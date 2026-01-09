La maggior parte dei framework di governance dell'AI sono progettati per condizioni ideali. IBM è progettata per le organizzazioni che operano sotto un costante controllo normativo, in cui la governance deve resistere alle pressioni del mondo reale su dati, analytics e AI.

Con watsonx.governance, i controlli di governance sono integrati, automatizzati e verificabili, non manuali, non fissati e non applicati a posteriori. Politiche, lineage e supervisione sono integrate direttamente nel modo in cui dati e AI vengono creati, gestiti e utilizzati.

Questo approccio aiuta a trasformare la conformità da un esercizio episodico a una capacità operativa continua. La governance diventa parte dei workflow quotidiani, piuttosto che una perturbazione causata da audit o incidenti.



Per i clienti, questo si traduce in risultati tangibili. I team dedicano meno tempo a preparare gli audit e più tempo a fornire valore aziendale. Il rischio viene affrontato prima, ancor prima che diventi una scoperta, un'escalation o un titolo di giornale.