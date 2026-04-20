IBM è stata riconosciuta come Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year 2026 per l'Europa occidentale

In tutta l'Europa occidentale, IBM® e Adobe stanno aiutando le aziende ad affrontare una sfida critica dell'esperienza del cliente: trasformare gli insight in azioni prima che il momento passi.
Le aspettative dei clienti non sono mai cambiate così velocemente. Mentre le interazioni si trasformano in momenti e l'AI rimodella il modo in cui i clienti interagiscono con i marchi, le organizzazioni sono sottoposte a una pressione crescente per agire sulle intenzioni dei clienti con velocità, pertinenza e sicurezza. L'orchestrazione di questi momenti attraverso i dati, i percorsi e i canali è diventata essenziale per offrire esperienze significative ai clienti.
Ecco perché IBM è stata nominata 2026 Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year, Europa occidentale (blog)
Questo premio riconosce la forza della partnership di oltre vent'anni tra IBM e Adobe e l'impatto misurabile che le due aziende stanno apportando insieme in tutta l'Europa occidentale. Combinando le piattaforme leader di esperienza cliente di Adobe con la profonda esperienza di IBM in consulenza, dati ed AI, le organizzazioni sono meglio attrezzate per passare da interazioni frammentate a esperienze orchestrate end-to-end che rispondono alle esigenze dei clienti in tempo reale.
In tutta l'Europa occidentale, IBM e Adobe stanno aiutando le aziende ad affrontare una sfida critica dell'esperienza del cliente: trasformare gli insight in azioni prima che il momento passi. Sebbene le organizzazioni raccolgano enormi quantità di dati sui clienti, gran parte di essi rimane isolata. Infatti, una nuova ricerca dell'IBM Institute for Business Value (IBV), in collaborazione con Adobe, mostra che il 34% dei dati dei clienti raccolti dalle organizzazioni non viene mai utilizzato per informare decisioni sull'esperienza del cliente, limitando un coinvolgimento tempestivo e personalizzato.
L'obiettivo di IBM nella regione è stato aiutare i clienti a collegare dati, decisioni e attivazione in un modello operativo continuo, così che i segnali dei clienti possano essere riconosciuti, interpretati e applicati in modo coerente tra i canali. Sempre più spesso, questo include anche l'uso di strumenti di orchestrazione basati su AI come watsonx Orchestrate per aiutare i team a coordinare il lavoro, automatizzare le decisioni e passare più rapidamente dall'insight all'esecuzione.
"In tutta l'Europa occidentale, stiamo vedendo le organizzazioni passare dallo sperimentare miglioramenti dell'esperienza del cliente a metterli in pratica su larga scala", ha detto Alison Webster, VP Global Partner Organization di Adobe. "IBM si distingue per il modo in cui dà vita alle piattaforme Adobe, aiutando le organizzazioni a collegare percorsi, dati ed esecuzione in modi che creano un vero slancio per il business".
Questo riconoscimento riflette anche una convinzione condivisa tra IBM e Adobe: sebbene l'AI sia un potente facilitatore, le relazioni con il cliente si costruiscono attraverso esperienze ben orchestrate. L'applicazione dell'AI attraverso i percorsi dei clienti, supportata da una governance adeguata, trasparenza e allineamento, permette alle organizzazioni di muoversi rapidamente mantenendo fiducia e controllo.
"La trasformazione dell'esperienza del cliente non riguarda più il miglioramento dei singoli punti di contatto, ma il cambiamento del modo in cui le organizzazioni operano in relazione al cliente", ha affermato Jay Trestain, Partner, EMEA Marketing Transformation Lead & Client Partner di IBM. "Questo riconoscimento riflette il modo in cui i nostri team stanno aiutando i clienti a riprogettare i loro modelli di esperienza del cliente in modo che possano rispondere più rapidamente, lavorare in modo più efficace tra le funzioni e offrire esperienze che si traducono in un valore aziendale significativo".
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