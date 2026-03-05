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IBM Safer Payments introduce rilevamento delle frodi abilitato da agentic AI

Questa funzionalità fornisce la base per accelerare il rilevamento, l'indagine e la risposta, mantenendo al contempo l'accuratezza, la trasparenza e il controllo richiesti negli ambienti di pagamento regolamentati.

Pubblicato il 5 marzo 2026

La prevenzione delle frodi nei pagamenti è sotto pressione per operare alla velocità delle macchine. Le frodi sono sempre più adattive e automatizzate, mentre molti sistemi antifrode esistenti rimangono limitati da regole statiche e workflow predefiniti. Questa lacuna ha creato la necessità di sistemi di agentic AI che possano ragionare, pianificare e agire in modo dinamico e che siano basati su un'intelligence affidabile e in tempo reale delle frodi.  

Per affrontare questa sfida, IBM Safer Payments introduce il server Model Context Protocol (MCP), abilitando il rilevamento delle frodi basato su agentic AI. Attraverso MCP, gli agenti AI possono interrogare in sicurezza direttamente le API IBM Safer Payments, basando il loro ragionamento su un'intelligence in tempo reale relativa alle frodi mentre valutano transazioni, avvisi e nuovi modelli di minaccia.  

Accelerare il rilevamento, l'indagine e la risposta con agentic AI

IBM Safer Payments MCP è stato introdotto come una funzionalità di anteprima autonoma che consente a clienti e partner di collegare l'agentic AI con le distribuzioni esistenti di Safer Payments. Questa soluzione viene offerta senza costi aggiuntivi o modifiche alla piattaforma per le distribuzioni esistenti di IBM Safer Payments. In questa fase, MCP fornisce la base sicura lato server per i workflow agentici, con demo pratiche e abilitazione aggiuntiva pianificata per le versioni future.

Questa funzionalità fornisce la base per accelerare il rilevamento, l'indagine e la risposta, mantenendo al contempo l'accuratezza, la trasparenza e il controllo richiesti negli ambienti di pagamento regolamentati. Gli agenti AI compatibili con MCP non sono più limitati a un singolo sistema e possono operare su fonti di dati affidabili, pur rimanendo governati e verificabili.

Oltre a interrogare IBM Safer Payments per informazioni sulle frodi in tempo reale, gli agenti possono correlare gli insight con i segnali provenienti da altri sistemi e fonti di dati autorizzati, consentendo un ragionamento più ampio e sensibile al contesto, pur rimanendo governati, verificabili e basati su dati affidabili sulle frodi.

Come funziona: workflow agentico basato su MCP

Questa architettura consente agli agenti AI compatibili con MCP di spostarsi in modo fluido tra i dati sulle frodi senza query manuali degli analisti, riducendo i cicli di indagine da minuti o ore a secondi.  

Il server MCP funge da interfaccia sicura tra IBM Safer Payments e modelli linguistici di grandi dimensioni e agenti AI compatibili con MCP. Tramite MCP, gli agenti possono:

  • Consultare un'intelligence sulle frodi in tempo reale: recupera valutazioni del rischio delle transazioni in tempo reale, avvisi e contesto comportamentale direttamente da IBM Safer Payments.
  • Ragionare su più segnali: combina i dati delle transazioni, i profili comportamentali e i modelli storici per prendere decisioni contestuali.
  • Pianificare ed eseguire le azioni in modo dinamico: adatta i workflow in modo dinamico dando priorità agli avvisi, intensificando le indagini o attivando azioni difensive man mano che le minacce si evolvono.
  • Rimanere ancorati a dati affidabili: assicurati che il ragionamento degli agenti si basi su un'intelligence accurata e autorevole in materia di frodi, piuttosto che su supposizioni o input obsoleti.

Perché è importante: prendere le decisioni giuste ancora più velocemente

Incorporando nativamente l'intelligenza IBM Safer Payments nel ragionamento degli agenti, il server MCP garantisce che gli agenti AI operino con gli stessi dati accurati, tempestivi e contestuali di cui si fidano gli analisti umani, sbloccando sia velocità che precisione su larga scala per:

  • Riduzione dei falsi positivi e assegnazione di priorità degli avvisi. Gli agenti AI possono essere progettati per incrociare istantaneamente gli avvisi con le informazioni sulle frodi in tempo reale, per separare i pagamenti autentici da quelli fraudolenti. Ciò riduce i falsi positivi e impedisce agli analisti di sprecare cicli in attività irrilevanti.
  • Indagine automatizzata sulle frodi: gli agenti AI possono essere progettati per esplorare i dati sulle frodi senza query manuali da parte degli analisti. Arrivano alla conclusione corretta con un contesto di supporto adeguato in pochi secondi.
  • Correzione prioritaria delle vulnerabilità: con le informazioni in tempo reale, gli agenti AI possono essere progettati per identificare quali vulnerabilità vengono sfruttate attivamente rispetto ai rischi teorici. I team di sicurezza possono applicare le patch in tempo reale a ciò che viene attaccato, allineando le risorse alle minacce reali.
  • Potenziamento degli analisti, non sostituzione: gli agenti AI possono essere progettati per redigere report, riassumere le informazioni ed evidenziare le anomalie, fornendo agli analisti bozze di qualità in modo che possano concentrarsi sulle decisioni. Questo riduce il rischio di burnout e consente ai team di prevenzione delle frodi di scalare in modo efficace.

Ora disponibile come funzionalità di anteprima

Questa anteprima introduce MCP e come si inserisce all'interno di IBM Safer Payments come livello fondamentale di abilitazione per agentic AI. Le funzionalità di anteprima sono fornite solo a scopo di valutazione e feedback e non sono supportate per l'uso in produzione. La funzionalità, la disponibilità e le tempistiche possono cambiare con l'evolversi della capacità.  

Esplora le funzionalità di IBM Safer Payments

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation

IBM Software