IBM OpenPages 9.2 introduce l'AI nel livello di esecuzione del GRC

Gli agenti AI introducono rischi continui e dinamici nei dati, nei sistemi e nei workflow con cui interagiscono. Le organizzazioni hanno bisogno di una supervisione continua per monitorare, convalidare e governare gli agenti AI in ambienti cloud, on-premise e multisistema.

Gli approcci GRC tradizionali, manuali, frammentati, puntuali e reattivi creano più complessità che garanzia. I team rivedono i file manualmente, identificano i problemi a posteriori, passano da un sistema all'altro per completare compiti di routine e dedicano più tempo a gestire i costi generali dei processi che a guidare i risultati.

IBM OpenPages 9.2 è progettato per cambiare questa situazione.

OpenPages 9.2 riflette un modello con cui l'intelligenza può essere configurata nella piattaforma per aiutare le organizzazioni a operare con maggiore velocità, coerenza e controllo. Questa release porta l'AI più a fondo nel nucleo operativo del GRC, permettendo alle organizzazioni di ridurre lo sforzo manuale, convalidare prima e continuamente e lavorare in modo più rapido ed efficiente quando l'AI viene applicata direttamente nei workflow. Aiuta inoltre le organizzazioni a spostare verso una governance continua e integrata per i sistemi AI e i workflow agentici, anziché affidarsi esclusivamente a recensioni o a verifiche di conformità a posteriori.

Invece di aggiungere l'AI ai margini, OpenPages 9.2 consente di configurarla nei workflow, nelle validazioni e nell'esperienza utente stessa. Per le imprese basate su AI, questo significa che la governance può avvenire più vicino al luogo in cui viene eseguito il lavoro basato su AI. Il risultato è un approccio più intelligente, utilizzabile e orientato all'esecuzione alla GRC moderna.