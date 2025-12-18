Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: un'esperienza moderna per lo scambio di file B2B di nuova generazione

L'ultima versione introduce l'interfaccia utente amministrativa Sterling File Gateway di nuova generazione, una riprogettazione completa realizzata utilizzando il Carbon Design Language di IBM.

Pubblicato il 18 dicembre 2025
Container colorati impilati uno sopra l'altro

Con il rilascio di IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0, IBM introduce un'esperienza utente di nuova generazione, uno stack tecnologico modernizzato e una sicurezza avanzata, progettati per consentire alle organizzazioni di muoversi più velocemente, operare in modo più sicuro e scalare con fiducia.

Un'esperienza amministrativa di nuova generazione

Le moderne operazioni di trasferimento dei file sono fondamentali per ogni attività digitale. Con le crescenti richieste di sicurezza, gli ecosistemi di partner complessi e i crescenti volumi di dati, le organizzazioni hanno bisogno di una piattaforma di integrazione B2B che semplifichi l'amministrazione, migliori la visibilità e si scali con sicurezza.

L'ultima versione introduce l'interfaccia utente amministrativa Sterling File Gateway di nuova generazione, una riprogettazione completa creata utilizzando il Carbon Design Language di IBM. La nuova interfaccia offre un aspetto pulito e moderno che mette in luce usabilità ed efficienza.

I principali miglioramenti includono:

  • Navigazione e workflow semplificati: riduzione degli schermi e dei clic per compiti comuni.
  • Amministrazione integrata: non è necessario passare alla dashboard B2B Integrator per le attività principali di Sterling File Gateway.
  • Completamento più rapido delle attività: grazie a un layout più intuitivo e a una guida contestuale.

Il risultato è un'esperienza coerente e produttiva che permette agli amministratori di concentrarsi sulle operazioni invece che sulla navigazione.

Strutture di Organizzazione flessibili e accesso basato sui ruoli

Sterling File Gateway 6.2.2.0 introduce una gerarchia organizzativa e un framework di accesso basato sui ruoli, offrendo un controllo più preciso su come dati, utenti e autorizzazioni vengono gestiti nelle diverse unità di business.

Con questa funzionalità, le aziende possono:

  • Definire la propria struttura organizzativa in una gerarchia flessibile e multilivello.
  • Assegnare ruoli amministrativi e accesso ai dati a specifici dipartimenti o unità di business.
  • Applica la separazione dei compiti e la visibilità dei dati per una governance più solida.
  • Genera report per unità organizzativa o in tutta l'azienda per ottenere insight consolidati.
  • Questo framework garantisce che ogni utente abbia il giusto livello di accesso, né più né meno, migliorando sia la sicurezza che il controllo operativo.

Onboarding dei partner semplificato  

L'onboarding dei partner è ora più semplice e veloce con una nuovissima procedura guidata di onboarding progettata per guidare gli utenti attraverso il processo di configurazione end-to-end.

Il wizard aiuta gli amministratori a creare tutti gli asset necessari (utenti, partner, endpoint, canali di routing e modelli) in una sequenza guidata e intuitiva. Gli utenti possono anche salvare e riprendere le sessioni di onboarding senza perdere i progressi.

È stato aggiunto anche l'accesso alla casella condivisa, permettendo a più utenti di gestire un endpoint comune per una migliore collaborazione tra i team.

Migliore visibilità operativa

L'insight operativo compie un importante passo avanti con la nuova dashboard di Sterling File Gateway e le viste di attività file. Questi forniscono una visibilità chiara e fruibile sui trasferimenti di file e sulle prestazioni del sistema.

Le caratteristiche principali includono:

  • Metriche immediate per file arrivati, percorsi riusciti e non riusciti.
  • Filtri rapidi per intervallo di tempo (ultima ora, giorno o settimana).
  • Analisi dettagliata degli eventi di trasferimento, comprese le fasi di arrivo, routing e consegna.
  • Riproduzione e cronologia delle riconsegne per una tracciabilità completa.
  • Questa visione operativa riprogettata consente una risoluzione più rapida dei problemi e un processo decisionale più sicuro attraverso i workflow di trasferimento dei file.

Un progresso significativo per lo scambio di file aziendali

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 rappresenta un significativo progresso in termini di usabilità, governance e sicurezza per lo scambio di file aziendali. Con la sua interfaccia utente moderna, controlli di accesso robusti, insight operativi e facilità d'uso, questa release consente alle organizzazioni di gestire i flussi di file B2B con maggiore fiducia ed efficienza.

Sandeep Rajput

Product Manager - Sterling Data Exchange