IBM Planning Analytics as a Service, disponibile su AWS e Azure, ha ottenuto la valutazione IRAP, dimostrando la sua idoneità per settori altamente regolamentati e organizzazioni del settore pubblico.

Questo aiuta le organizzazioni a ridurre l'incertezza nella valutazione del livello di sicurezza, a muoversi in modo più efficiente attraverso le approvazioni normative e a mantenere una chiara responsabilità tra i controlli. Supporta inoltre le discussioni sulla governance a livello esecutivo, un settore in cui la trasparenza e la garanzia sono critiche.