Dopo anni di sperimentazione con l'AI generica, molte aziende si stanno rivolgendo a modelli specializzati, progettati per garantire maggiore precisione ed efficienza in ambiti specifici.
In un recente report, Gartner ha preso in esame il mercato emergente dei modelli linguistici specifici per dominio (DSLM) e ha identificato IBM quale "azienda da battere" nel supporto dei DSLM all'8 dicembre 2025, citando i modelli IBM Granite e il portfolio watsonx quali fattori chiave di differenziazione.
Secondo il report, "la combinazione dei modelli Granite di livello aziendale di IBM e delle funzionalità della piattaforma watsonx affronta le sfide principali nella creazione e adozione degli DSLM, come l'efficienza dei modelli di piccole dimensioni, l'apertura alla flessibilità di implementazione, la disponibilità di dati di dominio di qualità pronti per l'AI e la governance dei modelli. Questo rende attualmente IBM il leader nella corsa al DSLM per il supporto di DSLM affidabili di livello aziendale".
IBM ritiene che il 2026 segnerà una svolta per l'AI aziendale, poiché le organizzazioni danno sempre più priorità a modelli creati, personalizzati e governati per domini specifici. I piccoli modelli linguistici (SLM) come IBM Granite fungono da base per questo approccio, permettendo alle aziende di personalizzare in modo efficiente l'AI per una vasta gamma di casi d'uso specifici per dominio.
Gartner definisce i DSLM come "modelli di AI generativa (GenAI) creati o ottimizzati per le esigenze di settori specifici, funzioni aziendali o classi di problemi". Questi modelli sono progettati per migliorare l'accuratezza e ridurre la dipendenza dall'ingegneria avanzata di prompt per una serie più ristretta di casi d'uso di alto valore.
Gartner osserva che “gli LLM generici e universali, pur essendo versatili, non sono scalabili in modo economicamente efficiente e non offrono l'accuratezza, l'affidabilità e il controllo richiesti dalle aziende”.
Con la maturazione delle iniziative di AI, le imprese si stanno allontanando dall'adattamento dei processi aziendali a modelli generici. Stanno invece specializzando i modelli per adattarsi ai loro dati, workflow e ambienti normativi.
I modelli di frontiera sono progettati per svolgere un'ampia gamma di attività. L'enorme numero di parametri li rende potenti, tuttavia costosi da gestire, difficili da distribuire e inefficienti da personalizzare.
IBM adotta un approccio diverso con la famiglia Granite di modelli di linguaggio di piccole dimensioni (SLM), progettati per scalare l'AI aziendale in modo efficiente e responsabile. Piuttosto che ottimizzare per la massima scalabilità, Granite è progettato per essere piccolo, efficiente e aperto, così da rendere la personalizzazione con dati di qualsiasi dominio molto più semplice ed economica, senza che i modelli siano precostituiti per un solo dominio.
La portata della famiglia Granite permette alle organizzazioni di selezionare il modello giusto per ogni caso d'uso e, una volta personalizzati, questi modelli possono eguagliare o superare le prestazioni dei modelli di frontiera per le attività aziendali, a una frazione del costo.
Gli ultimi modelli Granite 4.0 estendono ulteriormente questo vantaggio. La loro architettura ibrida offre elevata efficienza e scalabilità, riducendo i requisiti di memoria di oltre il 70% in scenari a lungo contesto e multi-sessione, pur rimanendo veloce e reattiva. I modelli Granite 4.0 superano molti modelli nella loro classe di peso e persino modelli molto più grandi, in attività critiche per l'azienda come seguire le istruzioni, chiamare strumenti e la retrieval-augmented generation (RAG).
Granite è inoltre progettato secondo gli standard di affidabilità e trasparenza leader di settore. È la prima famiglia di modelli aperti a ottenere la certificazione ISO 42001, rafforzando l'impegno di IBM verso un'AI responsabile e governata. La famiglia ha inoltre recentemente ottenuto il punteggio più alto mai registrato nel Foundation Model Transparency Index della Stanford University, con un punteggio di trasparenza del 95%, mentre la maggior parte degli altri sviluppatori di modelli è calata anno dopo anno.
