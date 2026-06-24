Semplifica le operazioni aziendali con efficienza dei tenant e risoluzione ottimizzata con IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub 5.4 introduce l'operatore Software Hub Backup and Restore (BR) per semplificare e snellire i processi di backup and recovery, riducendo la complessità operativa e il lavoro manuale. Eliminando la necessità di più passaggi e minimizzando la dipendenza dall'accesso diretto degli amministratori, l'operatore aiuta a migliorare l'efficienza e la coerenza tra gli ambienti. Inoltre, in Tech Preview abbiamo migliorato la flessibilità di ripristino che consente ai team di convalidare i backup in namespace isolati per proteggere gli ambienti di produzione ed eseguire attività di ripristino con maggiore sicurezza e riduzione del sovraccarico operativo.

Questa versione offre miglioramenti delle prestazioni che riducono i tempi di installazione, consentendo di installare i componenti della piattaforma fino al 35% più velocemente rispetto alle versioni precedenti. Queste ottimizzazioni avvantaggiano anche le operazioni di aggiornamento e ripristino, aiutando a ridurre i tempi di inattività.

I miglioramenti nella gestione degli accessi forniscono una visibilità più chiara delle modifiche agli accessi degli utenti su tutta la piattaforma. Gli aggiornamenti garantiscono che le aggiunte e le rimozioni degli accessi vengano acquisite in modo più coerente e possano essere rintracciate più facilmente tra i servizi, aiutando i team di sicurezza e conformità a effettuare recensioni con maggiore sicurezza. Miglioramenti della sicurezza rafforzano ulteriormente la piattaforma con il supporto all'autenticazione basata su certificati, migliorando così la sicurezza delle integrazioni e-mail.