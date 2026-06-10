Tre giovani adulti di diversa estrazione si dedicano a un progetto, utilizzando tablet e computer portatili in un ufficio ben illuminato, incarnando lo spirito di squadra e l'integrazione tecnologica in un contesto aziendale.
Intelligenza artificiale Automazione IT

I prodotti IBM premiati ai TrustRadius Top Rated Awards 2026.

Questo riconoscimento riflette le esperienze condivise da clienti e partner che utilizzano questi prodotti ogni giorno.

Pubblicato il 10 giugno 2026

Gli acquirenti di tecnologia si affidano sempre più agli insight per valutare le soluzioni, comprendere i risultati concreti e prendere decisioni con sicurezza. Il feedback indipendente dei clienti è diventato uno dei segnali più affidabili per dimostrare se la tecnologia offre valore nella pratica.

Per questo siamo orgogliosi di condividere che, sulla base di recensioni verificate dei clienti, 22 prodotti IBM sono stati nominati vincitori del premio TrustRadius Top Rated Award 2026. Questo riconoscimento riflette le esperienze di clienti e partner che utilizzano queste soluzioni ogni giorno per gestire, proteggere e modernizzare le loro aziende.

Prodotti premiati ai TrustRadius Top Rated Award 2026

I TrustRadius Top Rated Awards si basano sul sentiment diretto dei clienti: valutazioni, recensioni e feedback sull'utilizzo da parte di professionisti reali. Per gli acquirenti di tecnologia, questo riconoscimento offre una prospettiva oggettiva su come i prodotti IBM si comportano in ambienti produttivi, in diversi settori e su scala aziendale.

Tra AI, dati, automazione, sicurezza, integrazione e infrastruttura, i prodotti premiati riflettono un tema coerente: aiutare le organizzazioni a trasformare la complessità in vantaggio operativo, soddisfacendo al contempo le esigenze di scalabilità, governance e prestazioni.

I seguenti prodotti IBM sono stati riconosciuti nelle categorie di mercato associate:

  • IBM API Connect | API Management
  • IBM Apptio | Technology Business Management (TBM)
  • IBM Aspera On Cloud | Migrazione cloud; Managed File Transfer
  • IBM Cloud Object Storage | Infrastructure-as-a-Service; Cloud Storage; Object Storage
  • IBM Cloudability | Gestione dei costi cloud; Cloud Management
  • IBM Cognos Analytics | Business Intelligence full stack; Data discovery e visualizzazione; Business Intelligence (BI); Data Preparation
  • IBM Db2 | Database-as-a-Service (DBaaS); Data warehouse; Database relazionali; Data warehouse nel cloud
  • IBM Guardium | Sicurezza dei database; Analisi della sicurezza
  • IBM Instana | Monitoraggio dell'infrastruttura IT; Gestione delle prestazioni delle applicazioni (APM); Observability; Monitoraggio di Kubernetes; Monitoraggio dell'esperienza digitale (DEM)
  • IBM Maximo Application Suite | Gestione degli asset aziendali; Gestione dei servizi IT (ITSM); Sistemi di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS)
  • IBM Planning Analytics | Analytics della forza lavoro; Corporate performance management (CPM); Budgeting e previsione; Financial planning and analysis (FP&A)
  • IBM SPSS Statistics | Analytics predittiva; Analisi statistica
  • IBM Storage FlashSystems | Enterprise Flash Array Storage
  • IBM Targetprocess | Sviluppo Agile; Gestione del prodotto; Obiettivi e risultati chiave (OKR)
  • IBM Turbonomic | Gestione dei costi del cloud; Gestione del cloud; AIOps
  • IBM Verify | Gestione delle identità; Gestione delle identità e degli accessi dei clienti (CIAM); Governance e amministrazione delle identità; Software per il rilevamento e la risposta alle minacce all'identità
  • IBM Watsonx Code Assistant Portfolio | Generazione di codice AI
  • IBM watsonx Orchestrate | Assistente Virtuale Intelligente; Builder di agenti AI
  • IBM watsonx.ai | Machine Learning; MLOps; AI generativa aziendale; Sviluppo dell'AI
  • IBM watsonx.data | Data Lakehouse
  • IBM watsonx.governance | Governance dell'AI
  • IBM webMethods Hybrid Integration | Electronic Data Interchange (EDI); Integration Platform as a Service (iPaaS); API Management; Managed File Transfer (MFT)

Grazie ai nostri clienti e partner

Ogni riconoscimento rappresenta una conferma da parte del cliente nelle categorie più importanti per le imprese moderne, dove affidabilità, governance e risultati sono imprescindibili.

Questi premi sono stati resi possibili dai clienti e dai partner che si sono presi il tempo di condividere le loro esperienze. Ogni recensione aiuta i colleghi a valutare le soluzioni con maggiore sicurezza e consente ai team di prodotto IBM di continuare a migliorare le tecnologie su cui i clienti fanno affidamento per gestire le proprie attività.

Se sei un cliente o partner IBM e non hai ancora condiviso la tua esperienza, lascia una recensione su TrustRadius. Il tuo punto di vista aiuta a plasmare il mercato, a informare gli acquirenti e a influenzare il futuro dei prodotti che utilizzi.

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Rebecca Green

Director, Client Voice (Reviews, Stories and Advocacy)

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