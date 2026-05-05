IBM Sovereign Core crea ambienti sovrani AI-ready con controllo verificabile

L'AI ha reso la sovranità un requisito del tempo di esecuzione.

I moderni sistemi di AI dipendono da dati sensibili, modelli, pipeline di inferenza, agenti e tracce operative. Le organizzazioni devono governare non solo dove vengono archiviati i dati, ma anche dove funziona l'AI, come si accede ai modelli, come vengono registrate le decisioni e chi ha autorità sull'ambiente.

IBM Sovereign Core consente alle organizzazioni di distribuire e gestire modelli AI (pronti all'uso o forniti dal cliente), servizi di inferenza, agenti e workload applicativi entro i boundary sovrani. L'elaborazione e l'esecuzione dei modelli dell'AI possono essere indirizzate localmente, senza accesso a fornitori esterni, aiutando le organizzazioni a mantenere governance, responsabilità e controllo sui sistemi AI che operano su dati sensibili.

È possibile predisporre CPU, GPU, macchine virtuali e ambienti di inferenza AI utilizzando modelli standardizzati e profili di configurazione automatizzati. L'infrastruttura e i workload vengono distribuiti come servizi gestiti all'interno delle regioni sovrane, aiutando i team a mantenere una configurazione coerente e allineata ai requisiti di sovranità e conformità.

Per le organizzazioni che spostano l'AI dalla sperimentazione alla produzione, ciò significa che i workload di AI possono essere distribuiti fin dall'inizio per la tracciabilità, la generazione di prove e il controllo operativo.