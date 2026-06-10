I prodotti IBM premiati ai TrustRadius Top Rated Awards 2026.

Ogni riconoscimento rappresenta una conferma da parte del cliente nelle categorie più importanti per le imprese moderne, dove affidabilità, governance e risultati sono imprescindibili.

Questi premi sono stati resi possibili dai clienti e dai partner che si sono presi il tempo di condividere le loro esperienze. Ogni recensione aiuta i colleghi a valutare le soluzioni con maggiore sicurezza e consente ai team di prodotto IBM di continuare a migliorare le tecnologie su cui i clienti fanno affidamento per gestire le proprie attività.

Se sei un cliente o partner IBM e non hai ancora condiviso la tua esperienza, lascia una recensione su TrustRadius. Il tuo punto di vista aiuta a plasmare il mercato, a informare gli acquirenti e a influenzare il futuro dei prodotti che utilizzi.

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