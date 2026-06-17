Per noi, questo riconoscimento conferma la visione di IBM nell’aiutare le organizzazioni a gestire l’AI in modo responsabile e la capacità di realizzarla concretamente, mentre le funzionalità e la tecnologia evolvono rapidamente.
Le aziende stanno accelerando l’adozione dell’AI per trasformare le operazioni quotidiane, migliorare l’esperienza dei clienti e sbloccare nuovo valore per il business. Con l’integrazione sempre più diffusa dell’AI nei processi aziendali critici e nelle applicazioni rivolte ai clienti, le organizzazioni sono sottoposte a una pressione sempre maggiore per governare l’AI in modo responsabile, gestire i rischi e dimostrare la conformità alle normative e agli standard emergenti.
Siamo orgogliosi di annunciare che IBM è stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ for AI Governance Platforms.
Il primo Magic Quadrant dedicato alle piattaforme di governance dell’AI rappresenta un momento decisivo per una categoria di mercato ancora in fase di evoluzione. Mentre le organizzazioni passano dalla sperimentazione con l’AI a implementazioni su scala enterprise, IBM è in una posizione unica per contribuire a definire il futuro della governance dell’AI, grazie a un approccio completo che integra governance, gestione del rischio, conformità e supervisione operativa, collegandoli ai risultati aziendali. A nostro avviso, questo riconoscimento conferma la visione di IBM nell’aiutare le organizzazioni a gestire l’AI in modo responsabile e la capacità di realizzarla concretamente, mentre le funzionalità e la tecnologia evolvono rapidamente.
Via via che le organizzazioni passano dalla sperimentazione dell’AI alla distribuzione su scala enterprise, la governance non può più basarsi su controlli isolati o sulla sola documentazione. Le aziende necessitano di visibilità su dove viene utilizzata l’AI, su come sta cambiando l’esposizione al rischio e su quali controlli siano in atto su modelli, fornitori e ambienti di distribuzione.
IBM crede che la governance dell’AI debba essere combinata con principi GRC collaudati. Con watsonx.governance, le organizzazioni possono ottenere visibilità sugli asset AI e sui rischi, applicare controlli basati sulle operazioni aziendali e sugli obblighi normativi e garantire responsabilità indipendente dalla piattaforma lungo tutto il ciclo di vita dell’AI.
Man mano che l’adozione dell’AI accelera, il mercato dovrebbe prestare attenzione agli approcci di governance che garantiscono visibilità, controllo e responsabilità su scala enterprise, per aiutare le organizzazioni a muoversi più rapidamente, pur mantenendo la fiducia nei propri sistemi di AI.
Riteniamo che la governance dell’AI stia evolvendo oltre la semplice supervisione dei modelli e stia diventando una disciplina aziendale più ampia. Le organizzazioni necessitano di visibilità sui propri casi d’uso e sulle applicazioni AI, i controlli devono essere allineati ai requisiti aziendali e normativi e serve una responsabilità che si estenda su ecosistemi AI sempre più complessi. IBM sta contribuendo a definire questa nuova era della governance combinando governance dell’AI e funzionalità GRC in watsonx.governance, consentendo alle organizzazioni di garantire visibilità, controllo e responsabilità in tutte le fasi del ciclo di vita dell’AI.
La governance non è più una considerazione futura, perché un’AI responsabile è ormai un imperativo aziendale. Le organizzazioni hanno bisogno di visibilità su asset AI, modelli, rischi, controlli e obblighi di conformità in ambienti sempre più complessi. IBM continua a investire in funzionalità che aiutano i clienti a ottenere piena visibilità e a scalare i programmi di governance in modo più efficace.
Guardando al futuro, la roadmap di IBM include nuove funzionalità come un Governance Graph per centralizzare gli inventari degli asset AI e il loro lineage, funzionalità di AI horizon scanning per il monitoraggio normativo e agenti di onboarding dei casi d’uso progettati per automatizzare i workflow di rischio e conformità. Questi investimenti riflettono la strategia di IBM per rendere la governance dell’AI più intelligente, proattiva e integrata nelle operazioni aziendali quotidiane.
Via via che le organizzazioni passano dalla sperimentazione dell’AI all’implementazione su scala enterprise, la governance avrà un ruolo centrale nel costruire fiducia, gestire il rischio e abilitare un’innovazione sostenibile nel lungo periodo.
Riteniamo che il riconoscimento di IBM come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ for AI Governance Platforms rafforzi il nostro impegno nell’aiutare i clienti a costruire, implementare e gestire l’AI in modo responsabile. Attraverso watsonx.governance, IBM continuerà a offrire le funzionalità di cui le organizzazioni hanno bisogno per governare l’AI con sicurezza, soddisfare le esigenze normative in evoluzione e accelerare il valore di business dell’AI.
Accedi alla ristampa del Gartner Magic Quadrant for AI Governance Platforms
Gartner Magic Quadrant for AI Governance Platforms, Lauren Kornutick, Sumit Agarwal, Priya Sundararaman, Nader Henein, Brandon Medford, Wednesday 17 giugno 2026
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Questo grafico è stato pubblicato da Gartner, Inc. come parte di un documento di ricerca più ampio e deve essere valutato nel contesto dell’intero documento. Il documento di Gartner è disponibile e può essere richiesto a IBM.