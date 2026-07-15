IBM Turbonomic offre l'ottimizzazione intelligente ad Azure Databricks All Purpose Compute

Questa release rappresenta un passo importante nell'espansione delle funzionalità di ottimizzazione di Turbonomic sulle moderne piattaforme di dati e analytics. Partendo da raccomandazioni di scalabilità verticale ad alto impatto e basso rischio, i clienti possono realizzare rapidamente valore e stabilire fiducia negli insight di ottimizzazione automatizzati.



Man mano che le organizzazioni continuano a investire in AI, analytics e piattaforme di dati cloud-native, mantenere prestazioni efficienti in termini di costi diventa sempre più importante. Turbonomic aiuta i team a superare l'observability e a raggiungere un'ottimizzazione attuabile che supporti sia i risultati aziendali sia l'efficienza operativa.



I clienti possono accedere alle funzionalità di ottimizzazione di Azure Databricks APC e iniziare a identificare le opportunità di ottimizzazione nei rispettivi ambienti Databricks fin da subito.



Scopri di più su IBM Turbonomic

Esplora l'ottimizzazione di Azure Databricks nella documentazione di IBM Turbonomic

Scopri come Turbonomic supporta le iniziative FinOps

