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IBM OpenPages 9.2 introduce l'AI nel livello di esecuzione del GRC

Questa release porta l'AI più a fondo nel nucleo operativo del GRC, aiutando le organizzazioni a gestire gli agenti AI e i workflow abilitati dall'AI con maggiore controllo.

Pubblicato il 11 maggio 2026

Gli agenti AI introducono rischi continui e dinamici nei dati, nei sistemi e nei workflow con cui interagiscono. Le organizzazioni hanno bisogno di una supervisione continua per monitorare, convalidare e governare gli agenti AI in ambienti cloud, on-premise e multisistema. 

Gli approcci GRC tradizionali, manuali, frammentati, puntuali e reattivi creano più complessità che garanzia. I team rivedono i file manualmente, identificano i problemi a posteriori, passano da un sistema all'altro per completare compiti di routine e dedicano più tempo a gestire i costi generali dei processi che a guidare i risultati.

IBM OpenPages 9.2 è progettato per cambiare questa situazione.

OpenPages 9.2 riflette un modello con cui l'intelligenza può essere configurata nella piattaforma per aiutare le organizzazioni a operare con maggiore velocità, coerenza e controllo. Questa release porta l'AI più a fondo nel nucleo operativo del GRC, permettendo alle organizzazioni di ridurre lo sforzo manuale, convalidare prima e continuamente e lavorare in modo più rapido ed efficiente quando l'AI viene applicata direttamente nei workflow. Aiuta inoltre le organizzazioni a spostare verso una governance continua e integrata per i sistemi AI e i workflow agentici, anziché affidarsi esclusivamente a recensioni o a verifiche di conformità a posteriori.

Invece di aggiungere l'AI ai margini, OpenPages 9.2 consente di configurarla nei workflow, nelle validazioni e nell'esperienza utente stessa. Per le imprese basate su AI, questo significa che la governance può avvenire più vicino al luogo in cui viene eseguito il lavoro basato su AI. Il risultato è un approccio più intelligente, utilizzabile e orientato all'esecuzione alla GRC moderna.

6 nuovi miglioramenti in IBM OpenPages 9.2

1. Funzionalità di AI arricchite per la governance continua dell'AI

OpenPages 9.2 include nuove caratteristiche che ampliano il modo in cui l'AI viene applicata attraverso il workflow, la validazione pre-tempo di esecuzione e le interazioni degli utenti all'interno della piattaforma. I miglioramenti includono:

  • L'abilitazione dell'AI pronta per gli agenti tramite il server MCP di OpenPages, consente di esporre contesto, oggetti e azioni di OpenPages in modo sicuro ad agenti AI e strumenti esterni, supportando così workflow GRC più intelligenti e configurabili. Questo aiuta a connettere gli agenti ai dati aziendali governati e supporta interazioni consapevoli delle politiche e verificabili tra i workflow degli agenti. Il server MCP è open-source ed è disponibile qui.
  • L'integrazione nativa di watsonx Orchestrate all'interno di OpenPages, consente un'AI conversazionale all'interno della piattaforma per aiutare gli utenti a orientarsi nei workflow, accedere alle informazioni e completare le attività senza lasciare la piattaforma.
  • L'analisi ampliata di file e prove assistita dall'AI aiuta a ridurre lo sforzo di revisione manuale estraendo insight rilevanti come parte integrante dei workflow.
  • Le funzionalità avanzate del modello BYOM (Bring Your Own Model) con validazione pre-tempo di esecuzione consentono l'identificazione più anticipata di problemi di configurazione o modello prima ancora che i workflow o i servizi AI entrino in produzione.

2. Esperienze di interfaccia utente migliorate per i team globali

OpenPages 9.2 migliora l'usabilità incentrata sulle attività, supportando i team globali che operano in diverse regioni e località.

  • L'anteprima di file e allegati all'interno dell'applicazione consente agli utenti di visualizzare PDF, file di testo e immagini direttamente all'interno di OpenPages, senza dover scaricare o abbandonare l'attività.
  • La riduzione del cambio di contesto durante l'esecuzione consente agli utenti di rivedere le informazioni e l'avanzamento del lavoro in un'unica esperienza semplificata.
  • I perfezionamenti della globalizzazione e della localizzazione, tra cui il supporto linguistico esteso e una migliore gestione dei contenuti localizzati nei workflow, aiutano a garantire un'esperienza coerente per le implementazioni multinazionali.

3. Canvas GRC migliorato per visualizzare e scalare i workflow di governance

OpenPages 9.2 amplia le funzionalità del canvas GRC per la progettazione e visualizzazione dei workflow.

