IBM riconosciuta come leader nel punteggio BARC 2025 per la pianificazione integrata e l'analytics

Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

11 giugno 2025

Autore

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

IBM è stata nominata leader nel punteggio BARC 2025 per la pianificazione integrata e l'analytics. Questo riconoscimento riflette l'incessante attenzione di IBM nel fornire alle organizzazioni una piattaforma di pianificazione unificata e intelligente, che non solo stia al passo con i cambiamenti, ma ti aiuti a non rimanere indietro.

Come IBM Planning Analytics cambia il gioco

In un momento in cui la volatilità è la nuova normalità e i cicli economici si spostano più velocemente che mai, la capacità di pianificare, adattarsi e agire con decisione è diventata una necessità competitiva. La pianificazione è sbagliata per molte aziende oggi: è troppo lenta, troppo disconnessa e troppo reattiva. IBM Planning Analytics cambia tutto. Ecco come:

  1. Creato per i decisori, non solo per gli elaboratori di dati: al centro di IBM Planning Analytics c'è un motore in memoria (TM1) velocissimo che offre ai leader aziendali e ai team finanziari il potere di creare e adattare i piani in tempo reale. Dalla definizione del budget alla modellazione ipotetica, ottieni risposte prima ancora che i concorrenti definiscano la domanda.
  2. AI dove è importante: BARC mette in evidenza l'AI e il machine learning integrati di IBM in grado di prevedere su più scenari, rilevare anomalie e segnalare le incongruenze prima che diventino problemi. Ciò significa maggiore fiducia nei propri numeri e meno sorprese.
  3. Progettato per gli umani: con un'interfaccia web modernizzata, workflow visivi intuitivi e un assistente basato su AI che risponde al linguaggio naturale, Planning Analytics rende la pianificazione sofisticata accessibile a tutti senza sacrificare la profondità.
  4. Su misura per il tuo business: a differenza degli strumenti validi per tutti, IBM Planning Analytics si adatta al tuo modello di business. Che si tratti di finanza, supply chain, forza lavoro o pianificazione dei progetti, puoi creare ciò di cui hai bisogno o attingere alla crescente libreria di contenuti predefiniti di IBM e dei suoi partner.
  5. Distribuiscilo secondo le tue esigenze: IBM Planning Analytics si adatta alle tue esigenze attuali, che siano cloud, on-premise o ibride, e si adatta alle tue esigenze future. È disponibile tramite IBM Cloud, AWS e Azure.

Scelto dalle aziende, riconosciuto dagli analisti

Che tu stia ripensando la tua strategia di trasformazione, ampliando la pianificazione integrata del business o cercando di spostare più rapidamente con meno passaggi manuali, IBM Planning Analytics è progettato per aiutarti a dirigere con sicurezza.

Come descritto da BARC nel rapporto, "IBM Planning Analytics offre una grande flessibilità agli utenti aziendali più esperti per creare applicazioni di pianificazione, budgeting e forecasting personalizzate, nonché di analytics basate su un database in memoria ad alte prestazioni e scalabile". BARC sottolinea inoltre il nostro continuo investimento in UX, automazione del workflow, AI e integrazione con piattaforme come watsonx e ILOG CPLEX.

Ridefiniamo cosa può fare la pianificazione per la tua azienda. Scopri come IBM Planning Analytics si confronta con altre soluzioni e prova IBM Planning Analytics in prima persona.

Scarica il report

Inizia la versione di prova gratuita

Maggiori informazioni Scarica il report Inizia la versione di prova gratuita