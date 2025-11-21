IBM® OpenPages as a Service si espande in IBM Cloud, rafforzando le funzionalità GRC incentrate sull'UE

Questo lancio fa parte di un più ampio sforzo volto ad espandere le aree geografiche cloud e la disponibilità SaaS di IBM, per permettere ai clienti di combinare la portata globale con il controllo locale. Il data center IBM Cloud Germany è progettato per offrire sicurezza di livello aziendale, alta disponibilità e conformità agli standard europei, rafforzando l'impegno di IBM per le operazioni cloud responsabili.

Le organizzazioni interessate a implementare OpenPages as a Service nell'area geografica UE possono iniziare a effettuare il provisioning immediatamente. I rappresentanti e i Business Partner IBM sono disponibili per aiutare i team a valutare le opzioni di architettura, gli approcci di migrazione e le best practice di distribuzione.

