IBM® Safer Payments introduce la generazione di caratteristiche comportamentali basate sull'AI

L'automatizzazione della generazione di funzionalità aumenta efficienza e scalabilità nei workflow del machine learning, riducendo lo sforzo manuale e il rischio di errore umano, permettendo al contempo la scoperta di funzionalità nuove ed efficaci che i metodi manuali tradizionali spesso trascurano.

Questa nuova capacità va oltre l'automazione dei processi. Applica un algoritmo AI/ML proprietario che replica l'esperienza del dominio umano. L'algoritmo genera e valuta automaticamente caratteristiche comportamentali significative (contatori o profili) che influenzano direttamente le prestazioni del modello di rilevamento delle frodi. Utilizzando l'AI non solo per addestrare il modello, ma anche per il complesso passaggio della creazione delle caratteristiche, la qualità, la spiegabilità e l'accuratezza predittiva del modello sono notevolmente migliorate.

La creazione tradizionale di caratteristiche è noiosa, richiede molto tempo e dipende fortemente dalla conoscenza e dall'intuizione del professionista dei dati. La selezione manuale delle caratteristiche spesso non è standardizzata, per cui analisti diversi o addirittura lo stesso analista nel tempo possono selezionare set di caratteristiche diversi, con conseguenti modelli e risultati incoerenti.

Con l'automazione basata sull'AI, Safer Payments offre un approccio standardizzato, riproducibile e imparziale alla generazione delle caratteristiche. Il processo riduce la variabilità, garantisce risultati affidabili e consente ai team di gestione delle frodi di produrre modelli ad alte prestazioni più rapidamente, trasformando lo sviluppo del modello da un'arte manuale a una scienza intelligente e automatizzata.