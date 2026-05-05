IBM Sovereign Core crea ambienti sovrani AI-ready con controllo verificabile

IBM Sovereign Core è progettato per le organizzazioni che hanno bisogno di gestire l'AI e altri workload con maggiore controllo, flessibilità ed evidenza.
L'ascesa dell'AI sta intensificando la pressione per affrontare la sovranità digitale, rimodellando le richieste delle organizzazioni.
Per anni, il dibattito sulla sovranità si è concentrato su dove risiedono i dati. Sebbene la residenza dei dati rimanga di importanza critica, la sovranità si è estesa a un insieme più ampio di questioni: chi gestisce la piattaforma, chi controlla l'accesso, quali dipendenze tecnologiche esistono. Questa situazione si è aggravata in seguito al alcune considerazioni legate all'AI: quali modelli vengono utilizzati, dove vengono eseguiti, come viene governata l'inferenza e come la conformità può essere dimostrata in modo continuo.
IBM Sovereign Core è ora disponibile per contribuire a rispondere a queste problematiche. IBM Sovereign Core consente a imprese, governi e fornitori di servizi di distribuire/implementare e gestire ambienti sovrani AI-ready con pieno controllo del cliente su dati, operazioni e governance.
Le otto caratteristiche e funzionalità principali di IBM Sovereign Core includono:
IBM Sovereign Core combina i servizi di piattaforma, il control plane e le funzionalità di sicurezza in un unico modello di distribuzione. La piattaforma è progettata per funzionare su infrastrutture fornite dal cliente tra i livelli di calcolo, storage e rete.
Il control plane gestito dal cliente è distribuito all'interno del boundary sovrano per gestire il provisioning, la configurazione e le operazioni del ciclo di vita attraverso i servizi della piattaforma e gli ambienti dei tenant. Anche i servizi fondamentali per identità, controllo degli accessi e gestione delle chiavi di crittografia operano in-boundary, con log e record di audit che operano in-boundary, aiutando le organizzazioni a mantenere l'autorità operativa sull'ambiente.
L'architettura aperta e modulare di IBM Sovereign Core consente ai clienti di estendere gli ambienti sovrani mantenendo il controllo sui dati, le operazioni e la tecnologia all'interno del boundary sovrano.
IBM Sovereign Core si basa su una base open source e offre ai clienti maggiore visibilità, certezza e controllo della tecnologia fondamentale. Lo Statement of Direction pubblicata da IBM delinea un impegno verso i componenti fondamentali open-source della base software, rafforzando l'impegno di IBM verso apertura, trasparenza e scelta del cliente.
La sovranità deve essere più di una semplice dichiarazione politica. Per le organizzazioni regolamentate, deve essere osservabile, applicabile e dimostrabile.
IBM Sovereign Core supporta gli obiettivi di conformità attraverso un monitoraggio integrato continuo e la generazione automatizzata di prove tra workload e operazioni di sistema. I controlli di conformità vengono applicati in tempo di esecuzione, con la generazione e la conservazione delle prove entro il boundary.
Oltre 160 framework preinstallati e modelli di policy aiutano i team a valutare rapidamente gli ambienti rispetto ai requisiti di conformità. Le prove pronte per l'audit sono disponibili su richiesta, offrendo ai team la visibilità della posizione di conformità negli ambienti di controllo e di tenant.
Queste prove continue di conformità riducono la dipendenza dalla validazione manuale e dai processi di audit statici, aiutando le organizzazioni a supportare un allineamento coerente della conformità man mano che scalano gli ambienti.
L'AI ha reso la sovranità un requisito del tempo di esecuzione.
I moderni sistemi di AI dipendono da dati sensibili, modelli, pipeline di inferenza, agenti e tracce operative. Le organizzazioni devono governare non solo dove vengono archiviati i dati, ma anche dove funziona l'AI, come si accede ai modelli, come vengono registrate le decisioni e chi ha autorità sull'ambiente.
IBM Sovereign Core consente alle organizzazioni di distribuire e gestire modelli AI (pronti all'uso o forniti dal cliente), servizi di inferenza, agenti e workload applicativi entro i boundary sovrani. L'elaborazione e l'esecuzione dei modelli dell'AI possono essere indirizzate localmente, senza accesso a fornitori esterni, aiutando le organizzazioni a mantenere governance, responsabilità e controllo sui sistemi AI che operano su dati sensibili.
È possibile predisporre CPU, GPU, macchine virtuali e ambienti di inferenza AI utilizzando modelli standardizzati e profili di configurazione automatizzati. L'infrastruttura e i workload vengono distribuiti come servizi gestiti all'interno delle regioni sovrane, aiutando i team a mantenere una configurazione coerente e allineata ai requisiti di sovranità e conformità.
Per le organizzazioni che spostano l'AI dalla sperimentazione alla produzione, ciò significa che i workload di AI possono essere distribuiti fin dall'inizio per la tracciabilità, la generazione di prove e il controllo operativo.
Le organizzazioni devono integrare software e servizi di AI, piattaforme dati e strumenti operativi che supportino la loro attività senza compromettere il boundary sovrano.
IBM Sovereign Core include un catalogo estensibile che le organizzazioni possono rendere accurato per i propri utenti, con le proprie applicazioni, o popolato con software e servizi IBM, di terze parti e open source preventivamente controllati da un ecosistema di partner software e infrastrutturali che include: AMD , ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB e Palo Alto Networks.
Il catalogo aiuta le organizzazioni ad accelerare i workload tradizionali e basati su AI, mantenendo il controllo su dati, operazioni e tecnologia.
IBM Sovereign Core è progettato per le organizzazioni che devono gestire workload sensibili con maggiore controllo, flessibilità ed evidenza.
In questi casi d'uso, l'obiettivo è lo stesso: aiutare le organizzazioni a innovare con l'AI mantenendo un'autorità dimostrabile su sistemi, dati, operazioni e prove che contano di più.
IBM Sovereign Core è una piattaforma software sovrana che offre controllo gestito dal cliente, prove di conformità automatizzate, AI governata e un ecosistema estensibile.
Nel complesso, queste funzionalità aiutano le organizzazioni a distribuire e gestire ambienti AI-ready con controllo, conformità e indipendenza operativa su larga scala.