I DSLM offrono valore quando sono basati su dati aziendali, distribuiti in workflow reali e governati durante tutto il loro ciclo di vita.
Watsonx è il portfolio di AI di IBM che opera su qualsiasi cloud, applicazione, modello, agente o tipo di dato, permettendo alle organizzazioni di creare e distribuire DSLM utilizzando i propri investimenti tecnologici esistenti invece di sostituirli.
I DSLM sono validi solo quanto lo sono i dati su cui si basano. Poiché oltre il 90% dei dati aziendali non è strutturato, watsonx aiuta le organizzazioni ad accedere e preparare quei dati per l'AI, permettendo loro di personalizzare modelli come Granite per attività specifiche. Questi modelli personalizzati possono quindi essere resi operativi, alimentando gli agenti che eseguono il lavoro in tutta l'azienda. Durante questo ciclo di vita, watsonx fornisce la governance necessaria per mantenere dati, modelli e agenti sicuri e conformi via via che vengono scalati.
Insieme, Granite e watsonx forniscono una base aperta, ibrida, integrata e responsabile per l'AI specifica per dominio, permettendo alle aziende di personalizzare, implementare e governare i DSLM su larga scala.
IBM ha lavorato con migliaia di organizzazioni di tutti i settori per trasformare il loro modo di operare con i dati e l'AI. In molti casi, tale lavoro si è concentrato sulla specializzazione dei modelli per attività specifiche e sulla loro operatività con watsonx.
In un esempio, una grande azienda di telecomunicazioni doveva analizzare ogni giorno centinaia di migliaia di trascrizioni di chiamate al servizio clienti. Inizialmente si basava su un modello di frontiera massiccio, che generava alti costi operativi. Passando a un modello Granite più piccolo, personalizzato con i dati proprietari dell'azienda, l'organizzazione è riuscita a ridurre significativamente i costi, mantenendo le prestazioni richieste per l'analisi di trascrizioni su larga scala.
Allo stesso modo, UFC utilizza pipeline RAG basate su contenuti specifici di dominio con Granite e watsonx per alimentare il suo Insights Engine, una piattaforma che permette agli utenti di porre domande complesse su incontri e combattenti tramite un'interfaccia conversazionale unificata.
In ognuno di questi casi, la combinazione di modelli Granite personalizzati e watsonx ha consentito alle organizzazioni di passare da funzionalità AI generiche a sistemi specifici per dominio, progettati per la produzione.
Guardando al futuro, Gartner afferma che, “la fase successiva della corsa all’AI dei modelli non dipenderà dalla funzionalità o dalla scala grezze del modello, bensì dall’efficacia con cui il fornitore può fondere conoscenze e ragionamenti specifici di dominio, una solida governance e flessibilità di distribuzione in un ecosistema coerente attraverso i DSLM”.
Nel 2026, la specializzazione dei domini definirà sempre più quali iniziative aziendali di AI avranno successo. IBM ritiene che il successo non dipenderà da modelli autonomi, bensì da sistemi che consentono la personalizzazione, la distribuzione flessibile in ambienti ibridi e la governance lungo tutto il ciclo di vita dell’AI.
Modelli piccoli, efficienti e aperti, combinati con dati di livello aziendale, orchestrazione dei dati e governance, saranno fondamentali per il successo delle iniziative di AI nel 2026 e oltre.
Gartner, AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Domain-Specific Language Model Enablement, Roberta Cozza, Samantha Searle, 8 dicembre 2025
GARTNER è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Gartner non approva alcuna azienda, fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo quei fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di Gartner consistono delle opinioni dell'organizzazione di business e tecnologia di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina tutte le garanzie, espresse o implicite, in relazione a questa pubblicazione, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.