I DSLM offrono valore quando sono basati su dati aziendali, distribuiti in workflow reali e governati durante tutto il loro ciclo di vita.

Watsonx è il portfolio di AI di IBM che opera su qualsiasi cloud, applicazione, modello, agente o tipo di dato, permettendo alle organizzazioni di creare e distribuire DSLM utilizzando i propri investimenti tecnologici esistenti invece di sostituirli.

I DSLM sono validi solo quanto lo sono i dati su cui si basano. Poiché oltre il 90% dei dati aziendali non è strutturato, watsonx aiuta le organizzazioni ad accedere e preparare quei dati per l'AI, permettendo loro di personalizzare modelli come Granite per attività specifiche. Questi modelli personalizzati possono quindi essere resi operativi, alimentando gli agenti che eseguono il lavoro in tutta l'azienda. Durante questo ciclo di vita, watsonx fornisce la governance necessaria per mantenere dati, modelli e agenti sicuri e conformi via via che vengono scalati.

Insieme, Granite e watsonx forniscono una base aperta, ibrida, integrata e responsabile per l'AI specifica per dominio, permettendo alle aziende di personalizzare, implementare e governare i DSLM su larga scala.