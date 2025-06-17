IBM Terraform for Z e LinuxONE: semplifica la gestione dell'infrastruttura su larga scala

17 giugno 2025
Terraform for Z potenzia i team sfruttando l'infrastructure-as-code attraverso il suo approccio coerente e scalabile. Questa versione consente loro di spostare più velocemente e adattarsi ai cambiamenti adottando l'automazione e riducendo la dipendenza da competenze specializzate.
Con il nuovo Terraform for Z, i team possono spostare la loro attenzione da processi manuali che richiedono tempo a iniziative ad alto valore che rispondono a esigenze aziendali dinamiche.
IBM® Terraform for Z rende più facile che mai gestire e automatizzare l'infrastruttura IBM® Z con un approccio programmatico e scalabile, utilizzando tecnologie familiari e standard di settore.
In che modo trasforma l'IT aziendale?
IBM Terraform for Z consente alle organizzazioni di gestire la propria infrastruttura utilizzando il codice, sostituendo i processi manuali tradizionali con workflow automatizzati e ripetibili. Questo approccio dichiarativo non solo riduce l'errore umano, ma accelera anche il provisioning e la scalabilità delle risorse tra gli ambienti.
Con l'integrazione di strumenti e pipeline moderni, i team mainframe possono allinearsi meglio alle pratiche DevOps per creare un ciclo di gestione dell'infrastruttura prescrittivo, che consenta implementazioni controllate e ripetibili. Codificando le best practice dell'infrastruttura, i team possono collaborare con il controllo delle versioni, l'audit e l'accesso basato sui ruoli, garantire la standardizzazione con il riutilizzo delle configurazioni, la policy as code e l'applicazione automatica delle policy e scalare con il self-service e correggere la deriva della configurazione.
Un vantaggio fondamentale di ciò è la riduzione delle competenze specialistiche necessarie per fornire e gestire l'infrastruttura, consentendo ai team di spostare più velocemente e concentrarsi sull'innovazione, sulla riduzione del time to value e sull'aumento dell'agilità aziendale, senza rischi per la sicurezza.
La standardizzazione è fondamentale per una gestione efficiente delle infrastrutture. IBM Terraform for Z promuove la standardizzazione utilizzando un approccio coerente e basato sul codice per definire e gestire l'infrastruttura. Che si tratti di distribuire on-premise o nel cloud, le organizzazioni possono utilizzare gli stessi workflow, riducendo il rischio di deriva della configurazione e migliorando l'affidabilità complessiva del sistema.
IBM Terraform for Z consente alle aziende di accelerare la trasformazione digitale e adattarsi rapidamente a un panorama tecnologico in evoluzione. Le organizzazioni possono modernizzare la gestione dell'infrastruttura senza sacrificare l'affidabilità e la sicurezza dei loro sistemi principali. Supporta operazioni scalabili, sicure e automatizzate, aiutando le organizzazioni a innovare mantenendo il controllo e continuare a trarre beneficio dagli investimenti tecnologici esistenti.
Se usati insieme, Terraform e Ansible forniscono una soluzione completa per la gestione dell'infrastruttura e della configurazione. Terraform viene utilizzato per fornire e gestire l'infrastruttura su più piattaforme, inclusi i server virtuali IBM Z e LinuxONE e le risorse di piattaforma associate, e Ansible orchestra e automatizza la configurazione delle applicazioni e le operazioni di routine in aggiunta a quell'infrastruttura fondamentale. Questa combinazione offre una gestione completa del ciclo di vita dell'infrastruttura e crea un ambiente di automazione coerente, affidabile e scalabile, riducendo al contempo la complessità e il rischio.
Diamo un'occhiata a uno scenario di esempio:
Caso d'uso: provisioning e configurazione dell'ambiente z/OS su richiesta.
Scenario: immaginiamo che tu stia sviluppando una nuova funzione per un'applicazione z/OS principale e che, per testare i suoi miglioramenti, tu debba creare rapidamente un nuovo ambiente on-demand per z/OS. Invece di dover passare attraverso un processo manuale, segui un approccio semplificato e automatizzato utilizzando l'infrastructure-as-code.
Come funziona:
Questa versione supporta quanto segue:
IBM Terraform for Z e LinuxONE sono più di un semplice strumento: sono un abilitatore strategico per l'IT aziendale. Colmando il divario di competenze, allineandosi agli standard dei settori e semplificando la gestione dell'infrastruttura, aiuta le organizzazioni a sbloccare tutto il potenziale della loro infrastruttura.