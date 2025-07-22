IBM nominata leader in IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment

Secondo il report:

"OpenPages IBM fornisce una funzionalità GRC completa per tutte le organizzazioni con tutte le caratteristiche che un'organizzazione GRC matura può utilizzare. OpenPages include anche l'integrazione con watsonx.ai, il framework di AI generativa e machine learning di IBM che l'azienda sta integrando in modo estensivo nella piattaforma per aiutare a semplificare le attività degli utenti finali, generare insight unici, migliorare l'obiettività e generare risultati fruibili.

La funzionalità di AI consente agli utenti di generare output come riepiloghi dei rischi, narrazioni di controllo e rapporti di valutazione con un input manuale minimo, riducendo notevolmente il tempo necessario per le attività di documentazione di routine. L'architettura della piattaforma supporta la prototipazione rapida e la distribuzione di nuovi casi d'uso, con la possibilità di configurare e rendere operativi i workflow in pochi giorni. Questo è particolarmente rilevante in ambienti regolamentati, dove la trasparenza, la verificabilità e la tracciabilità dei contenuti generati dall'AI sono critici."