IBM Turbonomic Parking Edition: riduci la spesa per il cloud inattivo con il parcheggio dei workload

IBM Turbonomic Parking Edition aiuta i team a interrompere i workload nel cloud quando non sono necessari e a riavviarli quando la domanda aziendale lo richiede.
IBM Turbonomic Parking Edition aiuta i team ad automatizzare l'arresto dei workload cloud quando non sono necessari e a riavviarli quando necessario. È progettato per aiutare le organizzazioni a ridurre la spesa cloud evitabile parcheggiando i workload inattivi per periodi di tempo definiti e riavviandoli quando necessario.
L'ottimizzazione dei costi del cloud spesso inizia con una domanda familiare: dove va a finire il denaro? Ma per molte organizzazioni, la domanda più difficile è cosa fare una volta trovata la risposta.
Negli ambienti multicloud, la spesa cloud può crescere per buone ragioni: nuove applicazioni, più utenti, crescita dei dati, sperimentazione con l'AI e cicli di sviluppo più rapidi. Ma non tutti gli aumenti sono legati al valore aziendale. Alcune spese derivano da risorse che vengono lasciate in funzione anche quando nessuno ne ha bisogno.
Inoltre, gli sprechi legati al cloud si nascondono spesso sotto gli occhi di tutti. Un ambiente di sviluppo viene eseguito per tutto il fine settimana dopo un ciclo di test del venerdì. Un sistema di manutenzione rimane attivo dopo il completamento del lavoro. Un database non produttivo continua a consumare budget anche dopo che la domanda è calata. Singolarmente, queste risorse possono sembrare piccole. Tra team, account cloud, fusi orari e dipendenze di applicazione, possono diventare una spesa operativa ricorrente.
Le ricerche del settore continuano a dimostrare che la spesa sprecata per il cloud è un problema persistente. Secondo il report State of Cloud Waste 2026 di SpendArk, le organizzazioni sprecano circa il 27% della spesa cloud, con il calcolo inattivo identificato come la categoria di spreco più ampia. Il numero preciso varia a seconda dell'organizzazione, ma il modello è familiare: ambienti di sviluppo e test girano in continuazione, i sistemi di manutenzione rimangono online dopo il completamento del lavoro e le risorse non produttive continuano a consumare budget molto dopo che la domanda è diminuita.
Per CIO e CTO, il costo del cloud inattivo solleva una questione di governance. Per i team FinOps, complica la rendicontazione del budget. Per i team che si occupano di operazioni cloud, rappresenta una sfida a livello operativo. E per i proprietari delle applicazioni, solleva un problema di fiducia: devono avere la certezza che il controllo dei costi non interromperà il lavoro da cui dipendono i loro team.
Ecco perché il costo del cloud inattivo non è solo un problema di visibilità. È un problema di modello operativo.
IBM Turbonomic Parking Edition offre ai team un modo strutturato per parcheggiare workload cloud su richiesta, tramite orari e politiche di parcheggio. Le azioni di parcheggio mettono in pausa le risorse cloud per un periodo di tempo definito, contribuendo a ridurre i costi del cloud, per poi riattivarle in un secondo momento, quando necessarie. In questo modo i team riescono a passare dall'identificazione delle spese inattive all'adozione di azioni controllate.
I workload che rimangono inattivi per periodi di tempo (come dopo l'orario lavorativo) e quelli sottoposti a manutenzione regolare sono candidati ideali per il parcheggio. Invece di affidarsi a promemoria nel calendario, script occasionali o arresti manuali su console cloud separate, i team possono utilizzare il parcheggio come pratica operativa ripetibile.
Il valore aggiunto non risiede solo nella possibilità di interrompere un workload. Il valore è che il parcheggio può diventare coerente, governato e allineato al modo in cui i team lavorano effettivamente.
Considera uno scenario aziendale comune. Un team di piattaforma supporta più team di applicazione utilizzando ambienti di sviluppo, test e manutenzione basati su cloud. Questi ambienti sono importanti durante l'orario di lavoro, le finestre di rilascio o le validazioni programmate. Ma potrebbero non dover funzionare ininterrottamente durante la notte, i fine settimana o i periodi di tempo di inattività. Senza un approccio strutturato, ogni team può gestire lo shutdown in modo diverso o non gestirlo affatto. La finanza vede i costi, le operazioni vedono la complessità e l'ingegneria vede i rischi.
Il parcheggio offre a questi team un punto di controllo condiviso. I programmi possono supportare modelli d'uso prevedibili, le politiche possono aiutare i team ad applicare il parcheggio in modo coerente su larga scala. E poiché Turbonomic Parking Edition rileva i workload parcheggiabili dai provider di cloud e ne mostra lo stato nella pagina Parking, i team possono lavorare a partire da una visione operativa più chiara anziché affidarsi solo ai controlli manuali sulle console cloud.
Per le applicazioni più complesse, Turbonomic Parking Edition supporta anche i set di workload. Workload imposta i workload parcheggiabili in gruppo in modo che i team possano gestire insieme le risorse correlate durante le operazioni di parcheggio. Ad esempio, i team possono raggruppare macchine virtuali e server di database appartenenti alla stessa applicazione, quindi configurare ritardi di start e stop per supportare una sequenza di esecuzione più fluida. Questo è importante perché le applicazioni reali non sono sempre una risorsa unica. Spesso includono componenti che dovrebbero fermarsi e ripartire nell'ordine corretto.
IBM Turbonomic Parking Edition può supportare diversi casi d'uso comuni:
Il parcheggio aiuta a ridurre i costi di elaborazione quando i workload vengono interrotti, ma i costi di storage potrebbero continuare ad essere applicati. Questa distinzione è importante. Un'ottimizzazione dei costi del cloud efficace dipende dalla trasparenza, non da aspettative gonfiate.
IBM Turbonomic Parking Edition aiuta a collegare la strategia di ottimizzazione dei costi con l'esecuzione quotidiana. I team FinOps ottengono un meccanismo per ridurre le spese evitabili. I team delle operazioni ottengono un metodo coerente per eseguire il parcheggio. I team delle applicazioni possono rispecchiare il comportamento reale del workload e i modelli di dipendenze. I dirigenti ottengono un percorso più chiaro per passare dalla gestione dei costi del cloud alla disciplina operativa.
I rifiuti cloud non saranno risolti con un singolo progetto di bonifica, ma richiedono pratiche operative che si adattino al modo in cui i team costruiscono, gestiscono e governano le applicazioni. Il parcheggio è una di queste pratiche: mirata, pratica e operativamente fondata.
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