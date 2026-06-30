La prossima evoluzione della sovranità digitale con IBM Sovereign Core 1.1

IBM Sovereign Core 1.1 si basa sulla nostra visione della sovranità digitale con innovazioni che rafforzano la conformità, la preparazione all'AI e il controllo da parte dei clienti.
Quando IBM ha lanciato Sovereign Core al THINK 2026, abbiamo affrontato ciò di cui i clienti ci dicono di aver più bisogno: controllo locale dei dati e delle operazioni, prova continua di conformità e la capacità di eseguire l'AI dove risiedono i loro dati. Basato su un'architettura aperta e modulare, Sovereign Core garantisce neutralità rispetto ai fornitori, portabilità e multi-tenancy, riducendo le dipendenze esterne e aiutando al contempo le organizzazioni a scalare l'AI all'interno dei propri confini sovrani.
Oggi siamo lieti di annunciare la disponibilità della versione 1.1 con ulteriori miglioramenti che rafforzano le capacità uniche di Sovereign Core di fornire una soluzione completa per la sovranità digitale.
Sovereign Core offre funzionalità di conformità leader del settore, con valutazione continua della conformità, monitoraggio in tempo reale e generazione automatizzata di prove per revisori e autorità di regolamentazione. Con la versione 1.1, abbiamo quasi raddoppiato il numero di framework di conformità integrati, ampliando la copertura a 235 framework.
Questa copertura estesa aiuta le organizzazioni ad accelerare le iniziative di conformità, ridurre l'onere degli audit e ottenere una migliore visibilità sui rischi con maggiore sicurezza attraverso la generazione e il monitoraggio continui delle prove. Anziché affidarsi a valutazioni puntuali, i clienti possono dimostrare la conformità con prove continue e verificabili. Grazie all'integrazione di queste funzionalità direttamente nella piattaforma, Sovereign Core trasforma la conformità da un processo manuale in una funzionalità automatizzata e sempre attiva.
La sovranità dell'AI è una funzionalità fondamentale di Sovereign Core, garantita tramite modelli, agenti e servizi di inferenza governati che operano all'interno dei confini sovrani. Fornisce una base scalabile per creare, distribuire e gestire workload di AI combinando operazioni automatizzate, servizi containerizzati e funzionalità multi-tenant, così che le organizzazioni possano sviluppare e scalare rapidamente applicazioni di AI mantenendo il controllo sovrano. Per accelerare ulteriormente l'implementazione dell'AI, la versione 1.1 introduce PostgreSQL come servizio di piattaforma di base, disponibile in anteprima tecnica.
Oltre a fornire un database affidabile di livello aziendale, PostgreSQL include il supporto per l'estensione pgvector, che consente la ricerca per similarità vettoriale per le applicazioni di retrieval-augmented generation (RAG). In questo modo, le organizzazioni possono recuperare conoscenze aziendali rilevanti prima che un modello di AI generi una risposta, migliorando l'accuratezza, la pertinenza e l'affidabilità delle esperienze di ricerca, degli assistenti e delle risposte alle domande basate sull'AI.
Man mano che le organizzazioni trasferiscono i workload di AI in produzione, l'efficienza operativa diventa sempre più importante. Sovereign Core 1.1 introduce linee guida e funzionalità che aiutano i clienti a ridurre i costi di inferenza dell'AI attraverso il partizionamento NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG).
La tecnologia MIG permette di suddividere in modo sicuro una singola GPU in più istanze isolate, così da consentire l'esecuzione simultanea di workload di AI pur mantenendo la separazione tra gli stessi. Questo approccio migliora l'utilizzo della GPU, riduce i costi di infrastruttura e supporta una fornitura più efficiente di servizi di AI multi-tenant all'interno di ambienti sovrani.
Sovereign Core è progettato per garantire la sovranità operativa controllata dal cliente, conferendo a quest'ultimo l'autorità diretta sui propri ambienti. La versione 1.1 estende la visibilità operativa con funzionalità di monitoraggio potenziate che forniscono agli amministratori dei clienti una visibilità a livello di utilizzo e di tenant in tutto il control plane di Sovereign Core.
Questi miglioramenti offrono agli amministratori insight più approfonditi in merito al consumo della piattaforma e all'attività dei tenant, aiutando le organizzazioni a migliorare la governance, rafforzare la supervisione operativa e ottimizzare l'allocazione delle risorse negli ambienti sovrani.
I requisiti di sovranità digitale non sono immutabili. Le normative continuano ad ampliarsi. Le aspettative in materia di governance dell'AI continuano a maturare. La resilienza operativa e l'indipendenza della supply chain sono ormai priorità a livello di consiglio di amministrazione, e le imprese si aspettano maggiore flessibilità, portabilità e libertà di scelta nei propri ambienti tecnologici.
Il valore dei miglioramenti introdotti nella versione 1.1 di Sovereign Core va oltre le singole funzionalità stesse. Insieme, rafforzano l'impegno di IBM a fornire una piattaforma di sovranità completa, basata su apertura, controllo operativo e conformità verificabile.
Dalle prove continue di conformità e dall'ampliamento della copertura normativa ai servizi di AI governati e alle operazioni controllate dal cliente, Sovereign Core 1.1 aiuta le organizzazioni a scalare la trasformazione digitale e l'adozione dell'AI, mantenendo al contempo il controllo dei propri dati, della tecnologia, delle operazioni e dei workflow di AI.
Man mano che il landscape della sovranità si evolverà, anche Sovereign Core farà altrettanto.