29 luglio 2025
IBM continua a essere il leader di mercato nel mercato del middleware B2B, che include l'integrazione business-to-business e il trasferimento gestito di file. Le soluzioni di integrazione B2B di IBM hanno ottenuto il massimo dei voti nel nuovo rapporto di IDC, MarketScape: Worldwide Business-to-Business (B2B) Middleware 2024 Vendor Assessment.
IBM® Sterling B2B Integration Suite è stata la soluzione principale valutata per questo rapporto, con funzionalità aggiuntive che includono tutte le soluzioni adiacenti nell'IBM® B2B Integration Portfolio.
Questa potente suite offre un set completo di funzionalità progettate per affrontare ogni aspetto delle sfide di integrazione B2B. I componenti principali che rendono IBM Sterling B2B Integration Suite la scelta di fiducia per le aziende di tutto il mondo sono:
Il rapporto annuale ha anche sottolineato la dedizione di IBM a risolvere i punti deboli dei clienti, facendo progredire lo sviluppo di:
Inoltre, IBM® Hybrid iPaaS consente ai clienti di creare ovunque e distribuire ovunque con una conformità più semplice, un controllo migliore e assistenti di AI generativa per composizione no-code, aumentando la produttività.
Le soluzioni progettate per proteggere e semplificare elevati volumi di interazioni mission-critical tra l'organizzazione di un cliente e i suoi fornitori, clienti e altri partner commerciali ottimizzano tali interazioni e si integrano perfettamente tra sistemi e applicazioni, ottenendo un'elevata considerazione per le funzionalità avanzate e il monitoraggio, l'adattabilità per soddisfare le esigenze di un'organizzazione e la resilienza.
IBM si è distinta anche per la sua flessibilità in tempo di esecuzione attraverso diverse interfacce e un pool più ampio di esperti, che consente ai clienti di utilizzare la soluzione in modo adatto alle esigenze aziendali e di lavorare con IBM come partner per superare le sfide aziendali, con il risultato di molte distribuzioni di lunga data e un'elevata soddisfazione dei clienti. Il rapporto di IDC ha valutato 13 fornitori in 17 categorie, evidenziando la leadership di IBM per le soluzioni B2B Integration Middleware.
Questo riconoscimento da parte di IDC deriva dall'impegno di IBM nei confronti dei nostri clienti e nello sviluppo di funzionalità per soddisfare la domanda del mercato. La visione di IBM per il B2B Integration Middleware è migliorare le esperienze degli utenti attraverso la nuova "super autostrada di integrazione" e soluzioni basate su AI che miglioreranno il livello di sicurezza e semplificheranno le interazioni aziendali critiche, fornendo in ultima analisi agli utenti insight e agilità, consentendo un'impresa resiliente, su larga scala e ottimizzata per il landscape odierno di esigenze aziendali in continua evoluzione, nuove sicurezze e conformità e volumi crescenti di partner commerciali e trasferimenti di file.
Leggi qui il report IDC completo