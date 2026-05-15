IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: accelerazione dell'onboarding dei partner su scala enterprise

IBM® Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 semplifica l'onboarding e la gestione del ciclo di vita dei partner con automazione dei workflow, il self-service e operazioni integrate in tutto l'ecosistema Sterling.
IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 introduce struttura e automazione nel processo di onboarding dei partner, trasformandolo in un processo scalabile e guidato dal workflow.
Il PEM funge da livello di orchestrazione centralizzato tra la tua organizzazione e i partner commerciali, con integrazione diretta in Sterling B2B Integrator e File Gateway.
Oggi le aziende scambiano dati con centinaia o migliaia di partner commerciali. Eppure l'onboarding rimane lento, manuale e frammentato.
L'onboarding di un singolo partner può richiedere settimane, la configurazione e la convalida possono dipendere notevolmente dall'IT e la visibilità dello stato di onboarding e della preparazione dei partner può essere limitata. Il risultato è un ritardo nelle transazioni, maggiore lentezza dei ricavi e un carico operativo per i team IT.
Con PEM 6.3, i team possono trasformare l'onboarding dei partner da processo lento, manuale e dipendente dall'IT a un modello self-service guidato dal workflow che standardizza le approvazioni, acquisisce i dati dei partner e fornisce configurazioni direttamente negli ambienti Sterling B2Bi e File Gateway.
PEM 6.3 dà una risposta all'onboarding frammentato offrendo ai team visibilità in tempo reale, governance, tracciabilità e controlli basati sui ruoli lungo l'intero ciclo di vita del partner, contribuendo a ridurre il carico operativo e ad accelerare la preparazione dei partner, le transazioni e i tempi di generazione dei ricavi.
Con PEM 6.3, l'onboarding non deve più dipendere da coordinazione occasionale, sviluppo personalizzato o passaggi ripetuti manualmente. I team possono progettare workflow di onboarding strutturati che guidino come i dati dei partner vengono raccolti, esaminati, approvati e forniti. Questi workflow possono anche essere adattati a diversi tipi di partner, protocolli di scambio e requisiti di conformità, offrendo alle aziende un modo più coerente per scalare l'onboarding senza far sembrare ogni configurazione di partner un nuovo progetto.
PEM 6.3 rende inoltre una parte maggiore del processo di onboarding più diretto per il partner. Invece di affidarsi a lunghi thread di e-mail o a ripetuti follow-up IT, i partner possono inviare direttamente i dati, le credenziali e gli input di configurazione necessari tramite workflow guidati. In questo modo si riduce il tira e molla che spesso rallenta l'onboarding, offrendo ai partner un percorso più chiaro per completare la loro parte del processo. In questo modo, i team interni potranno dedicare meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo alla preparazione dei partner per le attività commerciali.
Un grande vantaggio di PEM 6.3 è che l'onboarding è collegato più direttamente agli ambienti Sterling già presenti, inclusi B2Bi e File Gateway. Dopo la raccolta e l'approvazione delle informazioni sui partner, i team possono ridurre il lavoro di configurazione ridondante e procedere più rapidamente al provisioning dei partner per lo scambio di file. Questo modus operandi contribuisce a ridurre il divario tra le attività di onboarding e la piena operatività, soprattutto per le organizzazioni che gestiscono un elevato volume di configurazioni di partner commerciali.
PEM 6.3 offre ai team una visione più chiara di dove si colloca ciascun partner nel processo di onboarding. Anziché affidarsi ad aggiornamenti frammentari o a controlli di stato manuali, i team possono monitorare i progressi, verificare la disponibilità e mantenere la tracciabilità delle attività lungo tutto il ciclo di vita del partner. Inoltre, i workflow di approvazione integrati e i controlli degli accessi basati sui ruoli aiutano le organizzazioni ad applicare la governance in modo coerente, fattore particolarmente importante negli ambienti B2B regolamentati o ad alto volume.
Le organizzazioni che utilizzano le soluzioni IBM Sterling Data Exchange segnalano risultati misurabili:
Questi miglioramenti aiutano le aziende a scalare gli ecosistemi dei partner senza aumentare i costi operativi.
PEM 6.3 è stato progettato anche per rispondere alle esigenze delle aziende che stanno modernizzando la propria infrastruttura B2B. Supporta la distribuzione basata su container su Kubernetes e Red Hat OpenShift, si connette ai sistemi aziendali tramite API e si allinea agli investimenti Sterling effettuati. In questo modo le organizzazioni possono modernizzare l'onboarding dei partner senza considerarlo un impegno di trasformazione distinto. Possono sfruttare l'infrastruttura B2B già utilizzata, rendendo l'onboarding più automatizzato, regolamentato e più facile da scalare.
IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 è disponibile come parte del portfolio IBM Sterling Data Exchange e può essere implementato insieme agli ambienti Sterling già in uso. IBM Sterling Partner Engagement Manager aiuta le aziende a trasformare l'onboarding dei partner da un processo manuale a un'operazione scalabile e guidata dal workflow in tutto l'ecosistema B2B.