Il futuro dell'application resource management con IBM Turbonomic

La definizione dei workload delle applicazioni come codice riduce il rischio operativo e aumenta la velocità di distribuzione. Tuttavia, introduce anche delle sfide, come l'eccesso di risorse che porta a costi più elevati o l'insufficienza di risorse che causa rischi per le prestazioni. IBM Turbonomic affronta queste sfide integrandosi con i sistemi di controllo delle versioni, a partire da GitHub. Questa integrazione aggiunge il contesto del codice alle azioni di reperimento delle risorse delle applicazioni, semplificando l'automazione e rendendo più sicura l'esecuzione nativa o l'integrazione con le pipeline operative.

La soluzione: l'ottimizzazione basata sul contesto del codice

L'integrazione di IBM Turbonomic con GitHub consente alle organizzazioni di correlare le risorse gestite da Terraform con le istanze in esecuzione distribuite. I team di ingegneria delle applicazioni o di ingegneria della piattaforma possono concentrarsi su repository GitHub specifici, comprendere le relazioni tra l'infrastruttura delle applicazioni definita dai blocchi di risorse Terraform, le relative distribuzioni in esecuzione e le azioni necessarie per garantire le prestazioni e ridurre in modo sicuro gli sprechi per i workload in questione.