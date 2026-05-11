IBM OpenPages 9.2 introduce l'AI nel livello di esecuzione del GRC

Questa release porta l'AI più a fondo nel nucleo operativo del GRC, aiutando le organizzazioni a gestire gli agenti AI e i workflow abilitati dall'AI con maggiore controllo.
Gli agenti AI introducono rischi continui e dinamici nei dati, nei sistemi e nei workflow con cui interagiscono. Le organizzazioni hanno bisogno di una supervisione continua per monitorare, convalidare e governare gli agenti AI in ambienti cloud, on-premise e multisistema.
Gli approcci GRC tradizionali, manuali, frammentati, puntuali e reattivi creano più complessità che garanzia. I team rivedono i file manualmente, identificano i problemi a posteriori, passano da un sistema all'altro per completare compiti di routine e dedicano più tempo a gestire i costi generali dei processi che a guidare i risultati.
IBM OpenPages 9.2 è progettato per cambiare questa situazione.
OpenPages 9.2 riflette un modello con cui l'intelligenza può essere configurata nella piattaforma per aiutare le organizzazioni a operare con maggiore velocità, coerenza e controllo. Questa release porta l'AI più a fondo nel nucleo operativo del GRC, permettendo alle organizzazioni di ridurre lo sforzo manuale, convalidare prima e continuamente e lavorare in modo più rapido ed efficiente quando l'AI viene applicata direttamente nei workflow. Aiuta inoltre le organizzazioni a spostare verso una governance continua e integrata per i sistemi AI e i workflow agentici, anziché affidarsi esclusivamente a recensioni o a verifiche di conformità a posteriori.
Invece di aggiungere l'AI ai margini, OpenPages 9.2 consente di configurarla nei workflow, nelle validazioni e nell'esperienza utente stessa. Per le imprese basate su AI, questo significa che la governance può avvenire più vicino al luogo in cui viene eseguito il lavoro basato su AI. Il risultato è un approccio più intelligente, utilizzabile e orientato all'esecuzione alla GRC moderna.
OpenPages 9.2 include nuove caratteristiche che ampliano il modo in cui l'AI viene applicata attraverso il workflow, la validazione pre-tempo di esecuzione e le interazioni degli utenti all'interno della piattaforma. I miglioramenti includono:
OpenPages 9.2 migliora l'usabilità incentrata sulle attività, supportando i team globali che operano in diverse regioni e località.
OpenPages 9.2 amplia le funzionalità del canvas GRC per la progettazione e visualizzazione dei workflow.
OpenPages 9.2 introduce aggiornamenti ai questionari che offrono maggiore flessibilità per configurare e gestire le valutazioni e i processi di raccolta dati. I questionari ora supportano:
Questi aggiornamenti aiutano a migliorare la raccolta delle informazioni e a semplificare una parte importante dell'esecuzione quotidiana del GRC.
OpenPages 9.2 introduce il supporto per tipi di oggetti personalizzati in tutti i piani di servizio, inclusi i piani SaaS Essentials e Standard, offrendo una maggiore flessibilità nel modo in cui le organizzazioni modellano e gestiscono i dati GRC su SaaS. Ciò consente alle organizzazioni di avere un maggiore controllo su come strutturare i dati per riflettere gli specifici ambienti di rischio e di conformità. Man mano che i programmi di governance GRC e AI maturano, questa flessibilità può aiutare le organizzazioni a rappresentare i rischi, i controlli, gli obblighi e le prove legati all'AI in modi che corrispondono al modello operativo.
OpenPages 9.2 include anche miglioramenti ai controlli amministrativi e alle opzioni di configurazione che supportano la gestione e l'implementazione del sistema.
Una di queste nuove funzionalità è il packaging di configurazione che consente un maggiore controllo sulla configurazione di importazione/esportazione esistente. Fornisce un raggruppamento e un ciclo di vita per gestire le selezioni delle modifiche di configurazione da un ambiente sorgente che possono poi essere promosse e distribuite in un ambiente target.
OpenPages 9.2 si distingue portando intelligenza, usabilità e configurabilità nei workflow in cui si svolge il lavoro GRC. Gli miglioramenti dell'AI aiutano i team a rivedere i documenti più velocemente, a interagire con i workflow in modo più naturale e a convalidare i modelli in anticipo. I miglioramenti nell'interfaccia utente e nell'esperienza dei compiti riducono gli attriti, mentre l'ampliamento delle capacità di packaging di canvas GRC, questionari, oggetti personalizzati e configurazioni offre alle organizzazioni maggiore flessibilità nel progettare e scalare processi di governance in base alle proprie esigenze.
Insieme, questi aggiornamenti aiutano i team GRC a lavorare più velocemente, a ridurre lo sforzo manuale e ad adattare OpenPages alle esigenze specifiche della loro organizzazione. Con OpenPages 9.2, l'AI diventa una parte più pratica del lavoro quotidiano di rischio e conformità.
Inoltre, OpenPages 9.2 rafforza la strategia software aperta, ibrida e affidabile di IBM per l'AI aziendale. Open, tramite il server open-source OpenPages MCP per un'integrazione standardizzata ed estensibile con agenti. Ibrido, contribuendo a governare l'AI e i dati in ambienti cloud, on-premise e multi-sistema. Affidabile, grazie alla convalida continua, alla verificabilità e all'applicazione delle politiche integrate direttamente nel workflow.
IBM OpenPages 9.2 è disponibile come segue:
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