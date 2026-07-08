IBM Turbonomic Parking Edition: riduci la spesa per il cloud inattivo con il parcheggio dei workload

L'ottimizzazione dei costi del cloud spesso inizia con una domanda familiare: dove va a finire il denaro? Ma per molte organizzazioni, la domanda più difficile è cosa fare una volta trovata la risposta.

Negli ambienti multicloud, la spesa cloud può crescere per buone ragioni: nuove applicazioni, più utenti, crescita dei dati, sperimentazione con l'AI e cicli di sviluppo più rapidi. Ma non tutti gli aumenti sono legati al valore aziendale. Alcune spese derivano da risorse che vengono lasciate in funzione anche quando nessuno ne ha bisogno.

Inoltre, gli sprechi legati al cloud si nascondono spesso sotto gli occhi di tutti. Un ambiente di sviluppo viene eseguito per tutto il fine settimana dopo un ciclo di test del venerdì. Un sistema di manutenzione rimane attivo dopo il completamento del lavoro. Un database non produttivo continua a consumare budget anche dopo che la domanda è calata. Singolarmente, queste risorse possono sembrare piccole. Tra team, account cloud, fusi orari e dipendenze di applicazione, possono diventare una spesa operativa ricorrente.

Le ricerche del settore continuano a dimostrare che la spesa sprecata per il cloud è un problema persistente. Secondo il report State of Cloud Waste 2026 di SpendArk, le organizzazioni sprecano circa il 27% della spesa cloud, con il calcolo inattivo identificato come la categoria di spreco più ampia. Il numero preciso varia a seconda dell'organizzazione, ma il modello è familiare: ambienti di sviluppo e test girano in continuazione, i sistemi di manutenzione rimangono online dopo il completamento del lavoro e le risorse non produttive continuano a consumare budget molto dopo che la domanda è diminuita.

Per CIO e CTO, il costo del cloud inattivo solleva una questione di governance. Per i team FinOps, complica la rendicontazione del budget. Per i team che si occupano di operazioni cloud, rappresenta una sfida a livello operativo. E per i proprietari delle applicazioni, solleva un problema di fiducia: devono avere la certezza che il controllo dei costi non interromperà il lavoro da cui dipendono i loro team.

Ecco perché il costo del cloud inattivo non è solo un problema di visibilità. È un problema di modello operativo.