I prodotti IBM premiati ai TrustRadius Top Rated Awards 2026.

Questo riconoscimento riflette le esperienze condivise da clienti e partner che utilizzano questi prodotti ogni giorno.
Gli acquirenti di tecnologia si affidano sempre più agli insight per valutare le soluzioni, comprendere i risultati concreti e prendere decisioni con sicurezza. Il feedback indipendente dei clienti è diventato uno dei segnali più affidabili per dimostrare se la tecnologia offre valore nella pratica.
Per questo siamo orgogliosi di condividere che, sulla base di recensioni verificate dei clienti, 22 prodotti IBM sono stati nominati vincitori del premio TrustRadius Top Rated Award 2026. Questo riconoscimento riflette le esperienze di clienti e partner che utilizzano queste soluzioni ogni giorno per gestire, proteggere e modernizzare le loro aziende.
I TrustRadius Top Rated Awards si basano sul sentiment diretto dei clienti: valutazioni, recensioni e feedback sull'utilizzo da parte di professionisti reali. Per gli acquirenti di tecnologia, questo riconoscimento offre una prospettiva oggettiva su come i prodotti IBM si comportano in ambienti produttivi, in diversi settori e su scala aziendale.
Tra AI, dati, automazione, sicurezza, integrazione e infrastruttura, i prodotti premiati riflettono un tema coerente: aiutare le organizzazioni a trasformare la complessità in vantaggio operativo, soddisfacendo al contempo le esigenze di scalabilità, governance e prestazioni.
I seguenti prodotti IBM sono stati riconosciuti nelle categorie di mercato associate:
Ogni riconoscimento rappresenta una conferma da parte del cliente nelle categorie più importanti per le imprese moderne, dove affidabilità, governance e risultati sono imprescindibili.
Questi premi sono stati resi possibili dai clienti e dai partner che si sono presi il tempo di condividere le loro esperienze. Ogni recensione aiuta i colleghi a valutare le soluzioni con maggiore sicurezza e consente ai team di prodotto IBM di continuare a migliorare le tecnologie su cui i clienti fanno affidamento per gestire le proprie attività.
Se sei un cliente o partner IBM e non hai ancora condiviso la tua esperienza, lascia una recensione su TrustRadius. Il tuo punto di vista aiuta a plasmare il mercato, a informare gli acquirenti e a influenzare il futuro dei prodotti che utilizzi.