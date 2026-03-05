IBM Safer Payments introduce rilevamento delle frodi abilitato da agentic AI

IBM Safer Payments MCP è stato introdotto come una funzionalità di anteprima autonoma che consente a clienti e partner di collegare l'agentic AI con le distribuzioni esistenti di Safer Payments. Questa soluzione viene offerta senza costi aggiuntivi o modifiche alla piattaforma per le distribuzioni esistenti di IBM Safer Payments. In questa fase, MCP fornisce la base sicura lato server per i workflow agentici, con demo pratiche e abilitazione aggiuntiva pianificata per le versioni future.

Questa funzionalità fornisce la base per accelerare il rilevamento, l'indagine e la risposta, mantenendo al contempo l'accuratezza, la trasparenza e il controllo richiesti negli ambienti di pagamento regolamentati. Gli agenti AI compatibili con MCP non sono più limitati a un singolo sistema e possono operare su fonti di dati affidabili, pur rimanendo governati e verificabili.

Oltre a interrogare IBM Safer Payments per informazioni sulle frodi in tempo reale, gli agenti possono correlare gli insight con i segnali provenienti da altri sistemi e fonti di dati autorizzati, consentendo un ragionamento più ampio e sensibile al contesto, pur rimanendo governati, verificabili e basati su dati affidabili sulle frodi.