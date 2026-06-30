IBM Turbonomic ora supporta Red Hat OpenStack

IBM Turbonomic estende ora le proprie funzionalità di gestione delle risorse applicative a Red Hat OpenStack Services su OpenShift per aiutare le organizzazioni a ottimizzare continuamente i workload aziendali e di telecomunicazioni, mantenendo al contempo le prestazioni delle applicazioni e l'efficienza dell'infrastruttura.
Le organizzazioni stanno accelerando la transizione a OpenStackmentre modernizzano gli ambienti di macchine virtuali e rispondono all'evoluzione dell'economia della virtualizzazione. Tuttavia, molti team si trovano ancora ad affrontare la stessa sfida dopo l'implementazione: come mantenere le prestazioni controllando al contempo i costi.
Gli ambienti OpenStack possono risultare complessi da gestire su larga scala. I team necessitano di una visione chiara di come le macchine virtuali, gli host, lo storage e i progetti consumano le risorse, in modo da poter ridurre gli interventi manuali e migliorare l'efficienza dell'infrastruttura.
IBM Turbonomic cambia questa situazione analizzando continuamente la domanda in tempo reale e storica relativa a CPU, memoria, capacità di storage, provisioning dello storage, IOPS e latenza dello storage per determinare le prestazioni necessarie alle applicazioni. Fornisce quindi raccomandazioni che aiutano i team a ottimizzare l'allocazione delle risorse mantenendo le prestazioni delle applicazioni.
Turbonomic individua e monitora automaticamente macchine virtuali, host, progetti e risorse di storage in tutti gli ambienti OpenStack. Ciò offre ai team operativi una visione d'insieme della domanda e dell'utilizzo delle risorse, senza richiedere la gestione separata delle singole macchine virtuali o degli host.
Molti team si affidano a script o strumenti frammentati per gestire gli ambienti OpenStack. Questi approcci possono risultare difficili da scalare, specialmente con la crescita del parco macchine virtuali.
IBM Turbonomic offre un approccio coerente e automatizzato. Una volta connesso a OpenStack, analizza continuamente l'ambiente e raccomanda azioni volte a garantire sia le prestazioni che l'efficienza. I team ottengono insight fruibili senza dover ricorrere a script manuali o strumenti operativi frammentati.
L'integrazione supporta sia gli ambienti IT aziendali che quelli delle telecomunicazioni, dove prestazioni, scalabilità ed efficienza sono critiche.
Le organizzazioni possono:
Queste funzionalità aiutano i team a eseguire più workload sull'infrastruttura esistente riducendo al contempo costi e rischi.
IBM Turbonomic supporta inoltre le organizzazioni nella comprensione e nella gestione delle quote dei progetti OpenStack. Identificando quando i requisiti di scalabilità dei workload superano le quote disponibili di CPU o memoria, Turbonomic aiuta i team ad affrontare in modo proattivo i vincoli di capacità prima che questi incidano sulle prestazioni delle applicazioni.
Man mano che un numero crescente di organizzazioni trasferisce i workload da VMware a OpenStack, la necessità di prestazioni prevedibili e di una gestione efficiente delle risorse diventa essenziale.
IBM Turbonomic contribuisce a ridurre tale rischio fornendo visibilità sulla domanda di risorse a livello di elaborazione e storage, insieme ad azioni consigliate che aiutano a garantire prestazioni ed efficienza.
Con il supporto per OpenStack, IBM Turbonomic continua ad espandere l'ottimizzazione sulle piattaforme Red Hat, dall'attuale OpenStack a OpenShift e oltre.
Il risultato è un ambiente OpenStack Services su OpenShift in cui i team possono comprendere meglio la domanda di risorse, agire in base alle raccomandazioni di ottimizzazione, mantenere le prestazioni delle applicazioni e migliorare l'efficienza dell'infrastruttura in tutti i loro ambienti di macchine virtuali.
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