IBM riconosciuta un leader nei servizi di protezione e governance dei dati di IDC MarketScape 2025

Siamo orgogliosi di annunciare che IBM è stata nominata leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973625, ottobre 2025). Riteniamo che questo riconoscimento evidenzi l'impegno di IBM nel fornire soluzioni edge che aiutano le organizzazioni di tutto il mondo a proteggere i propri dati, rafforzare la privacy e soddisfare continuamente gli standard di governance in evoluzione.

Per i dirigenti aziendali e i responsabili della sicurezza, selezionare il partner giusto è fondamentale, non solo per la conformità, ma anche per creare organizzazioni resilienti e orientate al rischio e al valore. Riteniamo che la valutazione di IDC MarketScape evidenzi le capacità di IBM quale consulente strategico, innovatore affidabile e partner di implementazione altamente qualificato, che consente ai clienti di rimanere all'avanguardia in un panorama complesso e in rapida evoluzione.