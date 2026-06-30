IBM Turbonomic ora supporta Red Hat OpenStack

Le organizzazioni stanno accelerando la transizione a OpenStackmentre modernizzano gli ambienti di macchine virtuali e rispondono all'evoluzione dell'economia della virtualizzazione. Tuttavia, molti team si trovano ancora ad affrontare la stessa sfida dopo l'implementazione: come mantenere le prestazioni controllando al contempo i costi.

Gli ambienti OpenStack possono risultare complessi da gestire su larga scala. I team necessitano di una visione chiara di come le macchine virtuali, gli host, lo storage e i progetti consumano le risorse, in modo da poter ridurre gli interventi manuali e migliorare l'efficienza dell'infrastruttura.

IBM Turbonomic cambia questa situazione analizzando continuamente la domanda in tempo reale e storica relativa a CPU, memoria, capacità di storage, provisioning dello storage, IOPS e latenza dello storage per determinare le prestazioni necessarie alle applicazioni. Fornisce quindi raccomandazioni che aiutano i team a ottimizzare l'allocazione delle risorse mantenendo le prestazioni delle applicazioni.

Turbonomic individua e monitora automaticamente macchine virtuali, host, progetti e risorse di storage in tutti gli ambienti OpenStack. Ciò offre ai team operativi una visione d'insieme della domanda e dell'utilizzo delle risorse, senza richiedere la gestione separata delle singole macchine virtuali o degli host.