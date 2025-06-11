IBM riconosciuta come leader nel punteggio BARC 2025 per la pianificazione integrata e l'analytics

In un momento in cui la volatilità è la nuova normalità e i cicli economici si spostano più velocemente che mai, la capacità di pianificare, adattarsi e agire con decisione è diventata una necessità competitiva. La pianificazione è sbagliata per molte aziende oggi: è troppo lenta, troppo disconnessa e troppo reattiva. IBM Planning Analytics cambia tutto. Ecco come:

Creato per i decisori, non solo per gli elaboratori di dati: al centro di IBM Planning Analytics c'è un motore in memoria (TM1) velocissimo che offre ai leader aziendali e ai team finanziari il potere di creare e adattare i piani in tempo reale. Dalla definizione del budget alla modellazione ipotetica, ottieni risposte prima ancora che i concorrenti definiscano la domanda. AI dove è importante: BARC mette in evidenza l'AI e il machine learning integrati di IBM in grado di prevedere su più scenari, rilevare anomalie e segnalare le incongruenze prima che diventino problemi. Ciò significa maggiore fiducia nei propri numeri e meno sorprese. Progettato per gli umani: con un'interfaccia web modernizzata, workflow visivi intuitivi e un assistente basato su AI che risponde al linguaggio naturale, Planning Analytics rende la pianificazione sofisticata accessibile a tutti senza sacrificare la profondità. Su misura per il tuo business: a differenza degli strumenti validi per tutti, IBM Planning Analytics si adatta al tuo modello di business. Che si tratti di finanza, supply chain, forza lavoro o pianificazione dei progetti, puoi creare ciò di cui hai bisogno o attingere alla crescente libreria di contenuti predefiniti di IBM e dei suoi partner. Distribuiscilo secondo le tue esigenze: IBM Planning Analytics si adatta alle tue esigenze attuali, che siano cloud, on-premise o ibride, e si adatta alle tue esigenze future. È disponibile tramite IBM Cloud, AWS e Azure.