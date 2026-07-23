IBM OpenPages 9.2.1: dalle fondamenta dell'AI all'AI su larga scala

OpenPages 9.2 ha introdotto le basi per il GRC basato su AI. OpenPages 9.2.1 si concentra sul rendere più agevole la messa in opera di queste fondamenta.

Le organizzazioni possono attivare l'AI più rapidamente grazie a funzionalità di AI preconfigurate, estendere la governance ai workflow agentici tramite un'infrastruttura MCP gestita e semplificare il lavoro quotidiano con questionari più intelligenti, funzionalità di visualizzazione avanzate e miglioramenti della produttività. Allo stesso tempo, gli amministratori ottengono un maggiore controllo su come le configurazioni vengono confezionate, promosse e gestite tra gli ambienti.

Il filo conduttore di ogni miglioramento è la semplificazione: semplificare l'adozione dell'AI, semplificare l'esecuzione della governance e semplificare la scalabilità. Il risultato è una piattaforma più connessa, intelligente e orientata all'esecuzione, che aiuta le organizzazioni a governare con maggiore velocità, insight e sicurezza.

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