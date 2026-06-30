Programmatore seduto alla scrivania che parla di intelligenza artificiale con un team misto di sviluppatori software
Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM Turbonomic ora supporta Red Hat OpenStack

IBM Turbonomic estende ora le proprie funzionalità di gestione delle risorse applicative a Red Hat OpenStack Services su OpenShift per aiutare le organizzazioni a ottimizzare continuamente i workload aziendali e di telecomunicazioni, mantenendo al contempo le prestazioni delle applicazioni e l'efficienza dell'infrastruttura.

Pubblicato il 30 giugno 2026

Le organizzazioni stanno accelerando la transizione a OpenStackmentre modernizzano gli ambienti di macchine virtuali e rispondono all'evoluzione dell'economia della virtualizzazione. Tuttavia, molti team si trovano ancora ad affrontare la stessa sfida dopo l'implementazione: come mantenere le prestazioni controllando al contempo i costi.

Gli ambienti OpenStack possono risultare complessi da gestire su larga scala. I team necessitano di una visione chiara di come le macchine virtuali, gli host, lo storage e i progetti consumano le risorse, in modo da poter ridurre gli interventi manuali e migliorare l'efficienza dell'infrastruttura.

IBM Turbonomic cambia questa situazione analizzando continuamente la domanda in tempo reale e storica relativa a CPU, memoria, capacità di storage, provisioning dello storage, IOPS e latenza dello storage per determinare le prestazioni necessarie alle applicazioni. Fornisce quindi raccomandazioni che aiutano i team a ottimizzare l'allocazione delle risorse mantenendo le prestazioni delle applicazioni.

Turbonomic individua e monitora automaticamente macchine virtuali, host, progetti e risorse di storage in tutti gli ambienti OpenStack. Ciò offre ai team operativi una visione d'insieme della domanda e dell'utilizzo delle risorse, senza richiedere la gestione separata delle singole macchine virtuali o degli host.

Ridurre la complessità delle operazioni di routine

Molti team si affidano a script o strumenti frammentati per gestire gli ambienti OpenStack. Questi approcci possono risultare difficili da scalare, specialmente con la crescita del parco macchine virtuali.

IBM Turbonomic offre un approccio coerente e automatizzato. Una volta connesso a OpenStack, analizza continuamente l'ambiente e raccomanda azioni volte a garantire sia le prestazioni che l'efficienza. I team ottengono insight fruibili senza dover ricorrere a script manuali o strumenti operativi frammentati.

Progettato per la scalabilità aziendale e delle telecomunicazioni

L'integrazione supporta sia gli ambienti IT aziendali che quelli delle telecomunicazioni, dove prestazioni, scalabilità ed efficienza sono critiche.

Le organizzazioni possono:

  • Ottenere visibilità su macchine virtuali, host, progetti, data center e risorse di storage
  • Migliorare l'utilizzo dell'infrastruttura e ridurre l'overprovisioning
  • Mantenere le prestazioni delle applicazioni attraverso decisioni sulle risorse basate sulla domanda
  • Migliorare il posizionamento dei workload e la pianificazione della capacità
  • Ridurre i costi operativi sostituendo i processi manuali e gli script
  • Eseguire più workload sull'infrastruttura esistente controllando i costi

Queste funzionalità aiutano i team a eseguire più workload sull'infrastruttura esistente riducendo al contempo costi e rischi.

Consapevolezza delle quote del progetto

IBM Turbonomic supporta inoltre le organizzazioni nella comprensione e nella gestione delle quote dei progetti OpenStack. Identificando quando i requisiti di scalabilità dei workload superano le quote disponibili di CPU o memoria, Turbonomic aiuta i team ad affrontare in modo proattivo i vincoli di capacità prima che questi incidano sulle prestazioni delle applicazioni.

Supportare la modernizzazione

Man mano che un numero crescente di organizzazioni trasferisce i workload da VMware a OpenStack, la necessità di prestazioni prevedibili e di una gestione efficiente delle risorse diventa essenziale.

IBM Turbonomic contribuisce a ridurre tale rischio fornendo visibilità sulla domanda di risorse a livello di elaborazione e storage, insieme ad azioni consigliate che aiutano a garantire prestazioni ed efficienza.

Espandersi negli ambienti hybrid cloud

Con il supporto per OpenStack, IBM Turbonomic continua ad espandere l'ottimizzazione sulle piattaforme Red Hat, dall'attuale OpenStack a OpenShift e oltre.

Il risultato è un ambiente OpenStack Services su OpenShift in cui i team possono comprendere meglio la domanda di risorse, agire in base alle raccomandazioni di ottimizzazione, mantenere le prestazioni delle applicazioni e migliorare l'efficienza dell'infrastruttura in tutti i loro ambienti di macchine virtuali.

Leggi la documentazione di IBM Turbonomic per Red Hat OpenStack Platform

Inizia una prova gratuita di 30 giorni

Contatta un rappresentante commerciale per maggiori informazioni

Simer Singh

Product Manager - Turbonomic

Maggiori informazioni Leggi la documentazione di IBM Turbonomic Inizia una prova gratuita di 30 giorni Contatta un rappresentante commerciale per maggiori informazioni
Newsletter What's New at IBM

Ricevi i principali annunci sui prodotti e le funzionalità da IBM.