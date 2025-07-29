Le soluzioni progettate per proteggere e semplificare elevati volumi di interazioni mission-critical tra l'organizzazione di un cliente e i suoi fornitori, clienti e altri partner commerciali ottimizzano tali interazioni e si integrano perfettamente tra sistemi e applicazioni, ottenendo un'elevata considerazione per le funzionalità avanzate e il monitoraggio, l'adattabilità per soddisfare le esigenze di un'organizzazione e la resilienza.

IBM si è distinta anche per la sua flessibilità in tempo di esecuzione attraverso diverse interfacce e un pool più ampio di esperti, che consente ai clienti di utilizzare la soluzione in modo adatto alle esigenze aziendali e di lavorare con IBM come partner per superare le sfide aziendali, con il risultato di molte distribuzioni di lunga data e un'elevata soddisfazione dei clienti. Il rapporto di IDC ha valutato 13 fornitori in 17 categorie, evidenziando la leadership di IBM per le soluzioni B2B Integration Middleware.

Questo riconoscimento da parte di IDC deriva dall'impegno di IBM nei confronti dei nostri clienti e nello sviluppo di funzionalità per soddisfare la domanda del mercato. La visione di IBM per il B2B Integration Middleware è migliorare le esperienze degli utenti attraverso la nuova "super autostrada di integrazione" e soluzioni basate su AI che miglioreranno il livello di sicurezza e semplificheranno le interazioni aziendali critiche, fornendo in ultima analisi agli utenti insight e agilità, consentendo un'impresa resiliente, su larga scala e ottimizzata per il landscape odierno di esigenze aziendali in continua evoluzione, nuove sicurezze e conformità e volumi crescenti di partner commerciali e trasferimenti di file.

