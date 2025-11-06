IBM è stata riconosciuta un leader nell'IDC MarketScape:
Worldwide ESG Reporting and Compliance Management Applications Vendor Assessment, 2025
Worldwide ESG Reporting and Compliance Management Applications Vendor Assessment, 2025
IBM è stata riconosciuta un leader nell''IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social, and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment (#US52995025, maggio 2025).
IDC MarketScape rileva i punti di forza di IBM nell'acquisizione dei dati e nell'integrazione, nel calcolo delle metriche ESG, nella rendicontazione facilitata e nella garanzia della conformità.
IBM offre strumenti completi di acquisizione dei dati e integrazione che consolidano le informazioni provenienti da utility, fornitori di terze parti e sistemi aziendali interni, aiutando i clienti ad automatizzare l'acquisizione dei dati e a fornire insight su larga scala.
Nella IBM Envizi ESG Suite, IBM supporta il calcolo efficiente di un'ampia gamma di metriche ESG, comprese le emissioni di carbonio, attraverso un'ampia libreria di fattori di emissione. Inoltre, Envizi semplifica le divulgazioni ESG supportando più framework, promuovendo la collaborazione e incorporando l'analytics avanzata per report personalizzabili.
IBM è stata riconosciuta anche dalla società indipendente di ricerca e consulenza Verdantix in diversi report. Nel Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025, IBM si è posizionata come leader, mentre in Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025, Verdantix ha sottolineato le capacità differenziate di IBM nella previsione delle emissioni, nella modellazione del rischio di transizione e nella pianificazione strategica della decarbonizzazione. IBM è stata ulteriormente elogiata per il suo uso innovativo dell'AI nella previsione delle emissioni, che integra automaticamente budget finanziari e altri set di dati per perfezionare le previsioni con maggiore precisione.
Riteniamo che questi riconoscimenti di IDC MarketScape e Verdantix sottolineino il ruolo di IBM quale partner affidabile per le organizzazioni che affrontano le complessità della rendicontazione e della conformità ESG, promuovendo al contempo progressi misurabili verso gli obiettivi di sostenibilità.
Maggiori informazioni su come IBM Envizi ESG Suite può aiutare la tua organizzazione a semplificare la rendicontazione ESG e ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
Leggi l'estratto di IDC MarketScape
Informazioni su IDC MarketScape: il modello di valutazione dei fornitori di IDC MarketScape è studiato per fornire una panoramica dell'idoneità competitiva dei fornitori di tecnologia e servizi in un determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza una rigorosa metodologia di punteggio basata su criteri qualitativi e quantitativi che produce risultati in un'unica illustrazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di un determinato mercato. IDC MarketScape fornisce un framework chiaro in cui le offerte di prodotti e servizi, le funzionalità, le strategie e i fattori di successo di mercato attuali e futuri dei fornitori di IT e telecomunicazioni possono essere confrontati in modo significativo. Il framework fornisce inoltre agli acquirenti di tecnologia una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e dei punti deboli dei fornitori attuali e potenziali.
Informazioni su Verdantix: Verdantix è una società indipendente di ricerca e consulenza che serve una base clienti globale composta dalle società, dai fornitori di tecnologia e servizi e dagli investitori più innovativi al mondo. I nostri insight e le nostre analisi costituiscono la base dei dati più granulari disponibili nei mercati in cui operiamo. Questo ci consente di formulare previsioni di vasta portata e di grande precisione, nonché previsioni di ampio respiro, su cui i leader aziendali fanno affidamento per raggiungere i loro obiettivi più importanti. verdantix.com