IBM è stata riconosciuta come Leader nella valutazione Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 di Everest Group

Questo sottolinea la visione di IBM per aiutare i clienti a trasformare il marketing per l'era dell'AI e trasformare l'innovazione in valore aziendale.
Le organizzazioni dispongono tecnologia di marketing, dati e funzionalità AI come mai prima d'ora. Tuttavia, molti stanno ancora lavorando per tradurre questi investimenti in migliori esperienze del cliente, maggiore efficienza e risultati aziendali misurabili.
Allo stesso tempo, il settore sta entrando in una nuova fase di adozione dell'AI. Le organizzazioni stanno cercando di monetizzare la gen AI e spostare oltre i progetti pilota. Ma la maggior parte dei CMO fanno fatica a definire il percorso giusto. Poiché i budget rimangono invariati o limitati, i leader del marketing sono sottoposti a un controllo crescente per dimostrare un impatto aziendale misurabile da ogni investimento di marketing, MarTech e AI.
In questo contesto, IBM è stata riconosciuta come leader nella valutazione PEAK Matrix® 2026 di Everest Group Marketing Transformation Services. Il riconoscimento riflette la capacità di IBM di aiutare le organizzazioni a modernizzare i modelli operativi di marketing, migliorare l'esperienza del cliente e accelerare l'adozione di funzionalità di marketing basato su AI. Secondo l'Everest Group, i leader dimostrano solide funzionalità nella trasformazione end-to-end del marketing, combinando strategia, esperienza, dati, tecnologia e AI per ottenere risultati aziendali misurabili.
Le organizzazioni oggi devono collegare strategia, operazioni, esperienza del cliente, dati, tecnologia e AI per creare risultati aziendali misurabili. IBM aiuta i clienti a affrontare queste priorità attraverso una combinazione di consulenza, tecnologia e competenza di settore.
IBM aiuta i clienti ad accelerare la trasformazione del marketing attraverso funzionalità quali:
IBM ha inoltre applicato molte di queste funzionalità all'interno della propria organizzazione di marketing, offrendo la propria esperienza nell'aiutare i clienti a passare dalla sperimentazione all'adozione su scala enterprise.
Le organizzazioni che oggi creano il maggior valore non trattano l'AI come un'iniziativa autonoma. La stanno integrando nei workflow, nelle decisioni e nelle esperienze che definiscono il modo in cui interagiscono con i clienti e gestiscono la loro attività.
Per i leader del marketing, l'opportunità è andare oltre casi d'uso isolati e concentrarsi su come funziona il marketing come sistema, allineando l'esperienza del cliente, le operazioni, i dati, la tecnologia e l'AI attorno a obiettivi aziendali condivisi.
È qui che IBM aiuta i clienti ad andare avanti. Riunendo funzionalità di consulenza, AI, dati e tecnologia per modernizzare le marketing operations e l'esperienza del cliente. L'obiettivo non è semplicemente implementare nuove funzionalità, ma supportare le organizzazioni a trarne un valore aziendale significativo.
Scopri come IBM Consulting aiuta le organizzazioni a trasformare il marketing e l'esperienza del cliente per creare un maggiore valore aziendale nell'era dell'AI.