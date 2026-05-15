IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: accelerazione dell'onboarding dei partner su scala enterprise

Oggi le aziende scambiano dati con centinaia o migliaia di partner commerciali. Eppure l'onboarding rimane lento, manuale e frammentato.

L'onboarding di un singolo partner può richiedere settimane, la configurazione e la convalida possono dipendere notevolmente dall'IT e la visibilità dello stato di onboarding e della preparazione dei partner può essere limitata. Il risultato è un ritardo nelle transazioni, maggiore lentezza dei ricavi e un carico operativo per i team IT.

Con PEM 6.3, i team possono trasformare l'onboarding dei partner da processo lento, manuale e dipendente dall'IT a un modello self-service guidato dal workflow che standardizza le approvazioni, acquisisce i dati dei partner e fornisce configurazioni direttamente negli ambienti Sterling B2Bi e File Gateway.

PEM 6.3 dà una risposta all'onboarding frammentato offrendo ai team visibilità in tempo reale, governance, tracciabilità e controlli basati sui ruoli lungo l'intero ciclo di vita del partner, contribuendo a ridurre il carico operativo e ad accelerare la preparazione dei partner, le transazioni e i tempi di generazione dei ricavi.