IBM nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per gli strumenti di governance, rischio e conformità nella categoria Assurance Leaders, grazie a IBM OpenPages

I nostri clienti stanno guidando questo cambiamento: utilizzano IBM OpenPages per semplificare la conformità, connettere i dati e rafforzare la visibilità del rischio a livello aziendale.

Nei servizi finanziari, CNP Vita Assicura, una delle principali compagnie assicurative italiane, ha adottato IBM OpenPages per modernizzare il proprio framework di rischio e conformità aziendale. Automatizzando le valutazioni del rischio e centralizzando le attività di controllo, l'assicuratore ha ridotto i requisiti di immissione dei dati fino al 70%, migliorato l'efficienza della rendicontazione e migliorato la visibilità tra le unità di business. Il risultato è una maggiore trasparenza, coerenza e disponibilità agli audit in tutta l'organizzazione.

Nel settore dell'energia e dei trasporti, Navigator Gas, uno dei principali proprietari e operatori di vettori di gas liquefatto, ha collaborato con IBM e Deloitte per implementare Deloitte Sense, una piattaforma GRC personalizzata basata su IBM OpenPages. La piattaforma centralizza i workflow di conformità, consente la creazione di report in tempo reale e ha aiutato l'azienda a ridurre le commissioni di audit interni di oltre il 50%, migliorando al contempo la collaborazione tra i team interni e i revisori esterni.

Questi clienti riflettono una tendenza più ampia: le organizzazioni utilizzano IBM OpenPages non solo per soddisfare i requisiti di conformità, ma per sbloccare un vantaggio strategico, trasformando la governance e la gestione del rischio in fattori di resilienza e crescita.