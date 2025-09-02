IBM Technology Expert Labs si espande nei mercati australiano ed europeo sul marketplace AWS

Alla luce delle crescenti normative (EU AI Act) introdotte dall'Unione europea e dall'ente regolatore della privacy australiano (Office of the Australian Information Commissioner (OAIC)), che sta pubblicando nuove linee guida sulla privacy e l'AI, analisti come Forrester suggeriscono l'importanza di sfruttare un integratore di servizi e sistemi professionale per aiutare le organizzazioni a effettuare un'implementazione di successo. "I servizi tecnici AI includono la fornitura di soluzioni di AI ripetibili e scalabili, che comprendono infrastrutture di AI e dati, governance, formazione e innovazione per un'organizzazione. L'obiettivo è creare un sistema unificato che non solo supporti le esigenze attuali, ma sia anche sufficientemente scalabile e flessibile da adattarsi all'evoluzione delle esigenze future".

La maggior parte delle aziende Fortune 1000 deve ancora affrontare ostacoli che possono includere preoccupazioni relative a dati e privacy, sicurezza, lacune nelle competenze, allucinazione gen AI, integrazione con sistemi legacy e distribuzione di hybrid cloud. Ciò potrebbe impedire la loro rapida adozione di tecnologie gen AI e cloud per accelerare la loro competitività o migliorare la produttività aziendale.

Un articolo di Bytefeed di gennaio evidenzia un sondaggio di riferimento per i dirigenti sull'AI e la leadership dei dati per il 2025 tra le aziende Fortune 1000: i rispondenti hanno verificato che solo il 5% di loro nel 2024 aveva implementato la tecnologia AI su larga scala e che la proiezione per l'ultima parte del 2025 sarebbe stata compresa tra il 25% e il 47% per coloro che intendevano accelerare verso la "produzione in fase iniziale".

IBM Technology Expert Labs si prefigge di aiutare la clientela ad accelerare ulteriormente il processo fino alla produzione e in più siti in diversi mercati globali, man mano che alcune organizzazioni valicano i confini.