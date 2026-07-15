IBM Turbonomic offre l'ottimizzazione intelligente ad Azure Databricks All Purpose Compute

Le raccomandazioni di ottimizzare di Azure Databricks All Purpose Compute in IBM Turbonomic aiutano le organizzazioni a ridurre gli sprechi nel cloud, migliorare le prestazioni di analytics e prendere decisioni più intelligenti sulle risorse con gli insight basati sull'utilizzo.
Le organizzazioni dipendono da Azure Databricks per supportare analytics interattive, notebook e processo decisionale basato sui dati. Tuttavia, molti team devono ancora affrontare una sfida comune: assicurarsi che le risorse di calcolo siano dimensionate correttamente. Cluster sovrapposti sprecano denaro, mentre ambienti sottodimensionati possono rallentare le prestazioni e influire sulla produttività degli utenti.
IBM Turbonomic ora aiuta a risolvere questa sfida con raccomandazioni di ottimizzazione intelligenti per Azure Databricks All Purpose Compute (APC).
I cluster Azure Databricks APC sono spesso configurati con tipi di istanza fissi che non corrispondono più ai requisiti effettivi del workload. Con l'evolversi delle esigenze aziendali, questi cluster possono diventare inefficienti, generando costi cloud inutili o creando colli di bottiglia nelle prestazioni.
Con questa nuova capacità, IBM Turbonomic analizza continuamente i reali modelli di utilizzo di CPU e memoria tra i driver e i nodi di lavoro di Databricks. In base al comportamento effettivo del workload, Turbonomic consiglia il tipo di istanza VM ottimale per supportare le prestazioni riducendo lo spreco di risorse.
Invece di affidarsi a revisioni manuali, linee guida di dimensionamento statico o risoluzione dei problemi reattiva, i team di piattaforma e FinOps ottengono raccomandazioni attuabili che li aiutano a prendere decisioni di ottimizzazione con sicurezza.
Uno dei maggiori ostacoli all'ottimizzazione è comprendere l'impatto finanziario del cambiamento. Turbonomic affronta questo problema collegando ogni raccomandazione alla trasparenza dei costi e al valore atteso.
I clienti possono vedere dove le risorse sono sovradimensionate, identificare le opportunità per ridurre la spesa e comprendere i potenziali risparmi prima di agire. Allineando le decisioni relative all'infrastruttura alla domanda di applicazioni, le organizzazioni possono migliorare l'efficienza senza compromettere l'esperienza dell'utente.
La versione iniziale si concentra sugli ambienti Azure Databricks All Purpose Compute utilizzati per workload interattivi come notebook e analytics ad hoc. Questo approccio mirato permette ai clienti di cogliere opportunità di ottimizzazione rapide e a basso rischio, costruendo fiducia nell'ottimizzazione continua di Databricks.
Questa release rappresenta un passo importante nell'espansione delle funzionalità di ottimizzazione di Turbonomic sulle moderne piattaforme di dati e analytics. Partendo da raccomandazioni di scalabilità verticale ad alto impatto e basso rischio, i clienti possono realizzare rapidamente valore e stabilire fiducia negli insight di ottimizzazione automatizzati.
Man mano che le organizzazioni continuano a investire in AI, analytics e piattaforme di dati cloud-native, mantenere prestazioni efficienti in termini di costi diventa sempre più importante. Turbonomic aiuta i team a superare l'observability e a raggiungere un'ottimizzazione attuabile che supporti sia i risultati aziendali sia l'efficienza operativa.
I clienti possono accedere alle funzionalità di ottimizzazione di Azure Databricks APC e iniziare a identificare le opportunità di ottimizzazione nei rispettivi ambienti Databricks fin da subito.
Scopri di più su IBM Turbonomic
Esplora l'ottimizzazione di Azure Databricks nella documentazione di IBM Turbonomic