IBM riconosciuta come leader nel punteggio BARC 2025 per la pianificazione integrata e l'analytics

11 giugno 2025
IBM è stata nominata leader nel punteggio BARC 2025 per la pianificazione integrata e l'analytics. Questo riconoscimento riflette l'incessante attenzione di IBM nel fornire alle organizzazioni una piattaforma di pianificazione unificata e intelligente, che non solo stia al passo con i cambiamenti, ma ti aiuti a non rimanere indietro.
In un momento in cui la volatilità è la nuova normalità e i cicli economici si spostano più velocemente che mai, la capacità di pianificare, adattarsi e agire con decisione è diventata una necessità competitiva. La pianificazione è sbagliata per molte aziende oggi: è troppo lenta, troppo disconnessa e troppo reattiva. IBM Planning Analytics cambia tutto. Ecco come:
Che tu stia ripensando la tua strategia di trasformazione, ampliando la pianificazione integrata del business o cercando di spostare più rapidamente con meno passaggi manuali, IBM Planning Analytics è progettato per aiutarti a dirigere con sicurezza.
Come descritto da BARC nel rapporto, "IBM Planning Analytics offre una grande flessibilità agli utenti aziendali più esperti per creare applicazioni di pianificazione, budgeting e forecasting personalizzate, nonché di analytics basate su un database in memoria ad alte prestazioni e scalabile". BARC sottolinea inoltre il nostro continuo investimento in UX, automazione del workflow, AI e integrazione con piattaforme come watsonx e ILOG CPLEX.
Ridefiniamo cosa può fare la pianificazione per la tua azienda. Scopri come IBM Planning Analytics si confronta con altre soluzioni e prova IBM Planning Analytics in prima persona.