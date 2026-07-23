IBM OpenPages 9.2.1: dalle fondamenta dell'AI all'AI su larga scala

Questa versione si basa sulle fondamenta di AI introdotte in OpenPages 9.2, che rendono la governance basata su AI più facile da implementare, da utilizzare e da scalare.
IBM® OpenPages 9.2.1 è progettato per aiutare le organizzazioni a mettere in pratica una governance basata su AI senza aggiungere complessità. Basandosi sulle fondamenta dell'AI stabilite in OpenPages 9.2, questa versione si concentra su tre priorità:
Insieme, questi miglioramenti aiutano le organizzazioni a passare dalla sperimentazione dell'AI alla governance basata su AI in produzione.
Man mano che le organizzazioni si evolvono dalla sperimentazione dell'AI alla sua operatività in tutta l'azienda, i team di governance devono affrontare una nuova sfida: scalare la supervisione senza introdurre complessità. I team GRC sono chiamati a esaminare più documentazione, gestire relazioni di rischio sempre più complesse, rispondere più rapidamente ai cambiamenti normativi e ai rischi emergenti delle tecnologie AI e a governare i processi sia umani che quelli basati su AI in tutta l'azienda. Spesso gli approcci tradizionali creano colli di bottiglia che rallentano il processo decisionale e aumentano la complessità operativa.
Il primo passo per rendere operativa la governance basata su AI è rimuovere gli ostacoli all'adozione. OpenPages 9.2.1 aiuta le organizzazioni a fare proprio questo con funzionalità di AI preconfigurate, infrastruttura di agenti gestita ed esperienze di AI più ricche, integrate direttamente nei workflow GRC.
Per la prima volta, OpenPages include otto configurazioni predefinite di modelli AI che i team possono attivare semplicemente fornendo le credenziali per un provider di AI supportato.
Questi modelli preconfigurati supportano una serie di casi d'uso GRC comuni, tra cui il rilevamento delle analogie dei problemi, la creazione di piani di audit, la classificazione di Basilea, l'analisi dei fornitori, il riepilogo dei documenti, il rilevamento delle PII e la generazione di risposte al questionario. Gli amministratori possono implementare queste funzionalità immediatamente e personalizzarle secondo necessità, senza codifica personalizzata o prompt engineering.
Il risultato è il percorso più rapido per passare dall'esplorazione dell'AI nell'ambito GRC all'integrazione dell'AI nei workflow di produzione.
OpenPages 9.2 ha introdotto il server open source OpenPages MCP, che consente agli agenti AI di interagire in modo sicuro con i dati GRC governati.
La versione 9.2.1 espande queste funzionalità con un server MCP cloud-native completamente gestito per i clienti SaaS su AWS e IBM Cloud, eliminando la necessità di implementare e mantenere l'infrastruttura MCP. Le nuove funzionalità API REST espongono inoltre un contesto e relazioni oggetto più ricchi, permettendo reportistica, analisi e automazione dei workflow più sofisticati.
Le decisioni di governance raramente si basano su un singolo documento. Le valutazioni del rischio, le revisioni di conformità e le valutazioni dei fornitori spesso richiedono analisi su più fonti di evidenza.
OpenPages 9.2.1 consente agli utenti di caricare e analizzare più file all'interno di un'unica interazione AI, aiutando i team a scoprire insight su politiche, report, prove e documentazione di supporto. Disponibile con i modelli Gemini e OpenAI, questa funzionalità aiuta a ridurre lo sforzo di revisione manuale migliorando la qualità dell'analisi
I questionari rimangono uno dei metodi più importanti con cui le organizzazioni raccolgono informazioni sui rischi e sulla conformità, ma possono anche essere tra i più dispendiosi in termini di tempo.
OpenPages 9.2.1 introduce la risposta assistita dall'AI direttamente all'interno dell'esperienza del questionario. L'AI può generare risposte iniziali basate su dati esistenti e documenti caricati, mantenendo saldamente la revisione e l'approvazione umana.
La release introduce inoltre nuovi tipi di risposte strutturate, inclusi campi numerici, decimali e di data, aiutando le organizzazioni a raccogliere dati di valutazione più coerenti e attuabili.
GRC Canvas continua a evolversi come un modo efficace per visualizzare le relazioni tra rischi, controlli, politiche, asset, fornitori e altri dati di governance.
La versione 9.2.1 introduce diversi miglioramenti che semplificano la configurazione, la condivisione e la gestione di un canvas. Gli utenti possono ora ampliare il set di dati definito nel proprio canvas, annullare e ripristinare le modifiche durante la progettazione dei canvas, copiare i canvas esistenti, visualizzare in anteprima le configurazioni prima del rilascio e importare o esportare le configurazioni dei canvas tra diversi ambienti. Insieme, questi miglioramenti rendono più facile per i team creare, perfezionare, condividere e scalare esperienze di governance visiva in tutta l'organizzazione.
OpenPages 9.2.1 introduce inoltre diversi miglioramenti dell'usabilità progettati per ridurre l'attrito nel lavoro quotidiano. Tra i punti salienti si segnalano:
Questi miglioramenti aiutano gli utenti a dedicare meno tempo alla navigazione della piattaforma e più tempo ad agire in base agli insight.
Basandosi sul Configuration Packaging introdotto in OpenPages 9.2, questa versione aggiunge il confronto delle versioni del pacchetto, la validazione delle dipendenze, le funzionalità di ricerca rapida e filtraggio e il pieno supporto API REST per l'automazione del packaging.
Queste funzionalità aiutano gli amministratori a spostare le configurazioni tra gli ambienti con maggiore sicurezza, riducendo il rischio di implementazione e il sovraccarico operativo.
La versione 9.2.1 introduce anche miglioramenti per la gestione delle gerarchie di oggetti OpenPages. Gli amministratori possono ora spostare automaticamente gli oggetti e i loro discendenti quando cambiano le relazioni principali primarie ed eseguire determinate operazioni di spostamento delle entità senza richiedere la modalità amministratore di sistema. Questi miglioramenti semplificano la ristrutturazione organizzativa e riducono lo sforzo amministrativo.
Nel complesso, il packaging, l'automazione, la gestione degli oggetti e i miglioramenti SaaS nella 9.2.1 rendono OpenPages più facile da amministrare e da scalare. Che le organizzazioni stiano distribuendo per la prima volta una governance basata su AI o che stiano ampliando i programmi esistenti, queste funzionalità contribuiscono a ridurre la complessità migliorando la coerenza e il controllo.
OpenPages 9.2 ha introdotto le basi per il GRC basato su AI. OpenPages 9.2.1 si concentra sul rendere più agevole la messa in opera di queste fondamenta.
Le organizzazioni possono attivare l'AI più rapidamente grazie a funzionalità di AI preconfigurate, estendere la governance ai workflow agentici tramite un'infrastruttura MCP gestita e semplificare il lavoro quotidiano con questionari più intelligenti, funzionalità di visualizzazione avanzate e miglioramenti della produttività. Allo stesso tempo, gli amministratori ottengono un maggiore controllo su come le configurazioni vengono confezionate, promosse e gestite tra gli ambienti.
Il filo conduttore di ogni miglioramento è la semplificazione: semplificare l'adozione dell'AI, semplificare l'esecuzione della governance e semplificare la scalabilità. Il risultato è una piattaforma più connessa, intelligente e orientata all'esecuzione, che aiuta le organizzazioni a governare con maggiore velocità, insight e sicurezza.
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