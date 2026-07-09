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IBM è stata riconosciuta come Leader nella valutazione Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 di Everest Group

Questo sottolinea la visione di IBM per aiutare i clienti a trasformare il marketing per l'era dell'AI e trasformare l'innovazione in valore aziendale.

Pubblicato il 9 luglio 2026

Le organizzazioni dispongono tecnologia di marketing, dati e funzionalità AI come mai prima d'ora. Tuttavia, molti stanno ancora lavorando per tradurre questi investimenti in migliori esperienze del cliente, maggiore efficienza e risultati aziendali misurabili.

Allo stesso tempo, il settore sta entrando in una nuova fase di adozione dell'AI. Le organizzazioni stanno cercando di monetizzare la gen AI e spostare oltre i progetti pilota. Ma la maggior parte dei CMO fanno fatica a definire il percorso giusto. Poiché i budget rimangono invariati o limitati, i leader del marketing sono sottoposti a un controllo crescente per dimostrare un impatto aziendale misurabile da ogni investimento di marketing, MarTech e AI.

In questo contesto, IBM è stata riconosciuta come leader nella valutazione PEAK Matrix® 2026 di Everest Group Marketing Transformation Services. Il riconoscimento riflette la capacità di IBM di aiutare le organizzazioni a modernizzare i modelli operativi di marketing, migliorare l'esperienza del cliente e accelerare l'adozione di funzionalità di marketing basato su AI. Secondo l'Everest Group, i leader dimostrano solide funzionalità nella trasformazione end-to-end del marketing, combinando strategia, esperienza, dati, tecnologia e AI per ottenere risultati aziendali misurabili.

Come IBM aiuta i clienti a trasformare il marketing

Le organizzazioni oggi devono collegare strategia, operazioni, esperienza del cliente, dati, tecnologia e AI per creare risultati aziendali misurabili. IBM aiuta i clienti a affrontare queste priorità attraverso una combinazione di consulenza, tecnologia e competenza di settore.

IBM aiuta i clienti ad accelerare la trasformazione del marketing attraverso funzionalità quali:

  • Trasformazione a livello enterprise. IBM unisce strategia, design e operazioni per aiutare le organizzazioni a ripensare il funzionamento del marketing a livello aziendale, non più come un insieme di iniziative scollegate, ma come un driver di crescita.
  • Competenze specifiche di settore. Da retail e servizi finanziari a sanità, media e viaggi, IBM combina una profonda conoscenza dei settori con funzionalità di trasformazione del marketing per aiutare i clienti ad affrontare le sfide uniche del loro settore.
  • Innovazione basata sull'AI. Il portfolio di funzionalità basate sull'AI di IBM, tra cui watsonx Orchestrate e IBM Consulting Advantage, aiuta le organizzazioni a creare, implementare e orchestrare agenti AI nei workflow di marketing. Gli investimenti di IBM nei moderni ecosistemi di dati e AI, comprese le soluzioni sviluppate con Confluent, aiutano anche i clienti ad attivare dati e intelligence su larga scala.
  • Esperienze del cliente connesse. Attraverso Experience Orchestrator, IBM aiuta le organizzazioni a semplificare esperienze di trading componibili end-to-end, creando percorsi più fluidi per i clienti e migliorando l'agilità nelle operazioni di marketing e commercio.
  • Un solido approccio a livello di ecosistema. La proposta guidata dall'ecosistema di IBM aiuta i clienti a unire le tecnologie, le piattaforme e i partner necessari per accelerare la trasformazione e sbloccare un valore maggiore dagli investimenti di marketing.

IBM ha inoltre applicato molte di queste funzionalità all'interno della propria organizzazione di marketing, offrendo la propria esperienza nell'aiutare i clienti a passare dalla sperimentazione all'adozione su scala enterprise.

Cosa significa questo per i leader del marketing

Le organizzazioni che oggi creano il maggior valore non trattano l'AI come un'iniziativa autonoma. La stanno integrando nei workflow, nelle decisioni e nelle esperienze che definiscono il modo in cui interagiscono con i clienti e gestiscono la loro attività.

Per i leader del marketing, l'opportunità è andare oltre casi d'uso isolati e concentrarsi su come funziona il marketing come sistema, allineando l'esperienza del cliente, le operazioni, i dati, la tecnologia e l'AI attorno a obiettivi aziendali condivisi.

È qui che IBM aiuta i clienti ad andare avanti. Riunendo funzionalità di consulenza, AI, dati e tecnologia per modernizzare le marketing operations e l'esperienza del cliente. L'obiettivo non è semplicemente implementare nuove funzionalità, ma supportare le organizzazioni a trarne un valore aziendale significativo.

Scopri come IBM Consulting aiuta le organizzazioni a trasformare il marketing e l'esperienza del cliente per creare un maggiore valore aziendale nell'era dell'AI.

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Pierre Charchaflian Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

Pierre Charchaflian

Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

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