IBM Terraform for Z e LinuxONE: semplifica la gestione dell'infrastruttura su larga scala

IBM Terraform for Z consente alle organizzazioni di gestire la propria infrastruttura utilizzando il codice, sostituendo i processi manuali tradizionali con workflow automatizzati e ripetibili. Questo approccio dichiarativo non solo riduce l'errore umano, ma accelera anche il provisioning e la scalabilità delle risorse tra gli ambienti.



Con l'integrazione di strumenti e pipeline moderni, i team mainframe possono allinearsi meglio alle pratiche DevOps per creare un ciclo di gestione dell'infrastruttura prescrittivo, che consenta implementazioni controllate e ripetibili. Codificando le best practice dell'infrastruttura, i team possono collaborare con il controllo delle versioni, l'audit e l'accesso basato sui ruoli, garantire la standardizzazione con il riutilizzo delle configurazioni, la policy as code e l'applicazione automatica delle policy e scalare con il self-service e correggere la deriva della configurazione.

Un vantaggio fondamentale di ciò è la riduzione delle competenze specialistiche necessarie per fornire e gestire l'infrastruttura, consentendo ai team di spostare più velocemente e concentrarsi sull'innovazione, sulla riduzione del time to value e sull'aumento dell'agilità aziendale, senza rischi per la sicurezza.