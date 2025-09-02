IBM Technology Expert Labs si espande nei mercati australiano ed europeo sul marketplace AWS

2 settembre 2025
Ora IBM Technology Expert Labs Services lancia offerte di servizi professionali più avanzate e si espande in Australia e nei mercati europei sul marketplace AWS.
Abbiamo ampliato ulteriormente la possibilità di acquistare la categoria di offerte di servizi professionali IBM Technology Expert Labs "Advise" e ora "Implement" ("mani sulla tastiera") di ambito e prezzo fissi sul marketplace AWS. Questi servizi sono incentrati sulla creazione, la configurazione, la migrazione, l'ottimizzazione delle prestazioni e la scalabilità degli ambienti delle soluzioni della tecnologia IBM.
Le offerte di IBM Technology Expert Labs possono essere distribuite in remoto a 6 mercati aggiuntivi, Australia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, oltre a quelli dei tre paesi originali (Canada, Stati Uniti e Brasile), annunciati il 7 febbraio 2025.
Alla luce delle crescenti normative (EU AI Act) introdotte dall'Unione europea e dall'ente regolatore della privacy australiano (Office of the Australian Information Commissioner (OAIC)), che sta pubblicando nuove linee guida sulla privacy e l'AI, analisti come Forrester suggeriscono l'importanza di sfruttare un integratore di servizi e sistemi professionale per aiutare le organizzazioni a effettuare un'implementazione di successo. "I servizi tecnici AI includono la fornitura di soluzioni di AI ripetibili e scalabili, che comprendono infrastrutture di AI e dati, governance, formazione e innovazione per un'organizzazione. L'obiettivo è creare un sistema unificato che non solo supporti le esigenze attuali, ma sia anche sufficientemente scalabile e flessibile da adattarsi all'evoluzione delle esigenze future".
La maggior parte delle aziende Fortune 1000 deve ancora affrontare ostacoli che possono includere preoccupazioni relative a dati e privacy, sicurezza, lacune nelle competenze, allucinazione gen AI, integrazione con sistemi legacy e distribuzione di hybrid cloud. Ciò potrebbe impedire la loro rapida adozione di tecnologie gen AI e cloud per accelerare la loro competitività o migliorare la produttività aziendale.
Un articolo di Bytefeed di gennaio evidenzia un sondaggio di riferimento per i dirigenti sull'AI e la leadership dei dati per il 2025 tra le aziende Fortune 1000: i rispondenti hanno verificato che solo il 5% di loro nel 2024 aveva implementato la tecnologia AI su larga scala e che la proiezione per l'ultima parte del 2025 sarebbe stata compresa tra il 25% e il 47% per coloro che intendevano accelerare verso la "produzione in fase iniziale".
IBM Technology Expert Labs si prefigge di aiutare la clientela ad accelerare ulteriormente il processo fino alla produzione e in più siti in diversi mercati globali, man mano che alcune organizzazioni valicano i confini.
Per aiutare a raggiungere clienti in diversi mercati in Asia Pacifico ed Europa allo scopo di accelerare la distribuzione e la velocità di creazione del valore, ci stiamo espandendo verso altri 6 mercati globali.
I Technology Expert Labs IBM sono impegnati in oltre 47.000 interazioni con clienti in tutto il mondo per dare vita alle nostre distribuzioni di prodotto. I nostri consulenti hanno una profonda conoscenza tecnica in materia di competenze orientate al prodotto, specificamente allineate alle nostre soluzioni IBM Tecnologia Software e SaaS. I nostri esperti aiutano i clienti a progettare, distribuire e portare i progetti pilota in produzione.
Ora, con la nostra serie di servizi professionali "Implement", i consulenti di IBM Technology Expert Labs possono fornire non solo pianificazione, valutazioni di controllo della salute e workshop di progettazione di architetture in collaborazione con i team delle organizzazioni, ma anche aiutare a eseguire migrazioni, implementare architetture, creare ambienti, mettere a punto le prestazioni, configurare e personalizzare le caratteristiche di sicurezza e scalare gli ambienti sul cloud pubblico o su hybrid cloud. Queste attività di ambito, dette "mani sulla tastiera", aiutano ad accelerare l'adozione della tecnologia IBM da parte dei clienti e consentono loro di realizzare più rapidamente il ROI.
I clienti possono essere certi che i nostri esperti in materia utilizzeranno modelli di best practice e i asset riutilizzabili proprietari, che aiuteranno le imprese a distribuire con sicurezza e con meno tentativi ed errori, avvalendosi della nostra esperienza e della nostra storia nell'aiutare le organizzazioni globali in diversi settori verticali delle industrie.
AWS e IBM hanno proseguito una preziosa collaborazione bidirezionale con IBM ottenendo riconoscimenti come Partner di consulenza dell'anno di AWS, nonché come Partner di progettazione dell'anno e Partner di collaborazione dell'anno. IBM è un partner AWS Premier Tier con 31 competenze AWS e 23 convalide dei servizi. Con il mix estremamente efficace di un portafoglio di tecnologie IBM, AWS e Red Hat disponibile in 98 paesi e l'accreditamento dei servizi professionali, possiamo rispondere congiuntamente alle esigenze dei clienti globali per accelerare i loro obiettivi aziendali tramite la fornitura di servizi professionali di implementazione.
"L'espansione dei servizi di implementazione di IBM Technology Expert Labs nei mercati chiave in Europa e Asia Pacifico rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra alleanza strategica", ha dichiarato Hemant Mohan, responsabile globale delle partnership strategiche di AWS. "Mentre le organizzazioni a livello globale accelerano i loro percorsi di trasformazione verso l'AI e il cloud, avere accesso alla profonda competenza tecnica di IBM tramite il marketplace AWS aiuterà le imprese a districarsi tra complessi requisiti normativi e a implementare soluzioni scalabili. Questa espansione dimostra il nostro impegno condiviso a fornire alle imprese gli strumenti e le competenze di cui hanno bisogno per innovare con fiducia".
IBM è uno dei maggiori partner AWS sia per la tecnologia che per la consulenza e siamo entusiasti di espandere la portata di questi nuovi servizi nei mercati dell'Asia Pacifico e dell'Europa, dove speriamo di far crescere ulteriormente la nostra partnership progettando e sviluppando soluzioni end-to-end.
Potenzia i team di business e tecnologia all'interno della tua organizzazione collaborando con i consulenti di IBM Technology Expert Labs per eseguire e offrire risultati con eccellenza sfruttando la nostra profonda esperienza orientata al prodotto. Interagisci con noi oggi stesso tramite il marketplace AWS.
Per maggiori informazioni sulla partnership tra AWS e IBM, visita AWS