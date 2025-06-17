IBM Terraform for Z e LinuxONE: semplifica la gestione dell'infrastruttura su larga scala

17 giugno 2025

Autore

Kara Todd

Vice President

IBM Z Application Platform

Terraform for Z potenzia i team sfruttando l'infrastructure-as-code attraverso il suo approccio coerente e scalabile. Questa versione consente loro di spostare più velocemente e adattarsi ai cambiamenti adottando l'automazione e riducendo la dipendenza da competenze specializzate.

Con il nuovo Terraform for Z, i team possono spostare la loro attenzione da processi manuali che richiedono tempo a iniziative ad alto valore che rispondono a esigenze aziendali dinamiche.

Infrastructure-as-code semplificata e pronta per le imprese 

IBM® Terraform for Z rende più facile che mai gestire e automatizzare l'infrastruttura IBM® Z con un approccio programmatico e scalabile, utilizzando tecnologie familiari e standard di settore. 

In che modo trasforma l'IT aziendale?

1. Semplifica la complessità con l'infrastruttura come codice 

IBM Terraform for Z consente alle organizzazioni di gestire la propria infrastruttura utilizzando il codice, sostituendo i processi manuali tradizionali con workflow automatizzati e ripetibili. Questo approccio dichiarativo non solo riduce l'errore umano, ma accelera anche il provisioning e la scalabilità delle risorse tra gli ambienti.  
 

Con l'integrazione di strumenti e pipeline moderni, i team mainframe possono allinearsi meglio alle pratiche DevOps per creare un ciclo di gestione dell'infrastruttura prescrittivo, che consenta implementazioni controllate e ripetibili. Codificando le best practice dell'infrastruttura, i team possono collaborare con il controllo delle versioni, l'audit e l'accesso basato sui ruoli, garantire la standardizzazione con il riutilizzo delle configurazioni, la policy as code e l'applicazione automatica delle policy e scalare con il self-service e correggere la deriva della configurazione.

Un vantaggio fondamentale di ciò è la riduzione delle competenze specialistiche necessarie per fornire e gestire l'infrastruttura, consentendo ai team di spostare più velocemente e concentrarsi sull'innovazione, sulla riduzione del time to value e sull'aumento dell'agilità aziendale, senza rischi per la sicurezza. 

2. Si allinea agli standard del settore

La standardizzazione è fondamentale per una gestione efficiente delle infrastrutture. IBM Terraform for Z promuove la standardizzazione utilizzando un approccio coerente e basato sul codice per definire e gestire l'infrastruttura. Che si tratti di distribuire on-premise o nel cloud, le organizzazioni possono utilizzare gli stessi workflow, riducendo il rischio di deriva della configurazione e migliorando l'affidabilità complessiva del sistema.

3. IT aziendale a prova di futuro

IBM Terraform for Z consente alle aziende di accelerare la trasformazione digitale e adattarsi rapidamente a un panorama tecnologico in evoluzione. Le organizzazioni possono modernizzare la gestione dell'infrastruttura senza sacrificare l'affidabilità e la sicurezza dei loro sistemi principali. Supporta operazioni scalabili, sicure e automatizzate, aiutando le organizzazioni a innovare mantenendo il controllo e continuare a trarre beneficio dagli investimenti tecnologici esistenti.

4. Integrazione perfetta con Red Hat Ansible Automation Platform

Se usati insieme, Terraform e Ansible forniscono una soluzione completa per la gestione dell'infrastruttura e della configurazione. Terraform viene utilizzato per fornire e gestire l'infrastruttura su più piattaforme, inclusi i server virtuali IBM Z e LinuxONE e le risorse di piattaforma associate, e Ansible orchestra e automatizza la configurazione delle applicazioni e le operazioni di routine in aggiunta a quell'infrastruttura fondamentale. Questa combinazione offre una gestione completa del ciclo di vita dell'infrastruttura e crea un ambiente di automazione coerente, affidabile e scalabile, riducendo al contempo la complessità e il rischio. 

Terraform for Z in azione

Diamo un'occhiata a uno scenario di esempio:

Caso d'uso: provisioning e configurazione dell'ambiente z/OS su richiesta.

Scenario: immaginiamo che tu stia sviluppando una nuova funzione per un'applicazione z/OS principale e che, per testare i suoi miglioramenti, tu debba creare rapidamente un nuovo ambiente on-demand per z/OS. Invece di dover passare attraverso un processo manuale, segui un approccio semplificato e automatizzato utilizzando l'infrastructure-as-code. 

Come funziona:

  1. Inizia con un modello approvato: poiché siamo in grado di descrivere l'infrastruttura di cui abbiamo bisogno come codice, gli amministratori di sistema possono sviluppare e condividere modelli prescrittivi con gli sviluppatori di applicazioni a valle fornendo un modello self-service per l'infrastruttura richiesta, il tutto gestito utilizzando pipeline di automazione standard. 
  2. Definisci la tua configurazione: assicurati di specificare gli attributi chiave necessari per il tuo ambiente z/OS on-demand. Questi attributi possono essere elementi come le risorse di sistema, le impostazioni di rete e i dettagli di configurazione. 
  3. Invia queste modifiche a SCM: una volta che le modifiche sono state inviate al sistema di gestione del controllo del codice sorgente, puoi rilassarti mentre guardi la pipeline automatizzata prendere il sopravvento.
  4. Lascia che l'automazione prenda il sopravvento: a seconda della configurazione della pipeline, Terraform o Ansible possono dare il via al workflow per il provisioning del nuovo ambiente on-demand, la convalida delle modifiche all'infrastruttura e la configurazione del nuovo ambiente. 
  5. Ricevi una notifica: una volta completato il processo, l'utente riceverà una notifica automatica che indica che il suo ambiente è pronto per l'uso. 

Questa versione supporta quanto segue:

  • Automazione basata su Terraform degli ambienti KVM e z/VM su IBM Z e LinuxONE
  • Automazione basata su Terraform degli ambienti virtuali di sviluppo e test z/OS su IBM Z e LinuxONE

Promuovi l'innovazione con Terraform

IBM Terraform for Z e LinuxONE sono più di un semplice strumento: sono un abilitatore strategico per l'IT aziendale. Colmando il divario di competenze, allineandosi agli standard dei settori e semplificando la gestione dell'infrastruttura, aiuta le organizzazioni a sbloccare tutto il potenziale della loro infrastruttura.

