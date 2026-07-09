IBM è stata riconosciuta come Leader nella valutazione Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 di Everest Group

Le organizzazioni dispongono tecnologia di marketing, dati e funzionalità AI come mai prima d'ora. Tuttavia, molti stanno ancora lavorando per tradurre questi investimenti in migliori esperienze del cliente, maggiore efficienza e risultati aziendali misurabili.

Allo stesso tempo, il settore sta entrando in una nuova fase di adozione dell'AI. Le organizzazioni stanno cercando di monetizzare la gen AI e spostare oltre i progetti pilota. Ma la maggior parte dei CMO fanno fatica a definire il percorso giusto. Poiché i budget rimangono invariati o limitati, i leader del marketing sono sottoposti a un controllo crescente per dimostrare un impatto aziendale misurabile da ogni investimento di marketing, MarTech e AI.

In questo contesto, IBM è stata riconosciuta come leader nella valutazione PEAK Matrix® 2026 di Everest Group Marketing Transformation Services. Il riconoscimento riflette la capacità di IBM di aiutare le organizzazioni a modernizzare i modelli operativi di marketing, migliorare l'esperienza del cliente e accelerare l'adozione di funzionalità di marketing basato su AI. Secondo l'Everest Group, i leader dimostrano solide funzionalità nella trasformazione end-to-end del marketing, combinando strategia, esperienza, dati, tecnologia e AI per ottenere risultati aziendali misurabili.