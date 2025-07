IBM® Planning Analytics espande l'impronta nel cloud con il lancio di AWS nella regione di Mumbai

IBM® Planning Analytics è ora disponibile su AWS nella regione di Mumbai e segna una pietra miliare fondamentale nella nostra espansione globale e un balzo in avanti strategico per le aziende di tutta l'India.

IBM ora offre molto più della disponibilità del cloud: offriamo una pianificazione di livello aziendale potenziata dall'AI generativa per ottenere insight e funzionalità agentiche per l'azione, il tutto supportato da una governance su misura per il panorama unico dell'India. Questo segue il nostro lancio nell'aprile 2025 a Singapore e precede la nostra prossima espansione della regione AWS in Giappone, rafforzando il nostro impegno nei confronti dei clienti dell'APAC attraverso distribuzione cloud progettata per prestazioni, conformità e scalabilità.