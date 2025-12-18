IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: un'esperienza moderna per lo scambio di file B2B di nuova generazione

Le moderne operazioni di trasferimento dei file sono fondamentali per ogni attività digitale. Con le crescenti richieste di sicurezza, gli ecosistemi di partner complessi e i crescenti volumi di dati, le organizzazioni hanno bisogno di una piattaforma di integrazione B2B che semplifichi l'amministrazione, migliori la visibilità e si scali con sicurezza.

L'ultima versione introduce l'interfaccia utente amministrativa Sterling File Gateway di nuova generazione, una riprogettazione completa creata utilizzando il Carbon Design Language di IBM. La nuova interfaccia offre un aspetto pulito e moderno che mette in luce usabilità ed efficienza.

I principali miglioramenti includono:

Navigazione e workflow semplificati : riduzione degli schermi e dei clic per compiti comuni.

: riduzione degli schermi e dei clic per compiti comuni. Amministrazione integrata : non è necessario passare alla dashboard B2B Integrator per le attività principali di Sterling File Gateway.

: non è necessario passare alla dashboard B2B Integrator per le attività principali di Sterling File Gateway. Completamento più rapido delle attività: grazie a un layout più intuitivo e a una guida contestuale.

Il risultato è un'esperienza coerente e produttiva che permette agli amministratori di concentrarsi sulle operazioni invece che sulla navigazione.