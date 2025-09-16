A nostro avviso, questo riconoscimento riflette i punti di forza di IBM nel semplificare la gestione dei sistemi in ambienti eterogenei integrando le funzioni di gestione dei sistemi.

Riteniamo che IBM Workload Automation (IWA) si distingua per la sua capacità di supportare l'orchestrazione e l'esecuzione affidabili di workflow complessi su larga scala. Queste funzionalità consentono alle aziende di gestire migliaia di operazioni in tutti gli ambienti, adattarsi dinamicamente alle richieste di prestazioni e garantire il completamento puntuale dei processi chiave.

A nostro avviso, l'orchestrazione dei dati è un caso d'uso particolarmente valido per IWA. Man mano che le organizzazioni accelerano la trasformazione digitale, IWA consente lo spostamento sicuro e intelligente dei dati attraverso pipeline per finalità di analytics, reportistica e servizi aziendali. Con funzionalità di AI integrate e basate su watsonx, la piattaforma supporta la pianificazione predittiva, il rilevamento delle anomalie e l'integrazione di decisioni basate sull'intelligenza artificiale nei workflow.

Anche la facilità d'uso è stata migliorata con un'interfaccia ridisegnata, un catalogo d'integrazione più ampio e Managed File Transfer nativo. Questi miglioramenti riducono la complessità operativa e offrono ai team una visibilità più chiara, riducendo al minimo lo sforzo manuale.

L'analisi di Gartner evidenzia la maturità del mercato SOAP nel suo complesso. A nostro avviso, la flessibilità ibrida e il continuo investimento di IBM nell'innovazione dell'AI consentono a Workload Automation di aiutare le aziende a semplificare l'orchestrazione e a raggiungere l'efficienza operativa con fiducia.

Fonte: Gartner, Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms, Chris Saunderson, Cameron Haight, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 26 agosto 2025. GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio, mentre Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e nel mondo: i marchi sono utilizzati nel presente documento dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.