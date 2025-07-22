IBM nominata leader in IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment

22 luglio 2025
IBM è stata nominata leader in IDC MarketScape: Governance, Risk e Compliance (GRC) Software 2025 Vendor Assessment (doc #US53615325, giugno 2025).
Riteniamo che questo riconoscimento evidenzi le funzionalità complete, il solido set di caratteristiche e la visione strategica di IBM OpenPages nell'aiutare le organizzazioni a orientarsi nel mondo sempre più complesso di governance, rischio e conformità.
"IBM OpenPages dimostra una funzionalità eccezionale nella gestione integrata del rischio, con particolari punti di forza nelle analytics basate su AI e nell'automazione" afferma Phil Harris, Research Director di GRC Services and Software. "La visione strategica e l'esecuzione l'ha posizionata come leader nel settore GRC aziendale."
Il framework di valutazione di IDC MarketScape fornisce una valutazione obiettiva di terze parti sulla quale le organizzazioni possono contare quando prendono decisioni sulla tecnologia GRC:
Secondo il report:
"OpenPages IBM fornisce una funzionalità GRC completa per tutte le organizzazioni con tutte le caratteristiche che un'organizzazione GRC matura può utilizzare. OpenPages include anche l'integrazione con watsonx.ai, il framework di AI generativa e machine learning di IBM che l'azienda sta integrando in modo estensivo nella piattaforma per aiutare a semplificare le attività degli utenti finali, generare insight unici, migliorare l'obiettività e generare risultati fruibili.
La funzionalità di AI consente agli utenti di generare output come riepiloghi dei rischi, narrazioni di controllo e rapporti di valutazione con un input manuale minimo, riducendo notevolmente il tempo necessario per le attività di documentazione di routine. L'architettura della piattaforma supporta la prototipazione rapida e la distribuzione di nuovi casi d'uso, con la possibilità di configurare e rendere operativi i workflow in pochi giorni. Questo è particolarmente rilevante in ambienti regolamentati, dove la trasparenza, la verificabilità e la tracciabilità dei contenuti generati dall'AI sono critici."
Le principali organizzazioni nei servizi finanziari, nell'assistenza sanitaria e in altri settori regolamentati stanno sfruttando OpenPages per:
Nel dinamico landscape odierno, avere un leader come IBM dalla propria parte consente di stare al passo con i cambiamenti normativi, ottimizzando al contempo i processi di gestione del rischio. Riteniamo che il riconoscimento da parte di IDC MarketScape convalidi il costante impegno di IBM per l'innovazione in quest'area critica.
Scopri come IBM OpenPages può trasformare il tuo approccio alla governance, al rischio e alla conformità. Leggi un estratto del rapporto qui e scopri in prima persona perché gli analisti del settore continuano a premiare IBM come leader delle soluzioni GRC.