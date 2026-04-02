IBM Planning Analytics as a Service rafforza la fiducia aziendale grazie alla conformità SOC 2 e alla valutazione IRAP.
IBM annuncia nuovi traguardi di sicurezza e conformità per IBM Planning Analytics as a Service, rafforzando il suo ruolo come soluzione di pianificazione affidabile per le organizzazioni che operano in ambienti regolamentati e attenti al rischio.
Oggi i dati di pianificazione riflettono molto più che semplici numeri. Previsioni, piani di capitale e scenari della forza lavoro indicano dove le organizzazioni stanno investendo e come la leadership si sta preparando per il futuro. In questo contesto, la governance non è solo un requisito di conformità, ma una priorità aziendale.
Con l'aggiunta della conformità SOC 2 e della valutazione IRAP a livello PROTECTED, IBM Planning Analytics as a Service offre una maggiore garanzia che gli ambienti di pianificazione rimangano sicuri, controllati e pronti per l'audit via via che si espandono.
IBM Planning Analytics as a Service è progettato per aiutare le organizzazioni a scalare la pianificazione mantenendo il controllo. Questi ultimi aggiornamenti rafforzano il fatto che i controlli vengono applicati in modo coerente, la collaborazione rimane governata e la preparazione agli audit è integrata nella piattaforma.
Man mano che la pianificazione si estende a diverse funzioni e aree geografiche, le organizzazioni possono mantenere un approccio coerente alla governance senza introdurre ulteriore complessità. I team di sicurezza possono affidarsi ai controlli consolidati, mentre i team di pianificazione possono estendere l'uso con sicurezza.
IBM Planning Analytics as a Service, disponibile su AWS e Azure, ha ottenuto la valutazione IRAP, dimostrando la sua idoneità per settori altamente regolamentati e organizzazioni del settore pubblico.
Questo aiuta le organizzazioni a ridurre l'incertezza nella valutazione del livello di sicurezza, a muoversi in modo più efficiente attraverso le approvazioni normative e a mantenere una chiara responsabilità tra i controlli. Supporta inoltre le discussioni sulla governance a livello esecutivo, un settore in cui la trasparenza e la garanzia sono critiche.
IBM Planning Analytics as a Service è ora conforme a SOC 2 e offre una convalida indipendente in termini di sicurezza, disponibilità e riservatezza.
Riflette un monitoraggio continuo e una disciplina operativa, piuttosto che una certificazione una tantum. Le organizzazioni traggono beneficio da prove più chiare e standardizzate a supporto degli audit, dei processi di procurement e delle valutazioni dei rischi da parte di terze parti.
La conformità SOC 2 può aiutare a semplificare l'onboarding dei fornitori e ridurre lo sforzo necessario per rispondere alle recensioni di sicurezza. I test di penetrazione regolari supportano ulteriormente la gestione proattiva del rischio.
La pianificazione aziendale richiede coordinamento tra team finanziari, HR, operativi e regionali, che spesso lavorano con dati sensibili.
Grazie ai risultati delle valutazioni SOC 2 e IRAP, le organizzazioni possono estendere la pianificazione a team e aree geografiche diverse, mantenendo al contempo una solida governance. Le recensioni di sicurezza e conformità possono essere completate in modo più efficiente, aiutando a ridurre i ritardi che spesso rallentano l'adozione.
Grazie alla conformità SOC 2 e al completamento di una valutazione IRAP, IBM Planning Analytics as a Service offre il livello di affidabilità che le organizzazioni si aspettano da una moderna piattaforma di pianificazione.
Fornisce un ambiente di pianificazione pronto a scalare e allineato sia alle aspettative aziendali che regolamentari, permettendo ai team di concentrarsi su decisioni e risultati migliori mantenendo al contempo una governance e un controllo efficaci.
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