IBM Ventures investe in SQK e QodeX Quantum per accelerare l'innovazione nel settore Quantum

SQK, una startup con sede a Seattle fondata nel 2023, ha impressionato IBM con il suo approccio innovativo all'applicazione di algoritmi ibridi quantistici-classici per la ricostruzione delle immagini mediche, una funzionalità che trasformerebbe la diagnostica in oncologia, salute cardiovascolare e neuroscienze. Veicolando una delle esigenze più pressanti dell'assistenza sanitaria, migliorando l'accuratezza e l'efficienza della diagnostica per immagini, SQK è in grado di avere un impatto significativo. IBM fornirà a SQK le risorse, il mentoring e le connessioni strategiche essenziali per la sua crescita.

QodeX Quantum, una startup con sede a Chicago fondata nel 2025, si è distinta per la sua audace visione di abilitare modelli AI quantistici nativi. Costruendo una piattaforma che integra perfettamente il quantum computing nei workflow del machine learning, QodeX sta facendo avanzare la frontiera del quantum AI, uno spazio destinato a ridefinire l'analytics e il processo decisionale. Allo stesso modo, IBM mira ad aiutare QodeX a raggiungere una crescita sostenibile e a lungo termine fornendo accesso alla tecnologia quantistica di IBM, alle reti e agli ecosistemi clienti.