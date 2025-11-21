Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM® OpenPages as a Service si espande in IBM Cloud, rafforzando le funzionalità GRC incentrate sull'UE

Pubblicato il 21 novembre 2025
IBM OpenPages as a Service è ora disponibile presso il nostro data center IBM Cloud Germany, segnando un'importante espansione della nostra impronta SaaS globale.

Questa distribuzione aggiunge funzionalità all'interno dell'Europa continentale e fornisce alle organizzazioni una soluzione di governance, rischio e conformità (GRC) progettata per soddisfare le mutevoli aspettative in termini di prestazioni, sicurezza e residenza dei dati.

Il lancio di IBM Cloud Germany riflette l'investimento continuo di IBM nelle opzioni cloud regionali, assicurando ai clienti in tutta l'UE di poter scegliere dove e come i loro workload di gestione del rischio vengono ospitati, senza compromettere l'agilità o la scalabilità.

Cosa significa questo per le organizzazioni di quest'area geografica

Molte imprese europee operano in contesti regolatori in cui la localizzazione dei dati, la sovranità e il supporto per gli audit sono sempre più esaminate.

Con OpenPages ora ospitato in IBM Cloud Germany:

  • I dati rimangono all'interno della giurisdizione tedesca/UE, a supporto dei requisiti di conformità locali.
  • Gli utenti ottengono prestazioni migliorate, grazie all'accesso a bassa latenza alla piattaforma.
  • Le aziende ottengono un'opzione SaaS modernizzata, eliminando l'onere operativo della gestione dell'infrastruttura, pur rispettando i controlli locali.
  • Le aziende globali possono distribuire strategie multiregionali, garantendo la coerenza tra le varie aree geografiche con la flessibilità delle scelte di hosting regionali.

OpenPages SaaS: una piattaforma creata per il GRC moderno

OpenPages as a Service offre tutte le funzionalità della piattaforma OpenPages attraverso un modello di implementazione cloud-native e continuamente aggiornato.

Le organizzazioni traggono beneficio da:

  • Insight assistiti dall'AI per aiutare i team di rischio e conformità a interpretare i dati in modo più efficace
  • Workflow integrati che abbracciano rischio, conformità, sicurezza IT, resilienza e audit interno
  • Moduli configurabili che in linea con diversi framework normativi
  • Un'esperienza utente semplificata, progettata per ridurre l'attrito per gli utenti aziendali e tecnici

Con il data center IBM Cloud Germany ora attivo, queste funzionalità sono facilmente accessibili ai clienti che richiedono o preferiscono operazioni SaaS basate nell'UE.

Rafforzamento della presenza europea di IBM nel cloud

Questo lancio fa parte di un più ampio sforzo volto ad espandere le aree geografiche cloud e la disponibilità SaaS di IBM, per permettere ai clienti di combinare la portata globale con il controllo locale. Il data center IBM Cloud Germany è progettato per offrire sicurezza di livello aziendale, alta disponibilità e conformità agli standard europei, rafforzando l'impegno di IBM per le operazioni cloud responsabili.

Le organizzazioni interessate a implementare OpenPages as a Service nell'area geografica UE possono iniziare a effettuare il provisioning immediatamente. I rappresentanti e i Business Partner IBM sono disponibili per aiutare i team a valutare le opzioni di architettura, gli approcci di migrazione e le best practice di distribuzione.

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Siva Varada

Senior Manager

IBM OpenPages