Semplifica le operazioni aziendali con efficienza dei tenant e risoluzione ottimizzata con IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub Premium 5.4 si basa sull'attenzione della piattaforma su scalabilità, chiarezza operativa e prontezza aziendale.
Questa release introduce miglioramenti mirati nella gestione delle piattaforme, nelle operazioni assistite dall'AI e nella governance delle risorse, riflettendo i feedback dei clienti che gestiscono Software Hub in più team e ambienti. Gli aggiornamenti della v5.4 sono progettati per supportare l'adozione di piattaforme condivise, semplificare l'amministrazione quotidiana e rafforzare la sicurezza e l'affidabilità man mano che l'utilizzo aumenta.
IBM Software Hub Premium 5.4 introduce la multitenancy per aiutare le organizzazioni a gestire più team o unità di business su una singola piattaforma, mantenendo dati e configurazioni chiaramente separati. Questo consente un onboarding più rapido e un uso più efficiente di servizi e infrastrutture condivise come watsonx.ai e Datastage, mantenendo al contempo la sicurezza e la governance che ci si aspetta dagli ambienti aziendali.
Con il supporto integrato per la gestione a livello di account, la visibilità e l'attribuzione dei costi, la multi‑tenancy offre ai proprietari delle piattaforme una migliore supervisione e ai team l'indipendenza di cui hanno bisogno per agire rapidamente. Questo rende più facile scalare le piattaforme condivise in modo responsabile senza aggiungere complessità operativa.
La versione 5.4 di AI Assistant introduce progressi nelle sue funzionalità agentiche, migliorando il controllo degli utenti, la flessibilità e l'esperienza complessiva tra le funzionalità chiave. Il nuovo Agente di risoluzione dei problemi rende la gestione dei problemi più strutturata e trasparente grazie a opzioni predefinite, piani di ricerca visibili ed esecuzione controllata.
Inoltre, il gateway MCP viene introdotto come punto di ingresso centralizzato che consente a Software Hub AI Assistant di accedere agli strumenti da più server MCP interni e di terze parti, consentendo una più ampia integrazione ed estensibilità.
Ora l'AI Assistant Setup consente l'auto-hosting dell'LLM e dei modelli integrati che alimentano l'AI Assistant in una distribuzione completamente on-premise, garantendo una maggiore sicurezza e conformità.
I miglioramenti apportati al Remote Data Plane migliorano la gestione dei workload Spark negli ambienti distribuiti. I limiti di risorse definiti aiutano le organizzazioni a evitare l'uso eccessivo, ridurre i conflitti e mantenere prestazioni prevedibili, continuando al contempo a supportare modelli di distribuzione ibridi e multi-cloud.
IBM Software Hub 5.4 introduce l'operatore Software Hub Backup and Restore (BR) per semplificare e snellire i processi di backup and recovery, riducendo la complessità operativa e il lavoro manuale. Eliminando la necessità di più passaggi e minimizzando la dipendenza dall'accesso diretto degli amministratori, l'operatore aiuta a migliorare l'efficienza e la coerenza tra gli ambienti. Inoltre, in Tech Preview abbiamo migliorato la flessibilità di ripristino che consente ai team di convalidare i backup in namespace isolati per proteggere gli ambienti di produzione ed eseguire attività di ripristino con maggiore sicurezza e riduzione del sovraccarico operativo.
Questa versione offre miglioramenti delle prestazioni che riducono i tempi di installazione, consentendo di installare i componenti della piattaforma fino al 35% più velocemente rispetto alle versioni precedenti. Queste ottimizzazioni avvantaggiano anche le operazioni di aggiornamento e ripristino, aiutando a ridurre i tempi di inattività.
I miglioramenti nella gestione degli accessi forniscono una visibilità più chiara delle modifiche agli accessi degli utenti su tutta la piattaforma. Gli aggiornamenti garantiscono che le aggiunte e le rimozioni degli accessi vengano acquisite in modo più coerente e possano essere rintracciate più facilmente tra i servizi, aiutando i team di sicurezza e conformità a effettuare recensioni con maggiore sicurezza. Miglioramenti della sicurezza rafforzano ulteriormente la piattaforma con il supporto all'autenticazione basata su certificati, migliorando così la sicurezza delle integrazioni e-mail.
IBM Software Hub 5.4 rafforza la capacità della piattaforma di supportare l'adozione su scala aziendale migliorando le prestazioni, semplificando le operazioni e potenziando la governance. Insieme, questi aggiornamenti aiutano le organizzazioni a gestire le piattaforme condivise in modo più efficiente, a ridurre i costi operativi e a offrire esperienze più affidabili e sicure man mano che i workload di AI e dati continuano a espandersi.
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