Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM® Safer Payments introduce la generazione di caratteristiche comportamentali basate sull'AI

IBM Safer Payments introduce un generatore di caratteristiche basato sull'AI che replica le competenze umane in ambito lavorativo per creare, valutare e ottimizzare automaticamente le caratteristiche comportamentali.

Pubblicato il 4 dicembre 2025
Due donne in un grande magazzino. Una tiene in mano un processore di pagamento e l'altra usa la carta per pagare
By Evangelina Rajendran and Ori Lotan

Con la versione 6.9, IBM Safer Payments introduce un Feature Generator basato sull'AI che replica l'esperienza del dominio umano per creare, valutare e ottimizzare automaticamente le caratteristiche comportamentali attraverso un processo iterativo ed evolutivo che consente modelli di rilevamento delle frodi più veloci, più precisi e più spiegabili. 

Nella prevenzione delle frodi nei pagamenti, la qualità di un modello dipende dalla qualità delle sue caratteristiche, ovvero dai profili comportamentali che catturano il modo in cui le entità agiscono nel tempo. I metodi tradizionali di feature engineering come la combinazione, aggregazione o trasformazione dei dati esistenti sono utili ma limitati: non creano le caratteristiche di profilazione comportamentale che gli esperti di frode si affidano per rilevare i modelli di attacco complessi e in evoluzione. 

Creare queste caratteristiche comportamentali è sempre stato il passaggio più dispendioso in termini di tempo e di competenze nello sviluppo del modello.

Automazione basata sull'AI che aumenta la qualità del modello 

L'automatizzazione della generazione di funzionalità aumenta efficienza e scalabilità nei workflow del machine learning, riducendo lo sforzo manuale e il rischio di errore umano, permettendo al contempo la scoperta di funzionalità nuove ed efficaci che i metodi manuali tradizionali spesso trascurano. 

Questa nuova capacità va oltre l'automazione dei processi. Applica un algoritmo AI/ML proprietario che replica l'esperienza del dominio umano. L'algoritmo genera e valuta automaticamente caratteristiche comportamentali significative (contatori o profili) che influenzano direttamente le prestazioni del modello di rilevamento delle frodi. Utilizzando l'AI non solo per addestrare il modello, ma anche per il complesso passaggio della creazione delle caratteristiche, la qualità, la spiegabilità e l'accuratezza predittiva del modello sono notevolmente migliorate. 

La creazione tradizionale di caratteristiche è noiosa, richiede molto tempo e dipende fortemente dalla conoscenza e dall'intuizione del professionista dei dati. La selezione manuale delle caratteristiche spesso non è standardizzata, per cui analisti diversi o addirittura lo stesso analista nel tempo possono selezionare set di caratteristiche diversi, con conseguenti modelli e risultati incoerenti. 

Con l'automazione basata sull'AI, Safer Payments offre un approccio standardizzato, riproducibile e imparziale alla generazione delle caratteristiche. Il processo riduce la variabilità, garantisce risultati affidabili e consente ai team di gestione delle frodi di produrre modelli ad alte prestazioni più rapidamente, trasformando lo sviluppo del modello da un'arte manuale a una scienza intelligente e automatizzata. 

Come funziona: generatore di caratteristiche basato sull'AI in 4 semplici passaggi  

La nuova funzionalità è comodamente integrata nel "Model Factory" di IBM Safer Payments, la raccolta di strumenti che consente agli utenti di addestrare, testare e distribuire rapidamente modelli di machine learning personalizzati e regole per combattere minacce emergenti. 

Utilizzando un'interfaccia intuitiva, la nuova funzionalità consente agli utenti di:

  1. Selezionare i set di dati: definisci i dati per l'addestramento, la convalida e la verifica. 
  2. Definire le dimensioni di profilazione: scegli quali attributi di dati possono essere inclusi nella generazione di nuove funzionalità. 
  3. Impostare i parametri dell'algoritmo: seleziona i due parametri principali dell'algoritmo di selezione delle caratteristiche, ad esempio: il numero di iterazioni e il numero di caratteristiche candidate valutate in ogni iterazione.          
  4. Applicare le convenzioni di denominazione: seleziona la convenzione di denominazione utilizzata per definire chiaramente le caratteristiche generate.          

Vengono utilizzate varie tecniche di analisi dei dati per generare una popolazione di caratteristiche candidate analizzando il set di dati di addestramento. In un processo evolutivo iterativo, l'algoritmo simula, valuta e valuta ciascun candidato per determinarne l'importanza predittiva e l'impatto complessivo sulle prestazioni del modello. In ogni iterazione, le caratteristiche più performanti vengono mantenute, mentre i candidati meno performanti vengono sostituiti con nuove varianti utilizzando la selezione, il crossover e la mutazione. Una volta completato il processo, le caratteristiche valutate vengono presentate con punteggi dettagliati e statistiche che ne illustrano la rilevanza, il miglioramento del rilevamento, e il contributo alla riduzione dei falsi positivi.

Automazione end-to-end: perché è importante

Integrando direttamente l'automazione basata sull'AI nel processo di costruzione dei modelli, IBM Safer Payments consente ai team anti-frode di reagire istantaneamente ai nuovi modelli di attacco, migliorando la precisione di rilevamento, riducendo i falsi positivi e lo sforzo operativo. 

Questa funzionalità non solo accelera lo sviluppo dei modelli, ma completa l'automazione della creazione di modelli di frode, collegando l'ingestione dei dati, la generazione delle caratteristiche e l'addestramento dei modelli in un unico workflow all'interno di Model Factory. Gli analisti delle frodi ora possono costruire, testare e implementare modelli sofisticati e spiegabili senza dover fare affidamento su risorse di data science o interventi dei fornitori. 

Il risultato è un ecosistema di prevenzione delle frodi più agile, trasparente e autosufficiente, che consente alle istituzioni di rispondere più rapidamente alle minacce emergenti, garantire la fiducia normativa e migliorare continuamente la qualità del modello su larga scala. 

Ora disponibile per l'implementazione

La generazione di caratteristiche assistita dall'AI è inclusa in IBM Safer Payments v6.9, disponibile ora per l'implementazione.  

Scopri di più su IBM Safer Payments

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation, IBM Software

IBM

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM