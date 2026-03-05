IBM Safer Payments introduce rilevamento delle frodi abilitato da agentic AI

Questa funzionalità fornisce la base per accelerare il rilevamento, l'indagine e la risposta, mantenendo al contempo l'accuratezza, la trasparenza e il controllo richiesti negli ambienti di pagamento regolamentati.
La prevenzione delle frodi nei pagamenti è sotto pressione per operare alla velocità delle macchine. Le frodi sono sempre più adattive e automatizzate, mentre molti sistemi antifrode esistenti rimangono limitati da regole statiche e workflow predefiniti. Questa lacuna ha creato la necessità di sistemi di agentic AI che possano ragionare, pianificare e agire in modo dinamico e che siano basati su un'intelligence affidabile e in tempo reale delle frodi.
Per affrontare questa sfida, IBM Safer Payments introduce il server Model Context Protocol (MCP), abilitando il rilevamento delle frodi basato su agentic AI. Attraverso MCP, gli agenti AI possono interrogare in sicurezza direttamente le API IBM Safer Payments, basando il loro ragionamento su un'intelligence in tempo reale relativa alle frodi mentre valutano transazioni, avvisi e nuovi modelli di minaccia.
IBM Safer Payments MCP è stato introdotto come una funzionalità di anteprima autonoma che consente a clienti e partner di collegare l'agentic AI con le distribuzioni esistenti di Safer Payments. Questa soluzione viene offerta senza costi aggiuntivi o modifiche alla piattaforma per le distribuzioni esistenti di IBM Safer Payments. In questa fase, MCP fornisce la base sicura lato server per i workflow agentici, con demo pratiche e abilitazione aggiuntiva pianificata per le versioni future.
Questa funzionalità fornisce la base per accelerare il rilevamento, l'indagine e la risposta, mantenendo al contempo l'accuratezza, la trasparenza e il controllo richiesti negli ambienti di pagamento regolamentati. Gli agenti AI compatibili con MCP non sono più limitati a un singolo sistema e possono operare su fonti di dati affidabili, pur rimanendo governati e verificabili.
Oltre a interrogare IBM Safer Payments per informazioni sulle frodi in tempo reale, gli agenti possono correlare gli insight con i segnali provenienti da altri sistemi e fonti di dati autorizzati, consentendo un ragionamento più ampio e sensibile al contesto, pur rimanendo governati, verificabili e basati su dati affidabili sulle frodi.
Questa architettura consente agli agenti AI compatibili con MCP di spostarsi in modo fluido tra i dati sulle frodi senza query manuali degli analisti, riducendo i cicli di indagine da minuti o ore a secondi.
Il server MCP funge da interfaccia sicura tra IBM Safer Payments e modelli linguistici di grandi dimensioni e agenti AI compatibili con MCP. Tramite MCP, gli agenti possono:
Incorporando nativamente l'intelligenza IBM Safer Payments nel ragionamento degli agenti, il server MCP garantisce che gli agenti AI operino con gli stessi dati accurati, tempestivi e contestuali di cui si fidano gli analisti umani, sbloccando sia velocità che precisione su larga scala per:
Questa anteprima introduce MCP e come si inserisce all'interno di IBM Safer Payments come livello fondamentale di abilitazione per agentic AI. Le funzionalità di anteprima sono fornite solo a scopo di valutazione e feedback e non sono supportate per l'uso in produzione. La funzionalità, la disponibilità e le tempistiche possono cambiare con l'evolversi della capacità.