  • Personalizzazione più ampia del canvas per layout e campi, inclusa la possibilità di creare più tipi di oggetti e filtri e l'aggiunta di canvas preferiti ai pannelli della dashboard. 
  • I modelli e la possibilità di salvare e riutilizzare le configurazioni del canvas fanno risparmiare tempo.
  • Funzionalità del canvas più ampie, con supporto fino a 200 nodi.

4. Miglioramenti al questionario per valutazioni adattive

OpenPages 9.2 introduce aggiornamenti ai questionari che offrono maggiore flessibilità per configurare e gestire le valutazioni e i processi di raccolta dati. I questionari ora supportano:

  • Più lingue, permettendo agli autori dei template di tradurre i contenuti e agli utenti di visualizzare i questionari nella lingua preferita.
  • Modelli con un massimo di sei livelli di domande dipendenti, aumentati rispetto al precedente limite di tre livelli. Questo permette agli utenti di creare flussi di valutazione più complessi con gerarchie di domande più profonde.
  • Formati di campi e-mail e URL come tipi di risposta. L'utente può selezionare queste opzioni durante la configurazione dei tipi di domande.
  • Campi utente, campi di gruppo o campi utente/gruppo come tipi di risposta. L'utente può selezionare queste opzioni durante la configurazione dei tipi di domande.

Questi aggiornamenti aiutano a migliorare la raccolta delle informazioni e a semplificare una parte importante dell'esecuzione quotidiana del GRC.

5. Supporto di oggetti personalizzati per i requisiti di governance dell'AI e GRC in evoluzione

OpenPages 9.2 introduce il supporto per tipi di oggetti personalizzati in tutti i piani di servizio, inclusi i piani SaaS Essentials e Standard, offrendo una maggiore flessibilità nel modo in cui le organizzazioni modellano e gestiscono i dati GRC su SaaS. Ciò consente alle organizzazioni di avere un maggiore controllo su come strutturare i dati per riflettere gli specifici ambienti di rischio e di conformità. Man mano che i programmi di governance GRC e AI maturano, questa flessibilità può aiutare le organizzazioni a rappresentare i rischi, i controlli, gli obblighi e le prove legati all'AI in modi che corrispondono al modello operativo.

6. Aggiornamenti amministrativi e di configurazione per implementazioni di governance più controllate

OpenPages 9.2 include anche miglioramenti ai controlli amministrativi e alle opzioni di configurazione che supportano la gestione e l'implementazione del sistema.

Una di queste nuove funzionalità è il packaging di configurazione che consente un maggiore controllo sulla configurazione di importazione/esportazione esistente. Fornisce un raggruppamento e un ciclo di vita per gestire le selezioni delle modifiche di configurazione da un ambiente sorgente che possono poi essere promosse e distribuite in un ambiente target.

Perché OpenPages 9.2 si distingue

OpenPages 9.2 si distingue portando intelligenza, usabilità e configurabilità nei workflow in cui si svolge il lavoro GRC. Gli miglioramenti dell'AI aiutano i team a rivedere i documenti più velocemente, a interagire con i workflow in modo più naturale e a convalidare i modelli in anticipo. I miglioramenti nell'interfaccia utente e nell'esperienza dei compiti riducono gli attriti, mentre l'ampliamento delle capacità di packaging di canvas GRC, questionari, oggetti personalizzati e configurazioni offre alle organizzazioni maggiore flessibilità nel progettare e scalare processi di governance in base alle proprie esigenze.

Insieme, questi aggiornamenti aiutano i team GRC a lavorare più velocemente, a ridurre lo sforzo manuale e ad adattare OpenPages alle esigenze specifiche della loro organizzazione. Con OpenPages 9.2, l'AI diventa una parte più pratica del lavoro quotidiano di rischio e conformità.

Inoltre, OpenPages 9.2 rafforza la strategia software aperta, ibrida e affidabile di IBM per l'AI aziendale. Open, tramite il server open-source OpenPages MCP per un'integrazione standardizzata ed estensibile con agenti. Ibrido, contribuendo a governare l'AI e i dati in ambienti cloud, on-premise e multi-sistema. Affidabile, grazie alla convalida continua, alla verificabilità e all'applicazione delle politiche integrate direttamente nel workflow.

Disponibilità di IBM OpenPages 9.2

IBM OpenPages 9.2 è disponibile come segue:

  • SaaS (IBM Cloud Catalog): 23 marzo 2026
  • Debutto SaaS su AWS Marketplace: 31 marzo 2026
  • Distribuzione on-premise e servizi gestiti: 27 marzo 2026
  • Software Hub/Cloud Pak for Data: previsto per giugno 2026 come parte della versione 5.4

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Jordan Byrd

Product Marketing Lead, AI/ML Ops

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance

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