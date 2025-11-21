IBM® OpenPages as a Service si espande in IBM Cloud, rafforzando le funzionalità GRC incentrate sull'UE

IBM OpenPages as a Service è ora disponibile presso il nostro data center IBM Cloud Germany, segnando un'importante espansione della nostra impronta SaaS globale.
Questa distribuzione aggiunge funzionalità all'interno dell'Europa continentale e fornisce alle organizzazioni una soluzione di governance, rischio e conformità (GRC) progettata per soddisfare le mutevoli aspettative in termini di prestazioni, sicurezza e residenza dei dati.
Il lancio di IBM Cloud Germany riflette l'investimento continuo di IBM nelle opzioni cloud regionali, assicurando ai clienti in tutta l'UE di poter scegliere dove e come i loro workload di gestione del rischio vengono ospitati, senza compromettere l'agilità o la scalabilità.
Molte imprese europee operano in contesti regolatori in cui la localizzazione dei dati, la sovranità e il supporto per gli audit sono sempre più esaminate.
Con OpenPages ora ospitato in IBM Cloud Germany:
OpenPages as a Service offre tutte le funzionalità della piattaforma OpenPages attraverso un modello di implementazione cloud-native e continuamente aggiornato.
Le organizzazioni traggono beneficio da:
Con il data center IBM Cloud Germany ora attivo, queste funzionalità sono facilmente accessibili ai clienti che richiedono o preferiscono operazioni SaaS basate nell'UE.
Questo lancio fa parte di un più ampio sforzo volto ad espandere le aree geografiche cloud e la disponibilità SaaS di IBM, per permettere ai clienti di combinare la portata globale con il controllo locale. Il data center IBM Cloud Germany è progettato per offrire sicurezza di livello aziendale, alta disponibilità e conformità agli standard europei, rafforzando l'impegno di IBM per le operazioni cloud responsabili.
Le organizzazioni interessate a implementare OpenPages as a Service nell'area geografica UE possono iniziare a effettuare il provisioning immediatamente. I rappresentanti e i Business Partner IBM sono disponibili per aiutare i team a valutare le opzioni di architettura, gli approcci di migrazione e le best practice di distribuzione.