La governance non è più una considerazione futura, perché un’AI responsabile è ormai un imperativo aziendale. Le organizzazioni hanno bisogno di visibilità su asset AI, modelli, rischi, controlli e obblighi di conformità in ambienti sempre più complessi. IBM continua a investire in funzionalità che aiutano i clienti a ottenere piena visibilità e a scalare i programmi di governance in modo più efficace.

Guardando al futuro, la roadmap di IBM include nuove funzionalità come un Governance Graph per centralizzare gli inventari degli asset AI e il loro lineage, funzionalità di AI horizon scanning per il monitoraggio normativo e agenti di onboarding dei casi d’uso progettati per automatizzare i workflow di rischio e conformità. Questi investimenti riflettono la strategia di IBM per rendere la governance dell’AI più intelligente, proattiva e integrata nelle operazioni aziendali quotidiane.