IBM riconosciuta un leader nei servizi di protezione e governance dei dati di IDC MarketScape 2025

Riteniamo che IBM si differenzi grazie al suo approccio olistico alla protezione dei dati, alla privacy e alla governance. In qualità di partner strategico affidabile per le trasformazioni aziendali su larga scala, IBM riunisce una profonda esperienza di settore, tecnologia leader del settore e un'attenzione incessante ai risultati aziendali. Dalla nostra strategia e governance informatica alle nostre pratiche di sicurezza dei dati, andiamo oltre le soluzioni specializzate, offrendo strategie end-to-end su misura per le esigenze di ciascun cliente.
I principali punti di forza evidenziati nel report IDC MarketScape includono:
- Fornitura di servizi basati sul valore aziendale: IBM offre approcci sistematici e programmatici alla trasformazione della sicurezza dei dati che aiutano i clienti a evitare la trappola comune di "ignorare o sottovalutare l'impatto aziendale dei controlli". IBM pone un'enfasi significativa sulla gestione del cambiamento e sulla collaborazione di governance tra i vari stakeholder e le funzioni aziendali per un'efficace trasformazione della sicurezza dei dati.
- Governance dell'IA ed eccellenza nella valutazione del rischio: nel sondaggio sui servizi di protezione e governance dei dati di IDC dell'agosto 2025 (n = 1.018), IBM ha ricevuto ottime valutazioni da parte dei clienti in aree come la gestione del ciclo di vita dei dati, crittografia e tokenizzazione dei dati, data lineage e provenienza dei dati, progettazione di programmi per la privacy e mappatura e valutazione della privacy. Questo riconoscimento evidenzia le funzionalità di IBM in materia di sicurezza dei dati, insieme alla protezione della privacy dei dati. Soprattutto per le funzionalità di governance dell'AI e dei servizi di valutazione del rischio dei dati dell'AI, IBM ha ricevuto un punteggio eccellente, che rispecchia il suo solido posizionamento competitivo in queste aree.
- Innovazione DLP con AI multiagente: rappresenta una grande innovazione nei servizi di protezione dei dati attraverso sistemi intelligenti di gestione degli avvisi che riducono i costi operativi e accelerano la risposta agli incidenti. L'approccio multiagente di IBM trasforma le tradizionali implementazioni DLP reattive in sistemi proattivi e di autoapprendimento che forniscono consigli di risposta automatici e riducono i tassi di falsi positivi che in genere travolgono le operazioni di sicurezza.
- Leadership nella crittografia post-quantistica: la ricerca IBM fornisce un valore significativo, basandosi sui contributi agli algoritmi di crittografia post-quantistica standardizzati dal NIST. Questa funzionalità quantistica, combinata con l'approccio alla criptoagilità di IBM, consente alle organizzazioni di adattarsi rapidamente ai nuovi standard crittografici via via che emergono, posizionando IBM in anticipo rispetto alle tempistiche della domanda di mercato, ma garantendo strategie di protezione dei dati a prova di futuro.
L'approccio di IBM si basa sull'anticipazione del cambiamento, che si tratti di tecnologia, normative o minacce. Con una solida base nella governance dell'AI, nella crittografia avanzata e nei modelli di servizio allineati all'organizzazione, IBM consente alle organizzazioni di proteggere ciò che conta di più, ora e nel futuro.