterti con noi e ad esplorare come possiamo accelerare la crescita insieme.