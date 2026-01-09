Riteniamo che questo riconoscimento rifletta il continuo impegno di IBM nel fornire soluzioni innovative e complete che permettano alle organizzazioni di governare dati e AI su scala aziendale—in ambienti ibridi, settori regolamentati e ecosistemi dati sempre più diversificati.
IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per le piattaforme di Data Analytics e Governance.
Riteniamo che questo riconoscimento rifletta il continuo impegno di IBM nel fornire soluzioni innovative e complete che permettano alle organizzazioni di governare dati e AI su scala aziendale in ambienti ibridi, settori regolamentati e ecosistemi dati sempre più diversificati.
Man mano che le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI, i requisiti di governance si stanno espandendo. I dati non sono più limitati a sistemi strutturati o team centralizzati. Comprende contenuti non strutturati, prodotti di dati e modelli AI in continua evoluzione. La governance deve adattarsi a questa realtà.
La strategia di governance dei dati e dell'analytics di IBM si basa su watsonx, la piattaforma di dati e AI aperta e integrata di IBM progettata per ambienti ibridi. All'interno del portfolio watsonx, watsonx.data intelligence fornisce una base unificata per la gestione degli asset, mentre watsonx.governance estende la governance ai modelli AI e ai workflow.
Insieme, queste funzionalità aiutano le organizzazioni ad applicare una governance coerente sia sui dati che sull'AI, supportando fiducia, trasparenza e conformità durante tutto il ciclo di vita.
Con watsonx.data intelligence IBM unisce funzionalità di governance pre-integrate, inclusi catalogazione dati, lineage e gestione dei prodotti dati, in un'esperienza coesa.
Il livello di metadati condiviso con watsonx.governance consente alle organizzazioni di gestire la governance di dati strutturati e non strutturati, nonché di asset AI, utilizzando politiche e controlli coerenti. Questo approccio unificato è sempre più importante man mano che i sistemi di AI passano dalla sperimentazione alla produzione.
IBM sta applicando l'AI agentica per aiutare a semplificare e scalare le operazioni. Le funzionalità all'interno di watsonx.data intelligence supportano agenti basati su AI che aiutano gli utenti a trovare, comprendere e utilizzare dati affidabili attraverso interazioni in linguaggio naturale, senza richiedere una profonda competenza tecnica.
Queste esperienze guidate dagli agenti aiutano i consumatori di dati a lavorare in modo più indipendente, riducendo al contempo il carico operativo sui team di governance e ingegneria. Gartner ha citato l'innovazione di IBM in questo ambito, tra cui assistenti agentici, supporto per la curation e il lineage di dati non strutturati e il rilevamento avanzato delle anomalie tramite controlli di stabilità storici.
La maggior parte dei framework di governance dell'AI sono progettati per condizioni ideali. IBM è progettata per le organizzazioni che operano sotto un costante controllo normativo, in cui la governance deve resistere alle pressioni del mondo reale su dati, analytics e AI.
Con watsonx.governance, i controlli di governance sono integrati, automatizzati e verificabili, non manuali, non fissati e non applicati a posteriori. Politiche, lineage e supervisione sono integrate direttamente nel modo in cui dati e AI vengono creati, gestiti e utilizzati.
Questo approccio aiuta a trasformare la conformità da un esercizio episodico a una capacità operativa continua. La governance diventa parte dei workflow quotidiani, piuttosto che una perturbazione causata da audit o incidenti.
Per i clienti, questo si traduce in risultati tangibili. I team dedicano meno tempo a preparare gli audit e più tempo a fornire valore aziendale. Il rischio viene affrontato prima, ancor prima che diventi una scoperta, un'escalation o un titolo di giornale.
IBM continua a investire nella cura autonoma dei prodotti dati, nella governance basata sull'AI e nella gestione unificata di dati strutturati e non strutturati. Siamo convinti che questo riconoscimento rifletta l'impegno continuo di IBM nell'aiutare le organizzazioni a costruire basi affidabili per i dati e per l'AI oggi e in futuro.
Esplora come IBM aiuta le organizzazioni a governare i dati e l'AI su scala aziendale
Gartner e Magic Quadrant sono marchi di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Gartner non promuove alcuna azienda e alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione su insight aziendali e tecnologici di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa pubblicazione, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Questo grafico è stato pubblicato da Gartner, Inc. come parte di un documento di ricerca più ampio e deve essere valutato nel contesto dell'intero documento. Il documento di Gartner è disponibile e può essere richiesto a IBM.