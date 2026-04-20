IBM è stata riconosciuta come Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year 2026 per l'Europa occidentale

Le aspettative dei clienti non sono mai cambiate così velocemente. Mentre le interazioni si trasformano in momenti e l'AI rimodella il modo in cui i clienti interagiscono con i marchi, le organizzazioni sono sottoposte a una pressione crescente per agire sulle intenzioni dei clienti con velocità, pertinenza e sicurezza. L'orchestrazione di questi momenti attraverso i dati, i percorsi e i canali è diventata essenziale per offrire esperienze significative ai clienti.

Ecco perché IBM è stata nominata 2026 Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year, Europa occidentale (blog)

Questo premio riconosce la forza della partnership di oltre vent'anni tra IBM e Adobe e l'impatto misurabile che le due aziende stanno apportando insieme in tutta l'Europa occidentale. Combinando le piattaforme leader di esperienza cliente di Adobe con la profonda esperienza di IBM in consulenza, dati ed AI, le organizzazioni sono meglio attrezzate per passare da interazioni frammentate a esperienze orchestrate end-to-end che rispondono alle esigenze dei clienti in tempo reale.