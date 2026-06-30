La prossima evoluzione della sovranità digitale con IBM Sovereign Core 1.1

I requisiti di sovranità digitale non sono immutabili. Le normative continuano ad ampliarsi. Le aspettative in materia di governance dell'AI continuano a maturare. La resilienza operativa e l'indipendenza della supply chain sono ormai priorità a livello di consiglio di amministrazione, e le imprese si aspettano maggiore flessibilità, portabilità e libertà di scelta nei propri ambienti tecnologici.

Il valore dei miglioramenti introdotti nella versione 1.1 di Sovereign Core va oltre le singole funzionalità stesse. Insieme, rafforzano l'impegno di IBM a fornire una piattaforma di sovranità completa, basata su apertura, controllo operativo e conformità verificabile.

Dalle prove continue di conformità e dall'ampliamento della copertura normativa ai servizi di AI governati e alle operazioni controllate dal cliente, Sovereign Core 1.1 aiuta le organizzazioni a scalare la trasformazione digitale e l'adozione dell'AI, mantenendo al contempo il controllo dei propri dati, della tecnologia, delle operazioni e dei workflow di AI.

Man mano che il landscape della sovranità si evolverà, anche Sovereign Core farà altrettanto.

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