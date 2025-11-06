Nella IBM Envizi ESG Suite, IBM supporta il calcolo efficiente di un'ampia gamma di metriche ESG, comprese le emissioni di carbonio, attraverso un'ampia libreria di fattori di emissione. Inoltre, Envizi semplifica le divulgazioni ESG supportando più framework, promuovendo la collaborazione e incorporando l'analytics avanzata per report personalizzabili.

IBM è stata riconosciuta anche dalla società indipendente di ricerca e consulenza Verdantix in diversi report. Nel Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025, IBM si è posizionata come leader, mentre in Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025, Verdantix ha sottolineato le capacità differenziate di IBM nella previsione delle emissioni, nella modellazione del rischio di transizione e nella pianificazione strategica della decarbonizzazione. IBM è stata ulteriormente elogiata per il suo uso innovativo dell'AI nella previsione delle emissioni, che integra automaticamente budget finanziari e altri set di dati per perfezionare le previsioni con maggiore precisione.