IBM nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per gli strumenti di governance, rischio e conformità nella categoria Assurance Leaders, grazie a IBM OpenPages

IBM è stata nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per gli strumenti di governance, rischio e conformità (GRC) nella categoria Assurance Leaders, grazie alla soluzione IBM OpenPages.
Per noi, questo riconoscimento riflette il modo in cui abbiamo lavorato al fianco dei clienti per modernizzare le loro pratiche di governance, rischio e conformità, utilizzando l'AI, l'automazione e i dati per aiutarli a rispondere al rischio con maggiore agilità e sicurezza.
La valutazione Gartner ha riconosciuto IBM per la sua "capacità di esecuzione e completezza di visione".
Riteniamo che questo riconoscimento evidenzi tre punti di forza duraturi del nostro approccio:
Insieme, queste funzionalità aiutano i nostri clienti a trasformare la governance e la conformità da un obbligo in un vantaggio strategico, ed è ciò che riteniamo differenzi IBM nel landscape GRC in evoluzione.
Il percorso GRC di IBM è iniziato con l'acquisizione di OpenPages nel 2010. Da allora, l'abbiamo evoluto da un potente strumento di conformità a una piattaforma GRC basata sull'AI che supporta la moderna gestione del rischio aziendale.
"Da oltre un decennio abbiamo reinventato il funzionamento di governance, rischio e conformità, integrando AI e automazione in OpenPages per rendere la gestione del rischio più rapida, intelligente e connessa in tutta l'azienda", ha affermato Sripriya Srinivasan, GM, Core Software Products, Software Support & SRE.
IBM è stata tra i primi fornitori di soluzioni GRC a integrare l'AI nella propria piattaforma, a partire dal 2016, e da allora continua a guidare il settore in modo responsabile. Nel 2023, abbiamo introdotto le funzionalità di AI generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in OpenPages, consentendo ai clienti di automatizzare i principali processi GRC come la mappatura dei controlli, la raccolta di prove e la documentazione. Queste innovazioni hanno trasformato il GRC da supervisione manuale in una funzione intelligente e basata sugli insight che accelera il modo in cui le organizzazioni rispondono al cambiamento.
Basandosi su questi progressi, IBM ha ora sviluppato funzionalità di agentic AI che consentono a un agente intelligente di formulare raccomandazioni sull'applicabilità della conformità, migliorando ulteriormente l'automazione e gli insight nel GRC.
Insieme a IBM watsonx.governance, OpenPages aiuta i clienti ad adottare l'AI in modo responsabile su larga scala, fornendo supervisione sia per i rischi aziendali tradizionali che per le sfide emergenti di governance dell'AI.
La governance, il rischio e la conformità non sono più gestiti in modo isolato: ora si estendono all'IT, alle operazioni, alla finanza, agli aspetti legali e alla strategia. Connettere questi team tramite dati condivisi e automazione è essenziale.
L'AI sta trasformando il modo in cui viene svolto il lavoro. Una volta considerato puramente reattivo, il GRC sta diventando proattivo e predittivo, consentendo alle organizzazioni di identificare i potenziali rischi prima che si aggravino, ottimizzare i controlli in modo dinamico e migliorare la velocità e l'accuratezza delle decisioni con conseguente impatto positivo sui profitti.
In tutti i settori, la ricerca IBM mostra che le organizzazioni stanno ripensando al modo in cui gestiscono il rischio nell'era dell'AI:
Questa trasformazione è già in corso in tutta la nostra base di clienti.
I nostri clienti stanno guidando questo cambiamento: utilizzano IBM OpenPages per semplificare la conformità, connettere i dati e rafforzare la visibilità del rischio a livello aziendale.
Nei servizi finanziari, CNP Vita Assicura, una delle principali compagnie assicurative italiane, ha adottato IBM OpenPages per modernizzare il proprio framework di rischio e conformità aziendale. Automatizzando le valutazioni del rischio e centralizzando le attività di controllo, l'assicuratore ha ridotto i requisiti di immissione dei dati fino al 70%, migliorato l'efficienza della rendicontazione e migliorato la visibilità tra le unità di business. Il risultato è una maggiore trasparenza, coerenza e disponibilità agli audit in tutta l'organizzazione.
Nel settore dell'energia e dei trasporti, Navigator Gas, uno dei principali proprietari e operatori di vettori di gas liquefatto, ha collaborato con IBM e Deloitte per implementare Deloitte Sense, una piattaforma GRC personalizzata basata su IBM OpenPages. La piattaforma centralizza i workflow di conformità, consente la creazione di report in tempo reale e ha aiutato l'azienda a ridurre le commissioni di audit interni di oltre il 50%, migliorando al contempo la collaborazione tra i team interni e i revisori esterni.
Questi clienti riflettono una tendenza più ampia: le organizzazioni utilizzano IBM OpenPages non solo per soddisfare i requisiti di conformità, ma per sbloccare un vantaggio strategico, trasformando la governance e la gestione del rischio in fattori di resilienza e crescita.
IBM OpenPages continua a essere la soluzione preferita dalle aziende con requisiti di governance avanzati, ambienti normativi complessi e programmi ERM maturi. La sua architettura supporta una profonda integrazione tra i sistemi e consente ai responsabili del rischio di gestire controlli e framework in modo coerente in tutta l'azienda.
Applicando le lezioni apprese lavorando con aziende globali, IBM ha ampliato le sue offerte SaaS per rendere le stesse funzionalità accessibili alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Queste offerte riducono i costi e la complessità dell'implementazione, consentendo al contempo un time to value più rapido grazie a una distribuzione efficiente e alla scalabilità integrata. Mentre le aspettative normative si evolvono e l'adozione dell'AI accelera, IBM rimane impegnata ad aiutare i clienti a gestire il rischio in modo intelligente e a costruire la fiducia per progetto, attraverso l'automazione basata su AI, l'implementazione semplificata e l'adozione di AI responsabile su larga scala.
Per noi, questo riconoscimento di Gartner sottolinea il successo dei nostri clienti e il nostro impegno condiviso nel promuovere una governance intelligente basata su AI.
Scopri come IBM OpenPages e IBM watsonx.governance aiutano le organizzazioni a rafforzare la governance, gestire il rischio e scalare l'AI in modo responsabile.
